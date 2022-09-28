https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820135522.html
Боррель предложил расширить персональные санкции из-за референдумов
Боррель предложил расширить персональные санкции из-за референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
Боррель предложил расширить персональные санкции из-за референдумов
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках нового пакета антироссийских санкций предложил расширить персональные ограничения против физлиц и... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:12
2022-09-28T17:12
2022-09-28T17:54
россия
санкции в отношении россии
жозеп боррель
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках нового пакета антироссийских санкций предложил расширить персональные ограничения против физлиц и организаций в связи с проведением референдумов по присоединению к РФ.Еврокомиссия в среду представила свои предложения по новому пакету санкций против РФ в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."В связи с организованным Россией нелегальным референдумом… мы увеличиваем число фигурантов санкций (физлиц и организаций)… В качестве прямого ответа на последнюю российскую эскалацию… мы предложили утвердить дополнительные ограничительные меры против тех, кто поддерживает, обеспечивает или получает выгоду от вторжения на Украину", - сказал Боррель.Он пояснил, что персональные списки санкций включают уже более 1300 фигурантов."Этот список включает ответственных за принятие ключевых решений, олигархов, высокопоставленных военных, пропагандистов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины", - пояснил глава европейской дипломатии.
https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции в отношении россии, жозеп боррель, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Санкции в отношении России, Жозеп Боррель, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
17:12 28.09.2022 (обновлено: 17:54 28.09.2022)
Боррель предложил расширить персональные санкции из-за референдумов
Глава дипломатии ЕС Боррель предложил расширить персональные санкции из-за референдумов
БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках нового пакета антироссийских санкций предложил расширить персональные ограничения против физлиц и организаций в связи с проведением референдумов по присоединению к РФ.
Еврокомиссия в среду представила свои предложения по новому пакету санкций против РФ в связи с референдумами в ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областях
.
"В связи с организованным Россией нелегальным референдумом… мы увеличиваем число фигурантов санкций (физлиц и организаций)… В качестве прямого ответа на последнюю российскую эскалацию… мы предложили утвердить дополнительные ограничительные меры против тех, кто поддерживает, обеспечивает или получает выгоду от вторжения на Украину", - сказал Боррель.
Он пояснил, что персональные списки санкций включают уже более 1300 фигурантов.
"Этот список включает ответственных за принятие ключевых решений, олигархов, высокопоставленных военных, пропагандистов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины", - пояснил глава европейской дипломатии.