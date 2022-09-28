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Первые резиденты начнут работу в ОЭЗ "Новгородская" к концу 2023 года - РИА Новости, 28.09.2022
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Первые резиденты начнут работу в ОЭЗ "Новгородская" к концу 2023 года
Первые резиденты начнут работу в ОЭЗ "Новгородская" к концу 2023 года - РИА Новости, 28.09.2022
Первые резиденты начнут работу в ОЭЗ "Новгородская" к концу 2023 года
Первые резиденты в конце 2023 года начнут работать в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Новгородская" в Новгородской области, где уже стартовало строительство... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:19
2022-09-28T14:19
новгородская область
андрей никитин (политик)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Первые резиденты в конце 2023 года начнут работать в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Новгородская" в Новгородской области, где уже стартовало строительство первого корпуса индустриального парка, сообщила пресс-служба правительства региона.Заседание наблюдательного совета ОЭЗ промышленно-производственного типа "Новгородская" прошло в рамках заседания совета при губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного климата.Как информируют областные власти, первый производственный корпус ОЭЗ "Новгородская" предполагается ввести в эксплуатацию в следующем году. При этом ряд инвесторов намерен самостоятельно построить предприятия на территории особой экономической зоны."Большой интерес мы видим и у инвесторов, которые желают самостоятельно построить предприятия на территории ОЭЗ. Резиденты, предположительно, начнут работу к концу 2023 года. Мы рассмотрим первые два проекта, которые претендуют на статус резидентов. Это компании по производству домокомплектов и электротехнических изделий", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, слова которого приводятся в сообщении.По данным региональных властей, инвестпроект по строительству завода по производству домокомплектов предполагает создание двух предприятий в Новгородской и Московской областях. Инвестиции составят около 3 миллиардов рублей, запуск завода в Новгородской области запланирован на 2025 год.Завод комплектных распределительных устройств и трансформаторных подстанций 0,4-220 киловольт предполагается открыть на территории ОЭЗ "Новгородская" в 2024 году. Стоимость проекта – около 380 миллионов рублей.Постановление о создании особой экономической зоны в Новгородской области было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным в июле 2021 года. Она создается в рамках сотрудничества региона с особой экономической зоной "Алабуга" (Татарстан), которая признана наиболее успешной в России в своей сфере.Как отмечают власти Новгородской области, ОЭЗ "Новгородская" имеет уникальную локацию между Москвой и Санкт-Петербургом, что в сочетании с использованием опыта привлечения инвестиций и управления "Алабуги" делает новую ОЭЗ еще более привлекательной для инвесторов и государства. При этом применение ОЭЗ "Алабуга" лучших мировых практик также будет способствовать активному и эффективному развитию площадки в Новгородской области.
https://ria.ru/20220923/marshruty-1818999613.html
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новгородская область, андрей никитин (политик), экономика
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Экономика
14:19 28.09.2022
 

Первые резиденты начнут работу в ОЭЗ "Новгородская" к концу 2023 года

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВеликий Новгород
Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Великий Новгород. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Первые резиденты в конце 2023 года начнут работать в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Новгородская" в Новгородской области, где уже стартовало строительство первого корпуса индустриального парка, сообщила пресс-служба правительства региона.
Заседание наблюдательного совета ОЭЗ промышленно-производственного типа "Новгородская" прошло в рамках заседания совета при губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного климата.
Как информируют областные власти, первый производственный корпус ОЭЗ "Новгородская" предполагается ввести в эксплуатацию в следующем году. При этом ряд инвесторов намерен самостоятельно построить предприятия на территории особой экономической зоны.
"Большой интерес мы видим и у инвесторов, которые желают самостоятельно построить предприятия на территории ОЭЗ. Резиденты, предположительно, начнут работу к концу 2023 года. Мы рассмотрим первые два проекта, которые претендуют на статус резидентов. Это компании по производству домокомплектов и электротехнических изделий", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, слова которого приводятся в сообщении.
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В Новгородской области возобновят речные прогулочные маршруты
По данным региональных властей, инвестпроект по строительству завода по производству домокомплектов предполагает создание двух предприятий в Новгородской и Московской областях. Инвестиции составят около 3 миллиардов рублей, запуск завода в Новгородской области запланирован на 2025 год.
Завод комплектных распределительных устройств и трансформаторных подстанций 0,4-220 киловольт предполагается открыть на территории ОЭЗ "Новгородская" в 2024 году. Стоимость проекта – около 380 миллионов рублей.
Постановление о создании особой экономической зоны в Новгородской области было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным в июле 2021 года. Она создается в рамках сотрудничества региона с особой экономической зоной "Алабуга" (Татарстан), которая признана наиболее успешной в России в своей сфере.
Как отмечают власти Новгородской области, ОЭЗ "Новгородская" имеет уникальную локацию между Москвой и Санкт-Петербургом, что в сочетании с использованием опыта привлечения инвестиций и управления "Алабуги" делает новую ОЭЗ еще более привлекательной для инвесторов и государства. При этом применение ОЭЗ "Алабуга" лучших мировых практик также будет способствовать активному и эффективному развитию площадки в Новгородской области.
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