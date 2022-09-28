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Госдеп пригрозил санкциями за работу на неподконтрольных Киеву территориях - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820161835.html
Госдеп пригрозил санкциями за работу на неподконтрольных Киеву территориях
Госдеп пригрозил санкциями за работу на неподконтрольных Киеву территориях - РИА Новости, 28.09.2022
Госдеп пригрозил санкциями за работу на неподконтрольных Киеву территориях
США готовы ввести санкции против любых юридических лиц, которые будут работать на неподконтрольных Киеву территориях, и "с высокой вероятностью" это сделают,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:26
2022-09-28T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
сша
государственный департамент сша
санкции в отношении россии
россия
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. США готовы ввести санкции против любых юридических лиц, которые будут работать на неподконтрольных Киеву территориях, и "с высокой вероятностью" это сделают, заявил в среду координатор американской санкционной политики в госдепартаменте Джеймс О"Брайен."Любая поддерживаемая Россией организация, созданная в оккупированных районах, является потенциальной мишенью для санкций, которые с высокой вероятностью будут к ней применены", - сказал представитель госдепа на слушаниях в Сенате США.
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в мире, сша, государственный департамент сша, санкции в отношении россии, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Государственный департамент США, Санкции в отношении России, Россия
18:26 28.09.2022 (обновлено: 18:42 28.09.2022)
 
Госдеп пригрозил санкциями за работу на неподконтрольных Киеву территориях

Госдеп: США готовы ввести санкции за работу на неподконтрольных Киеву территориях

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. США готовы ввести санкции против любых юридических лиц, которые будут работать на неподконтрольных Киеву территориях, и "с высокой вероятностью" это сделают, заявил в среду координатор американской санкционной политики в госдепартаменте Джеймс О"Брайен.
"Любая поддерживаемая Россией организация, созданная в оккупированных районах, является потенциальной мишенью для санкций, которые с высокой вероятностью будут к ней применены", - сказал представитель госдепа на слушаниях в Сенате США.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАГосударственный департамент СШАСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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