https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820135522.html

Боррель предложил расширить персональные санкции из-за референдумов

Боррель предложил расширить персональные санкции из-за референдумов - РИА Новости, 28.09.2022

Боррель предложил расширить персональные санкции из-за референдумов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках нового пакета антироссийских санкций предложил расширить персональные ограничения против физлиц и... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:12

2022-09-28T17:12

2022-09-28T17:54

россия

санкции в отношении россии

жозеп боррель

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках нового пакета антироссийских санкций предложил расширить персональные ограничения против физлиц и организаций в связи с проведением референдумов по присоединению к РФ.Еврокомиссия в среду представила свои предложения по новому пакету санкций против РФ в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."В связи с организованным Россией нелегальным референдумом… мы увеличиваем число фигурантов санкций (физлиц и организаций)… В качестве прямого ответа на последнюю российскую эскалацию… мы предложили утвердить дополнительные ограничительные меры против тех, кто поддерживает, обеспечивает или получает выгоду от вторжения на Украину", - сказал Боррель.Он пояснил, что персональные списки санкций включают уже более 1300 фигурантов."Этот список включает ответственных за принятие ключевых решений, олигархов, высокопоставленных военных, пропагандистов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины", - пояснил глава европейской дипломатии.

https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, санкции в отношении россии, жозеп боррель, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях