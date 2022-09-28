https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820082579.html
WSJ: администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России
WSJ: администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России - РИА Новости, 28.09.2022
WSJ: администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России
Администрация президента США Джо Байдена готовит новую серию санкций против РФ, новые меры могут затронуть связанные с государством финансовые структуры, пишет... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:08
2022-09-28T15:08
2022-09-28T15:46
россия
агентство по страхованию вкладов
санкции в отношении россии
сша
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готовит новую серию санкций против РФ, новые меры могут затронуть связанные с государством финансовые структуры, пишет газета Wall Street Journal."Администрация Байдена в свою очередь готовит свою новую серию санкций, намерена усилить финансовый кордон вокруг российской экономики", - пишет газета.По словам источников издания, новые меры могут быть нацелены на Агентство по страхованию вкладов и национальную платежную систему "Мир". Кроме того, отмечается, что санкции США против РФ могут коснуться небанковской кредитной организации "Национальный клиринговый центр" и "Национального расчётного депозитария".Среди других рассматриваемых мер - отключение новых российских банков от SWIFT, расширение мер экспортного контроля и новые санкции против госкомпаний.Окончательное решение по санкциям еще не принято, сообщает газета.
https://ria.ru/20220928/tryudo-1819966325.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, агентство по страхованию вкладов, санкции в отношении россии, сша
Россия, Агентство по страхованию вкладов, Санкции в отношении России, США
15:08 28.09.2022 (обновлено: 15:46 28.09.2022)
WSJ: администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России
WSJ: новые антироссийские санкции США могут быть нацелены на АСВ и систему "Мир"