https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820133857.html

Орбан обвинил Брюссель в навязывании Евросоюзу санкций

Орбан обвинил Брюссель в навязывании Евросоюзу санкций - РИА Новости, 28.09.2022

Орбан обвинил Брюссель в навязывании Евросоюзу санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал всех граждан страны высказать свое мнение о санкциях в ходе национальной консультации и таким образом "положить... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:07

2022-09-28T17:07

2022-09-28T17:28

в мире

евросоюз

санкции в отношении россии

виктор орбан

брюссель

венгрия

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БУДАПЕШТ, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал всех граждан страны высказать свое мнение о санкциях в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, навязанными Брюсселем странам-членам Евросоюза."Брюссель навязал санкции на энергию странам-членам ЕС, и с тех пор цены на энергию взлетели до небес... Сейчас каждый европейский гражданин платит половину санкционной цены за энергию. Правительство сегодня на заседании приняло инициативу фракции "Фидес", мы запускаем национальную консультацию по вопросу санкций. Всех прошу высказать свое мнение, потому что только общими усилиями мы можем положить конец росту цен на энергию", - сказал Орбан, его выступление транслировалось в соцсетях.Ранее Орбан заявил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ. Он также заявлял, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Премьер Венгрии считает санкции "необычайными", поскольку их вводят "энергетические карлики против энергетического гиганта".Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне. Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе.Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а Россия - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная стратегия ЕС "полностью провалилась".

https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819398640.html

https://ria.ru/20220922/retsessiya-1818577037.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, виктор орбан, брюссель, венгрия