https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820154506.html

ЕС готовит санкции против помогавших обходить ограничения, заявил Боррель

ЕС готовит санкции против помогавших обходить ограничения, заявил Боррель - РИА Новости, 28.09.2022

ЕС готовит санкции против помогавших обходить ограничения, заявил Боррель

ЕС готовит санкции против физлиц, которые помогали обходить европейские ограничения против России, это могут быть не только граждане РФ, сообщил в Брюсселе... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:06

2022-09-28T18:06

2022-09-28T18:06

жозеп боррель

россия

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. ЕС готовит санкции против физлиц, которые помогали обходить европейские ограничения против России, это могут быть не только граждане РФ, сообщил в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Еврокомиссия в среду представила предложения по новому пакету антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине."Мы намерены внести в санкционные списки лиц, не обязательно россиян, которые участвовали в обходе санкций", - сказал Боррель в заявлении для прессы.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

жозеп боррель, россия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии