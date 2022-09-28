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Орбан обвинил Брюссель в навязывании Евросоюзу санкций - РИА Новости, 28.09.2022
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Орбан обвинил Брюссель в навязывании Евросоюзу санкций
Орбан обвинил Брюссель в навязывании Евросоюзу санкций - РИА Новости, 28.09.2022
Орбан обвинил Брюссель в навязывании Евросоюзу санкций
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал всех граждан страны высказать свое мнение о санкциях в ходе национальной консультации и таким образом "положить... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:07
2022-09-28T17:28
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
виктор орбан
брюссель
венгрия
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БУДАПЕШТ, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал всех граждан страны высказать свое мнение о санкциях в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, навязанными Брюсселем странам-членам Евросоюза."Брюссель навязал санкции на энергию странам-членам ЕС, и с тех пор цены на энергию взлетели до небес... Сейчас каждый европейский гражданин платит половину санкционной цены за энергию. Правительство сегодня на заседании приняло инициативу фракции "Фидес", мы запускаем национальную консультацию по вопросу санкций. Всех прошу высказать свое мнение, потому что только общими усилиями мы можем положить конец росту цен на энергию", - сказал Орбан, его выступление транслировалось в соцсетях.Ранее Орбан заявил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ. Он также заявлял, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Премьер Венгрии считает санкции "необычайными", поскольку их вводят "энергетические карлики против энергетического гиганта".Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне. Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе.Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а Россия - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная стратегия ЕС "полностью провалилась".
https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819398640.html
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в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, виктор орбан, брюссель, венгрия
В мире, Евросоюз, Санкции в отношении России, Виктор Орбан, Брюссель, Венгрия
17:07 28.09.2022 (обновлено: 17:28 28.09.2022)
 
Орбан обвинил Брюссель в навязывании Евросоюзу санкций

Орбан заявил, что Брюссель навязал санкции странам, входящим в Евросоюз

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал всех граждан страны высказать свое мнение о санкциях в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, навязанными Брюсселем странам-членам Евросоюза.
"Брюссель навязал санкции на энергию странам-членам ЕС, и с тех пор цены на энергию взлетели до небес... Сейчас каждый европейский гражданин платит половину санкционной цены за энергию. Правительство сегодня на заседании приняло инициативу фракции "Фидес", мы запускаем национальную консультацию по вопросу санкций. Всех прошу высказать свое мнение, потому что только общими усилиями мы можем положить конец росту цен на энергию", - сказал Орбан, его выступление транслировалось в соцсетях.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 23:48
Глава МИД Венгрии заявил о полном провале санкционной стратегии ЕС
Ранее Орбан заявил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ. Он также заявлял, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Премьер Венгрии считает санкции "необычайными", поскольку их вводят "энергетические карлики против энергетического гиганта".
Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне. Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе.
Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а Россия - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная стратегия ЕС "полностью провалилась".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 01:45
Премьер Венгрии объяснил, в чем польза для ЕС от снятия санкций с России
 
В миреЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВиктор ОрбанБрюссельВенгрия
 
 
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