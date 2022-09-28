https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820082579.html

WSJ: администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России

WSJ: администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России - РИА Новости, 28.09.2022

WSJ: администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России

Администрация президента США Джо Байдена готовит новую серию санкций против РФ, новые меры могут затронуть связанные с государством финансовые структуры, пишет... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:08

2022-09-28T15:08

2022-09-28T15:46

россия

агентство по страхованию вкладов

санкции в отношении россии

сша

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готовит новую серию санкций против РФ, новые меры могут затронуть связанные с государством финансовые структуры, пишет газета Wall Street Journal."Администрация Байдена в свою очередь готовит свою новую серию санкций, намерена усилить финансовый кордон вокруг российской экономики", - пишет газета.По словам источников издания, новые меры могут быть нацелены на Агентство по страхованию вкладов и национальную платежную систему "Мир". Кроме того, отмечается, что санкции США против РФ могут коснуться небанковской кредитной организации "Национальный клиринговый центр" и "Национального расчётного депозитария".Среди других рассматриваемых мер - отключение новых российских банков от SWIFT, расширение мер экспортного контроля и новые санкции против госкомпаний.Окончательное решение по санкциям еще не принято, сообщает газета.

https://ria.ru/20220928/tryudo-1819966325.html

россия

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, агентство по страхованию вкладов, санкции в отношении россии, сша