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Трюдо пообещал Зеленскому не признавать итоги референдумов в Донбассе - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/referendumy-1820133323.html
Трюдо пообещал Зеленскому не признавать итоги референдумов в Донбассе
Трюдо пообещал Зеленскому не признавать итоги референдумов в Донбассе - РИА Новости, 28.09.2022
Трюдо пообещал Зеленскому не признавать итоги референдумов в Донбассе
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что пообещал в разговоре с Владимиром Зеленским, что Оттава не признает референдумы о вхождении новых субъектов в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:05
2022-09-28T17:23
специальная военная операция на украине
референдум в донбассе
в мире
джастин трюдо
канада
украина
владимир зеленский
референдумы на освобожденных территориях
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что пообещал в разговоре с Владимиром Зеленским, что Оттава не признает референдумы о вхождении новых субъектов в состав России.Как написал Трюдо в Twitter, Зеленскому он обещал продолжение военной, гуманитарной и финансовой поддержки. "Я сказал ему, что Канада никогда не признает российские "референдумы", - написал Трюдо.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 гг Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
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референдум в донбассе, в мире, джастин трюдо, канада, украина, владимир зеленский, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Референдум в Донбассе, В мире, Джастин Трюдо, Канада, Украина, Владимир Зеленский, Референдумы на освобожденных территориях
17:05 28.09.2022 (обновлено: 17:23 28.09.2022)
 
Трюдо пообещал Зеленскому не признавать итоги референдумов в Донбассе

Трюдо заявил, что Канада не признает итоги референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье

© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Jack Taylor
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что пообещал в разговоре с Владимиром Зеленским, что Оттава не признает референдумы о вхождении новых субъектов в состав России.
Как написал Трюдо в Twitter, Зеленскому он обещал продолжение военной, гуманитарной и финансовой поддержки. "Я сказал ему, что Канада никогда не признает российские "референдумы", - написал Трюдо.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 гг Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
Россия не может себе позволить проиграть
 
Специальная военная операция на УкраинеРеферендум в ДонбассеВ миреДжастин ТрюдоКанадаУкраинаВладимир ЗеленскийРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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