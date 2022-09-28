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ЕС готовит санкции против помогавших обходить ограничения, заявил Боррель - РИА Новости, 28.09.2022
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ЕС готовит санкции против помогавших обходить ограничения, заявил Боррель
ЕС готовит санкции против помогавших обходить ограничения, заявил Боррель - РИА Новости, 28.09.2022
ЕС готовит санкции против помогавших обходить ограничения, заявил Боррель
ЕС готовит санкции против физлиц, которые помогали обходить европейские ограничения против России, это могут быть не только граждане РФ, сообщил в Брюсселе... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:06
2022-09-28T18:06
жозеп боррель
россия
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. ЕС готовит санкции против физлиц, которые помогали обходить европейские ограничения против России, это могут быть не только граждане РФ, сообщил в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Еврокомиссия в среду представила предложения по новому пакету антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине."Мы намерены внести в санкционные списки лиц, не обязательно россиян, которые участвовали в обходе санкций", - сказал Боррель в заявлении для прессы.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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жозеп боррель, россия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии
Жозеп Боррель, Россия, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России
18:06 28.09.2022
 
ЕС готовит санкции против помогавших обходить ограничения, заявил Боррель

Боррель заявил, что ЕС готовит санкции против помогавших России обходить ограничения

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. ЕС готовит санкции против физлиц, которые помогали обходить европейские ограничения против России, это могут быть не только граждане РФ, сообщил в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Еврокомиссия в среду представила предложения по новому пакету антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине.
"Мы намерены внести в санкционные списки лиц, не обязательно россиян, которые участвовали в обходе санкций", - сказал Боррель в заявлении для прессы.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Жозеп БоррельРоссияЕвросоюзЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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