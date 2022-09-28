https://ria.ru/20220928/referendumy-1820211389.html
США назвали результаты референдумов сфабрикованными
США назвали результаты референдумов сфабрикованными - РИА Новости, 29.09.2022
США назвали результаты референдумов сфабрикованными
США рассматривают результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России как "полностью сфабрикованные" и... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-28T23:18
2022-09-28T23:18
2022-09-29T00:32
нед прайс
в мире
россия
украина
сша
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. США рассматривают результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России как "полностью сфабрикованные" и готовятся ввести новые санкции в предстоящие дни. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Результаты (референдумов) полностью сфабрикованные и не отражают волеизъявление народа Украины," - заявил он."Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы оказать еще больше давления на Россию, физических лиц и организации. Вы можете ожидать дополнительные меры с нашей стороны в ближайшие дни", - добавил Прайс.По его словам, США продолжат считать эти территории частью Украины, "никогда не признают" результаты референдумов и продолжат оказывать помощь Украине "столько, сколько потребуется".С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.
https://ria.ru/20220928/ukraina-1820207398.html
https://ria.ru/20220927/oruzhie-1819919880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нед прайс, в мире, россия, украина, сша, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Нед Прайс, В мире, Россия, Украина, США, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
23:18 28.09.2022 (обновлено: 00:32 29.09.2022)
США назвали результаты референдумов сфабрикованными
Представитель госдепа США Прайс назвал результаты референдумов сфабрикованными