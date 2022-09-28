https://ria.ru/20220928/sanktsii-1819956704.html
Мадуро заявил, что Европа и США совершают "экономическое самоубийство"
Мадуро заявил, что Европа и США совершают "экономическое самоубийство" - РИА Новости, 28.09.2022
Мадуро заявил, что Европа и США совершают "экономическое самоубийство"
Европа и США совершают самоубийство, пытаясь нанести ущерб России, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T02:45
2022-09-28T02:45
2022-09-28T02:45
в мире
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николас мадуро
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КАРАКАС, 28 сен - РИА Новости. Европа и США совершают самоубийство, пытаясь нанести ущерб России, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.По словам президента, Запад предпочитает энергетический и экономический кризис диалогу о мире с Россией.Мадуро призвал все стороны вернуться к дипломатическому диалогу, чтобы не допустить эскалации конфликта и новой мировой войны.
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819607299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, сша, николас мадуро
В мире, Россия, Европа, США, Николас Мадуро
Мадуро заявил, что Европа и США совершают "экономическое самоубийство"
Президент Венесуэлы Мадуро: Запад, вводя санкции, совершает "экономическое самоубийство"