https://ria.ru/20220928/sanktsii-1819972738.html

СМИ: Еврокомиссия предложит смягчить часть санкций против России

СМИ: Еврокомиссия предложит смягчить часть санкций против России - РИА Новости, 28.09.2022

СМИ: Еврокомиссия предложит смягчить часть санкций против России

Европейская комиссия в рамках обсуждения нового пакета санкций против России предложит смягчить некоторые уже действующие ограничения, пишет издание Politico со РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T08:48

2022-09-28T08:48

2022-09-28T10:10

россия

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Европейская комиссия в рамках обсуждения нового пакета санкций против России предложит смягчить некоторые уже действующие ограничения, пишет издание Politico со ссылкой на источники.Так, в среду, в 14:30 (15:30 мск), ЕК, как ожидается, проинформирует послов стран ЕС о новых мерах, включающих введение потолка цен на российскую нефть.В то же время Брюссель может снять запрет на экспорт из России удобрений, цемента и другой продукции.Как сообщило Bloomberg после объявления в России частичной мобилизации, страны ЕС стремятся в качестве ответа в течение нескольких недель установить верхний предел цен на нефть. Несколько дней спустя то же агентство написало, что этот вопрос, скорее всего, отложат до тех пор, пока не будет согласован более широкий пакет санкций, так как Кипр и Венгрия выступают против этой меры.Российские власти неоднократно заявляли, что не будут ничего поставлять за рубеж, если это противоречит интересам России.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала специальной военной операции на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты в Европе и США. Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220928/tryudo-1819966325.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире