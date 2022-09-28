https://ria.ru/20220928/rosturizm-1820007249.html

Догузова призвала коллег из G20 не допустить санкций против туристов

Догузова призвала коллег из G20 не допустить санкций против туристов - РИА Новости, 28.09.2022

Догузова призвала коллег из G20 не допустить санкций против туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова призвала не политизировать туризм и не усложнять въезд гражданам, которые приезжают с гуманитарными целями, об этом она заявила РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:37

2022-09-28T11:37

2022-09-28T12:13

туризм

туризм

зарина догузова

россия

индонезия

большая двадцатка

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820011021_144:858:2206:2018_1920x0_80_0_0_c92e1974e7b2e5011944e8a561e77666.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова призвала не политизировать туризм и не усложнять въезд гражданам, которые приезжают с гуманитарными целями, об этом она заявила на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии. "Мы видим, что ряд стран политизируют туризм, используют туризм как инструмент давления и усложняют въезд нашим туристам по политическим причинам. В этой связи я бы предложила внести в заявление лидеров стран G20 положение о недопущении введения санкций по отношению к туристам и всем, кто въезжает с гуманитарными целями", - сказала Догузова.Она отметила, что туризм должен оставаться вне политики. "Мы исходим из того, что туризм является важным фактором роста экономик стран G20. Речь идет о сотнях миллионов рабочих мест, в первую очередь в малом бизнесе, поэтому мы все, руководители отрасли туризма, должны вместе выступать против создания любых искусственных визовых барьеров для наших туристов", - указала глава Ростуризма.Глава ведомства уточнила, что в качестве одного из направлений развития туризма Россия работает над запуском со следующего года механизма электронной визы для 52 стран, как и планировалось изначально."Мы в настоящее время прорабатываем варианты дополнительного облегчения въезда в Россию для туристов из самых разных стран, включая те страны и тех туристов, чьи правительства совершают недружественные действия по отношении к нашей стране. Мы не будем в нашей стране отвечать зеркально и считаем, что туризм должен оставаться вне политики", - заявила Догузова.

https://ria.ru/20220920/zima-1817951284.html

https://ria.ru/20220921/turizm-1818350677.html

россия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, зарина догузова, россия, индонезия, большая двадцатка, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм