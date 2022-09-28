https://ria.ru/20220928/rossiya-1820047583.html

Россия возвращается к истокам великой державы, заявил Миронов

Россия возвращается к истокам великой державы, заявил Миронов - РИА Новости, 28.09.2022

Россия возвращается к истокам великой державы, заявил Миронов

Донбасс возвращается домой, а Россия возвращается к истокам великой державы, миссия которой - собирание русских земель и народов, заявил лидер "Справедливой... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:30

2022-09-28T13:30

2022-09-28T13:30

специальная военная операция на украине

сергей миронов

россия

общество

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Донбасс возвращается домой, а Россия возвращается к истокам великой державы, миссия которой - собирание русских земель и народов, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов."Донбасс, Запорожье и Херсонщина сейчас возвращаются домой, и мы очень этому рады. И ведь наша Родина Россия тоже возвращается к тем истокам, которые создали великую державу, потому что миссия России - собирать и народы, и земли", - заявил политик в ходе выступления в Думе в среду.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей миронов, россия, общество, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях