https://ria.ru/20220928/rpts-1819995577.html

В Армянской церкви надеются на скорую регистрацию в стране епархии РПЦ

В Армянской церкви надеются на скорую регистрацию в стране епархии РПЦ - РИА Новости, 28.09.2022

В Армянской церкви надеются на скорую регистрацию в стране епархии РПЦ

Глава отдела международных отношений Армянской апостольской церкви (ААЦ) протоархимандрит Шаге Ананян выразил надежду, что епархия Русской православной церкви... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:46

2022-09-28T10:46

2022-09-28T10:46

религия

армения

африка

владикавказ

русская православная церковь

армянская апостольская церковь

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

религия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава отдела международных отношений Армянской апостольской церкви (ААЦ) протоархимандрит Шаге Ананян выразил надежду, что епархия Русской православной церкви (РПЦ) на территории Армении в ближайшее время получит регистрацию на законодательном уровне."Епархия уже создана. Остаются маленькие детали, которые нужно уточнить с правительством: если я могу так выразиться, на законодательном уровне уже все готово и никаких нужд для переговоров нет. Все готово, необходимые бумаги готовы, и я надеюсь, что в ближайшее время все будет на законодательном уровне зарегистрировано", - сказал он РИА Новости на форуме "Христианство на Кавказе: традиции и современность", приуроченного к празднованию 1100-летия крещения Алании.Он отметил, что верующие хорошо воспринимают появление епархии РПЦ в стране. "У Армянской апостольской церкви есть своя епархия на территории Российской Федерации – естественно, что должна быть епархия Русской православной церкви на территории Армении", - добавил Ананян.Священный синод РПЦ принял решение о создании на территории Армении Ереванско-Армянской епархии РПЦ 15 октября 2021 года. Ее правящим архиереем был избран архиепископ Леонид (Горбачев), ныне – митрополит Клинский и Патриарший экзарх Африки.Форум "Христианство на Кавказе: традиции и современность" прошел 24 и 25 сентября во Владикавказе. В мероприятиях форума приняли участие представители органов государственной власти, научного и образовательного сообщества, религиозные и общественные деятели из России, Сирии, Ирана, Греции, Армении, Ливана и Сербии.Организатором форума выступил союз "Христианский Мир" совместно с Федеральным агентством по делам национальностей Российской Федерации (ФАДН) и Северо-Осетинским государственным университетом имени К. Л. Хетагурова.

https://ria.ru/20220324/statuya-1779882496.html

https://ria.ru/20211015/eparkhiya-1754714937.html

https://ria.ru/20220106/bogoyavlenie-1765344601.html

армения

африка

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

армения, африка, владикавказ, русская православная церковь, армянская апостольская церковь, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), религия