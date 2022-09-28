Мадуро заявил, что Европа и США совершают "экономическое самоубийство"

"Европа и США выбрали экономическое самоубийство, пытаясь убить Россию, они объявили экономическое и социальное самоубийство - своего общества, своей экономики, чтобы нанести ущерб России, чтобы покончить с Россией из-за одержимости русофобией", - сказал он.