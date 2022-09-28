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Туристы признали Астраханскую область лучшим местом для осенней рыбалки - РИА Новости, 28.09.2022
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Туристы признали Астраханскую область лучшим местом для осенней рыбалки
Туристы признали Астраханскую область лучшим местом для осенней рыбалки - РИА Новости, 28.09.2022
Туристы признали Астраханскую область лучшим местом для осенней рыбалки
Туристы, опрошенные российским сервисом бронирования отелей и квартир Tvil.ru, признали Астраханскую область лучшим местом для осенней рыбалки, сообщает... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:23
2022-09-28T19:23
новости - туризм
зарина догузова
астраханская область
онежское озеро
ярославская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
госдума рф
туризм
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Туристы, опрошенные российским сервисом бронирования отелей и квартир Tvil.ru, признали Астраханскую область лучшим местом для осенней рыбалки, сообщает администрация губернатора региона."За Низовье Волги в Астраханской области проголосовали 29 процентов россиян. По их мнению, здесь не останешься без улова жереха, судака, бершей, щуки, окуня", - говорится в сообщении.На втором месте - Онежское озеро в Карелии, набравшее 18 процентов голосов. На третьем - Рыбинское водохранилище в Ярославской области (12 процентов).Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале сообщила, что россияне, которые не получили повестку, могут совершать туристические поездки по России и ближнему зарубежью. Например, осенью в стране популярны рыболовные туры на озера и реки."Вижу все многочисленные вопросы в комментариях касательно туристических поездок в период частичной мобилизации - как за рубеж, так и внутри страны. Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент - если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно", - написала Догузова.Она добавила, что у нее нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны.
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астраханская область
онежское озеро
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новости - туризм, зарина догузова, астраханская область, онежское озеро, ярославская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, туризм
Новости - Туризм, Зарина Догузова, Астраханская область, Онежское озеро, Ярославская область, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Госдума РФ, Туризм
19:23 28.09.2022
 
Туристы признали Астраханскую область лучшим местом для осенней рыбалки

Tvil.ru: туристы признали Астраханскую область лучшим местом для осенней рыбалки

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкРыбаки
Рыбаки - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Туристы, опрошенные российским сервисом бронирования отелей и квартир Tvil.ru, признали Астраханскую область лучшим местом для осенней рыбалки, сообщает администрация губернатора региона.
"За Низовье Волги в Астраханской области проголосовали 29 процентов россиян. По их мнению, здесь не останешься без улова жереха, судака, бершей, щуки, окуня", - говорится в сообщении.
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На втором месте - Онежское озеро в Карелии, набравшее 18 процентов голосов. На третьем - Рыбинское водохранилище в Ярославской области (12 процентов).
Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале сообщила, что россияне, которые не получили повестку, могут совершать туристические поездки по России и ближнему зарубежью. Например, осенью в стране популярны рыболовные туры на озера и реки.
"Вижу все многочисленные вопросы в комментариях касательно туристических поездок в период частичной мобилизации - как за рубеж, так и внутри страны. Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент - если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно", - написала Догузова.
Она добавила, что у нее нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны.
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Новости - ТуризмЗарина ДогузоваАстраханская областьОнежское озероЯрославская областьФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Госдума РФТуризм
 
 
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