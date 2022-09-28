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Мадуро заявил, что Европа и США совершают "экономическое самоубийство" - РИА Новости, 28.09.2022
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Мадуро заявил, что Европа и США совершают "экономическое самоубийство"
Мадуро заявил, что Европа и США совершают "экономическое самоубийство" - РИА Новости, 28.09.2022
Мадуро заявил, что Европа и США совершают "экономическое самоубийство"
Европа и США совершают самоубийство, пытаясь нанести ущерб России, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T02:45
2022-09-28T02:45
в мире
россия
европа
сша
николас мадуро
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КАРАКАС, 28 сен - РИА Новости. Европа и США совершают самоубийство, пытаясь нанести ущерб России, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.По словам президента, Запад предпочитает энергетический и экономический кризис диалогу о мире с Россией.Мадуро призвал все стороны вернуться к дипломатическому диалогу, чтобы не допустить эскалации конфликта и новой мировой войны.
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в мире, россия, европа, сша, николас мадуро
В мире, Россия, Европа, США, Николас Мадуро
02:45 28.09.2022
 
Мадуро заявил, что Европа и США совершают "экономическое самоубийство"

Президент Венесуэлы Мадуро: Запад, вводя санкции, совершает "экономическое самоубийство"

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
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КАРАКАС, 28 сен - РИА Новости. Европа и США совершают самоубийство, пытаясь нанести ущерб России, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Европа и США выбрали экономическое самоубийство, пытаясь убить Россию, они объявили экономическое и социальное самоубийство - своего общества, своей экономики, чтобы нанести ущерб России, чтобы покончить с Россией из-за одержимости русофобией", - сказал он.
По словам президента, Запад предпочитает энергетический и экономический кризис диалогу о мире с Россией.
Мадуро призвал все стороны вернуться к дипломатическому диалогу, чтобы не допустить эскалации конфликта и новой мировой войны.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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В США признались, что санкциями против России загнали себя и ЕС в угол
 
В миреРоссияЕвропаСШАНиколас Мадуро
 
 
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