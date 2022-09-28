В Армянской церкви надеются на скорую регистрацию в стране епархии РПЦ
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава отдела международных отношений Армянской апостольской церкви (ААЦ) протоархимандрит Шаге Ананян выразил надежду, что епархия Русской православной церкви (РПЦ) на территории Армении в ближайшее время получит регистрацию на законодательном уровне.
"Епархия уже создана. Остаются маленькие детали, которые нужно уточнить с правительством: если я могу так выразиться, на законодательном уровне уже все готово и никаких нужд для переговоров нет. Все готово, необходимые бумаги готовы, и я надеюсь, что в ближайшее время все будет на законодательном уровне зарегистрировано", - сказал он РИА Новости на форуме "Христианство на Кавказе: традиции и современность", приуроченного к празднованию 1100-летия крещения Алании.
Он отметил, что верующие хорошо воспринимают появление епархии РПЦ в стране. "У Армянской апостольской церкви есть своя епархия на территории Российской Федерации – естественно, что должна быть епархия Русской православной церкви на территории Армении", - добавил Ананян.
Священный синод РПЦ принял решение о создании на территории Армении Ереванско-Армянской епархии РПЦ 15 октября 2021 года. Ее правящим архиереем был избран архиепископ Леонид (Горбачев), ныне – митрополит Клинский и Патриарший экзарх Африки.
15 октября 2021, 12:29РелигияРПЦ основала на территории Армении епархию
Форум "Христианство на Кавказе: традиции и современность" прошел 24 и 25 сентября во Владикавказе. В мероприятиях форума приняли участие представители органов государственной власти, научного и образовательного сообщества, религиозные и общественные деятели из России, Сирии, Ирана, Греции, Армении, Ливана и Сербии.
Организатором форума выступил союз "Христианский Мир" совместно с Федеральным агентством по делам национальностей Российской Федерации (ФАДН) и Северо-Осетинским государственным университетом имени К. Л. Хетагурова.