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США назвали результаты референдумов сфабрикованными - РИА Новости, 29.09.2022
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США назвали результаты референдумов сфабрикованными
США назвали результаты референдумов сфабрикованными - РИА Новости, 29.09.2022
США назвали результаты референдумов сфабрикованными
США рассматривают результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России как "полностью сфабрикованные" и... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-28T23:18
2022-09-29T00:32
нед прайс
в мире
россия
украина
сша
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. США рассматривают результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России как "полностью сфабрикованные" и готовятся ввести новые санкции в предстоящие дни. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Результаты (референдумов) полностью сфабрикованные и не отражают волеизъявление народа Украины," - заявил он."Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы оказать еще больше давления на Россию, физических лиц и организации. Вы можете ожидать дополнительные меры с нашей стороны в ближайшие дни", - добавил Прайс.По его словам, США продолжат считать эти территории частью Украины, "никогда не признают" результаты референдумов и продолжат оказывать помощь Украине "столько, сколько потребуется".С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.
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нед прайс, в мире, россия, украина, сша, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Нед Прайс, В мире, Россия, Украина, США, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
23:18 28.09.2022 (обновлено: 00:32 29.09.2022)
 
США назвали результаты референдумов сфабрикованными

Представитель госдепа США Прайс назвал результаты референдумов сфабрикованными

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. США рассматривают результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России как "полностью сфабрикованные" и готовятся ввести новые санкции в предстоящие дни. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Результаты (референдумов) полностью сфабрикованные и не отражают волеизъявление народа Украины," - заявил он.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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США разрешили Киеву бороться за территории, где прошли референдумы
"Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы оказать еще больше давления на Россию, физических лиц и организации. Вы можете ожидать дополнительные меры с нашей стороны в ближайшие дни", - добавил Прайс.
По его словам, США продолжат считать эти территории частью Украины, "никогда не признают" результаты референдумов и продолжат оказывать помощь Украине "столько, сколько потребуется".
С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.
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27 сентября, 20:39Специальная военная операция на Украине
США разрешили Киеву наносить удары по территориям, где прошли референдумы
 
Нед ПрайсВ миреРоссияУкраинаСШАРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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