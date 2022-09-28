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В Армянской церкви надеются на скорую регистрацию в стране епархии РПЦ - РИА Новости, 28.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220928/rpts-1819995577.html
В Армянской церкви надеются на скорую регистрацию в стране епархии РПЦ
В Армянской церкви надеются на скорую регистрацию в стране епархии РПЦ - РИА Новости, 28.09.2022
В Армянской церкви надеются на скорую регистрацию в стране епархии РПЦ
Глава отдела международных отношений Армянской апостольской церкви (ААЦ) протоархимандрит Шаге Ананян выразил надежду, что епархия Русской православной церкви... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:46
2022-09-28T10:46
религия
армения
африка
владикавказ
русская православная церковь
армянская апостольская церковь
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
религия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава отдела международных отношений Армянской апостольской церкви (ААЦ) протоархимандрит Шаге Ананян выразил надежду, что епархия Русской православной церкви (РПЦ) на территории Армении в ближайшее время получит регистрацию на законодательном уровне."Епархия уже создана. Остаются маленькие детали, которые нужно уточнить с правительством: если я могу так выразиться, на законодательном уровне уже все готово и никаких нужд для переговоров нет. Все готово, необходимые бумаги готовы, и я надеюсь, что в ближайшее время все будет на законодательном уровне зарегистрировано", - сказал он РИА Новости на форуме "Христианство на Кавказе: традиции и современность", приуроченного к празднованию 1100-летия крещения Алании.Он отметил, что верующие хорошо воспринимают появление епархии РПЦ в стране. "У Армянской апостольской церкви есть своя епархия на территории Российской Федерации – естественно, что должна быть епархия Русской православной церкви на территории Армении", - добавил Ананян.Священный синод РПЦ принял решение о создании на территории Армении Ереванско-Армянской епархии РПЦ 15 октября 2021 года. Ее правящим архиереем был избран архиепископ Леонид (Горбачев), ныне – митрополит Клинский и Патриарший экзарх Африки.Форум "Христианство на Кавказе: традиции и современность" прошел 24 и 25 сентября во Владикавказе. В мероприятиях форума приняли участие представители органов государственной власти, научного и образовательного сообщества, религиозные и общественные деятели из России, Сирии, Ирана, Греции, Армении, Ливана и Сербии.Организатором форума выступил союз "Христианский Мир" совместно с Федеральным агентством по делам национальностей Российской Федерации (ФАДН) и Северо-Осетинским государственным университетом имени К. Л. Хетагурова.
https://ria.ru/20220324/statuya-1779882496.html
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армения, африка, владикавказ, русская православная церковь, армянская апостольская церковь, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), религия
Религия, Армения, Африка, Владикавказ, Русская православная церковь, Армянская апостольская церковь, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Религия
10:46 28.09.2022
 

В Армянской церкви надеются на скорую регистрацию в стране епархии РПЦ

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВинодельня есть и в селе Гай-Кодзор
Винодельня есть и в селе Гай-Кодзор - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава отдела международных отношений Армянской апостольской церкви (ААЦ) протоархимандрит Шаге Ананян выразил надежду, что епархия Русской православной церкви (РПЦ) на территории Армении в ближайшее время получит регистрацию на законодательном уровне.
"Епархия уже создана. Остаются маленькие детали, которые нужно уточнить с правительством: если я могу так выразиться, на законодательном уровне уже все готово и никаких нужд для переговоров нет. Все готово, необходимые бумаги готовы, и я надеюсь, что в ближайшее время все будет на законодательном уровне зарегистрировано", - сказал он РИА Новости на форуме "Христианство на Кавказе: традиции и современность", приуроченного к празднованию 1100-летия крещения Алании.
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Он отметил, что верующие хорошо воспринимают появление епархии РПЦ в стране. "У Армянской апостольской церкви есть своя епархия на территории Российской Федерации – естественно, что должна быть епархия Русской православной церкви на территории Армении", - добавил Ананян.
Священный синод РПЦ принял решение о создании на территории Армении Ереванско-Армянской епархии РПЦ 15 октября 2021 года. Ее правящим архиереем был избран архиепископ Леонид (Горбачев), ныне – митрополит Клинский и Патриарший экзарх Африки.
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Форум "Христианство на Кавказе: традиции и современность" прошел 24 и 25 сентября во Владикавказе. В мероприятиях форума приняли участие представители органов государственной власти, научного и образовательного сообщества, религиозные и общественные деятели из России, Сирии, Ирана, Греции, Армении, Ливана и Сербии.
Организатором форума выступил союз "Христианский Мир" совместно с Федеральным агентством по делам национальностей Российской Федерации (ФАДН) и Северо-Осетинским государственным университетом имени К. Л. Хетагурова.
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РелигияАрменияАфрикаВладикавказРусская православная церковьАрмянская апостольская церковьФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Религия
 
 
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