https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820161835.html

Госдеп пригрозил санкциями за работу на неподконтрольных Киеву территориях

Госдеп пригрозил санкциями за работу на неподконтрольных Киеву территориях - РИА Новости, 28.09.2022

Госдеп пригрозил санкциями за работу на неподконтрольных Киеву территориях

США готовы ввести санкции против любых юридических лиц, которые будут работать на неподконтрольных Киеву территориях, и "с высокой вероятностью" это сделают,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:26

2022-09-28T18:26

2022-09-28T18:42

специальная военная операция на украине

в мире

сша

государственный департамент сша

санкции в отношении россии

россия

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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. США готовы ввести санкции против любых юридических лиц, которые будут работать на неподконтрольных Киеву территориях, и "с высокой вероятностью" это сделают, заявил в среду координатор американской санкционной политики в госдепартаменте Джеймс О"Брайен."Любая поддерживаемая Россией организация, созданная в оккупированных районах, является потенциальной мишенью для санкций, которые с высокой вероятностью будут к ней применены", - сказал представитель госдепа на слушаниях в Сенате США.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, государственный департамент сша, санкции в отношении россии, россия