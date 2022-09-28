Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Еврокомиссия предложит смягчить часть санкций против России - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/sanktsii-1819972738.html
СМИ: Еврокомиссия предложит смягчить часть санкций против России
СМИ: Еврокомиссия предложит смягчить часть санкций против России - РИА Новости, 28.09.2022
СМИ: Еврокомиссия предложит смягчить часть санкций против России
Европейская комиссия в рамках обсуждения нового пакета санкций против России предложит смягчить некоторые уже действующие ограничения, пишет издание Politico со РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T08:48
2022-09-28T10:10
россия
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7e80af99c5dba784482503fa70cc2cc0.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Европейская комиссия в рамках обсуждения нового пакета санкций против России предложит смягчить некоторые уже действующие ограничения, пишет издание Politico со ссылкой на источники.Так, в среду, в 14:30 (15:30 мск), ЕК, как ожидается, проинформирует послов стран ЕС о новых мерах, включающих введение потолка цен на российскую нефть.В то же время Брюссель может снять запрет на экспорт из России удобрений, цемента и другой продукции.Как сообщило Bloomberg после объявления в России частичной мобилизации, страны ЕС стремятся в качестве ответа в течение нескольких недель установить верхний предел цен на нефть. Несколько дней спустя то же агентство написало, что этот вопрос, скорее всего, отложат до тех пор, пока не будет согласован более широкий пакет санкций, так как Кипр и Венгрия выступают против этой меры.Российские власти неоднократно заявляли, что не будут ничего поставлять за рубеж, если это противоречит интересам России.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала специальной военной операции на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты в Европе и США. Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220928/tryudo-1819966325.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_024db6ca717d8afc413c9851f6ecda8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
08:48 28.09.2022 (обновлено: 10:10 28.09.2022)
 
СМИ: Еврокомиссия предложит смягчить часть санкций против России

Politico: ЕК предложит смягчить санкции на российские цемент и удобрения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Европейская комиссия в рамках обсуждения нового пакета санкций против России предложит смягчить некоторые уже действующие ограничения, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Так, в среду, в 14:30 (15:30 мск), ЕК, как ожидается, проинформирует послов стран ЕС о новых мерах, включающих введение потолка цен на российскую нефть.
В то же время Брюссель может снять запрет на экспорт из России удобрений, цемента и другой продукции.
Как сообщило Bloomberg после объявления в России частичной мобилизации, страны ЕС стремятся в качестве ответа в течение нескольких недель установить верхний предел цен на нефть. Несколько дней спустя то же агентство написало, что этот вопрос, скорее всего, отложат до тех пор, пока не будет согласован более широкий пакет санкций, так как Кипр и Венгрия выступают против этой меры.
Российские власти неоднократно заявляли, что не будут ничего поставлять за рубеж, если это противоречит интересам России.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала специальной военной операции на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты в Европе и США. Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Бюллетени во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
07:33
Премьер Канады пригрозил новыми санкциями против России из-за референдумов
 
РоссияЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала