https://ria.ru/20220928/rossiya-1820047583.html
Россия возвращается к истокам великой державы, заявил Миронов
Россия возвращается к истокам великой державы, заявил Миронов - РИА Новости, 28.09.2022
Россия возвращается к истокам великой державы, заявил Миронов
Донбасс возвращается домой, а Россия возвращается к истокам великой державы, миссия которой - собирание русских земель и народов, заявил лидер "Справедливой... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:30
2022-09-28T13:30
2022-09-28T13:30
специальная военная операция на украине
сергей миронов
россия
общество
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Донбасс возвращается домой, а Россия возвращается к истокам великой державы, миссия которой - собирание русских земель и народов, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов."Донбасс, Запорожье и Херсонщина сейчас возвращаются домой, и мы очень этому рады. И ведь наша Родина Россия тоже возвращается к тем истокам, которые создали великую державу, потому что миссия России - собирать и народы, и земли", - заявил политик в ходе выступления в Думе в среду.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей миронов, россия, общество, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Сергей Миронов, Россия, Общество, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
Россия возвращается к истокам великой державы, заявил Миронов
Миронов заявил, что Россия возвращается к истокам, создавшим великую державу