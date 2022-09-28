https://ria.ru/20220928/referendumy-1820133323.html

Трюдо пообещал Зеленскому не признавать итоги референдумов в Донбассе

Трюдо пообещал Зеленскому не признавать итоги референдумов в Донбассе - РИА Новости, 28.09.2022

Трюдо пообещал Зеленскому не признавать итоги референдумов в Донбассе

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что пообещал в разговоре с Владимиром Зеленским, что Оттава не признает референдумы о вхождении новых субъектов в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:05

2022-09-28T17:05

2022-09-28T17:23

специальная военная операция на украине

референдум в донбассе

в мире

джастин трюдо

канада

украина

владимир зеленский

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155888/13/1558881379_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_365cb3ca28740fc7528e3e74dd709051.jpg

ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что пообещал в разговоре с Владимиром Зеленским, что Оттава не признает референдумы о вхождении новых субъектов в состав России.Как написал Трюдо в Twitter, Зеленскому он обещал продолжение военной, гуманитарной и финансовой поддержки. "Я сказал ему, что Канада никогда не признает российские "референдумы", - написал Трюдо.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 гг Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

канада

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

референдум в донбассе, в мире, джастин трюдо, канада, украина, владимир зеленский, референдумы на освобожденных территориях