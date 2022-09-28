https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820161835.html
Госдеп пригрозил санкциями за работу на неподконтрольных Киеву территориях
Госдеп пригрозил санкциями за работу на неподконтрольных Киеву территориях - РИА Новости, 28.09.2022
Госдеп пригрозил санкциями за работу на неподконтрольных Киеву территориях
США готовы ввести санкции против любых юридических лиц, которые будут работать на неподконтрольных Киеву территориях, и "с высокой вероятностью" это сделают,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:26
2022-09-28T18:26
2022-09-28T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
сша
государственный департамент сша
санкции в отношении россии
россия
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. США готовы ввести санкции против любых юридических лиц, которые будут работать на неподконтрольных Киеву территориях, и "с высокой вероятностью" это сделают, заявил в среду координатор американской санкционной политики в госдепартаменте Джеймс О"Брайен."Любая поддерживаемая Россией организация, созданная в оккупированных районах, является потенциальной мишенью для санкций, которые с высокой вероятностью будут к ней применены", - сказал представитель госдепа на слушаниях в Сенате США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:26 28.09.2022 (обновлено: 18:42 28.09.2022)
Госдеп пригрозил санкциями за работу на неподконтрольных Киеву территориях
Госдеп: США готовы ввести санкции за работу на неподконтрольных Киеву территориях