ЕС готовит санкции против помогавших обходить ограничения, заявил Боррель
Боррель заявил, что ЕС готовит санкции против помогавших России обходить ограничения
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. ЕС готовит санкции против физлиц, которые помогали обходить европейские ограничения против России, это могут быть не только граждане РФ, сообщил в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Еврокомиссия в среду представила предложения по новому пакету антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине.
"Мы намерены внести в санкционные списки лиц, не обязательно россиян, которые участвовали в обходе санкций", - сказал Боррель в заявлении для прессы.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.