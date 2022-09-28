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WSJ: администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России - РИА Новости, 28.09.2022
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WSJ: администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России
WSJ: администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России - РИА Новости, 28.09.2022
WSJ: администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России
Администрация президента США Джо Байдена готовит новую серию санкций против РФ, новые меры могут затронуть связанные с государством финансовые структуры, пишет... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:08
2022-09-28T15:46
россия
агентство по страхованию вкладов
санкции в отношении россии
сша
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готовит новую серию санкций против РФ, новые меры могут затронуть связанные с государством финансовые структуры, пишет газета Wall Street Journal."Администрация Байдена в свою очередь готовит свою новую серию санкций, намерена усилить финансовый кордон вокруг российской экономики", - пишет газета.По словам источников издания, новые меры могут быть нацелены на Агентство по страхованию вкладов и национальную платежную систему "Мир". Кроме того, отмечается, что санкции США против РФ могут коснуться небанковской кредитной организации "Национальный клиринговый центр" и "Национального расчётного депозитария".Среди других рассматриваемых мер - отключение новых российских банков от SWIFT, расширение мер экспортного контроля и новые санкции против госкомпаний.Окончательное решение по санкциям еще не принято, сообщает газета.
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россия, агентство по страхованию вкладов, санкции в отношении россии, сша
Россия, Агентство по страхованию вкладов, Санкции в отношении России, США
15:08 28.09.2022 (обновлено: 15:46 28.09.2022)
 
WSJ: администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России

WSJ: новые антироссийские санкции США могут быть нацелены на АСВ и систему "Мир"

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готовит новую серию санкций против РФ, новые меры могут затронуть связанные с государством финансовые структуры, пишет газета Wall Street Journal.
"Администрация Байдена в свою очередь готовит свою новую серию санкций, намерена усилить финансовый кордон вокруг российской экономики", - пишет газета.
По словам источников издания, новые меры могут быть нацелены на Агентство по страхованию вкладов и национальную платежную систему "Мир". Кроме того, отмечается, что санкции США против РФ могут коснуться небанковской кредитной организации "Национальный клиринговый центр" и "Национального расчётного депозитария".
Среди других рассматриваемых мер - отключение новых российских банков от SWIFT, расширение мер экспортного контроля и новые санкции против госкомпаний.
Окончательное решение по санкциям еще не принято, сообщает газета.
Бюллетени во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
07:33
Премьер Канады пригрозил новыми санкциями против России из-за референдумов
 
РоссияАгентство по страхованию вкладовСанкции в отношении РоссииСША
 
 
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