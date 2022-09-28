17:05 28.09.2022 (обновлено: 17:23 28.09.2022)
Трюдо пообещал Зеленскому не признавать итоги референдумов в Донбассе
Трюдо заявил, что Канада не признает итоги референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье
© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo / Jack Taylor
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что пообещал в разговоре с Владимиром Зеленским, что Оттава не признает референдумы о вхождении новых субъектов в состав России.
Как написал Трюдо в Twitter, Зеленскому он обещал продолжение военной, гуманитарной и финансовой поддержки. "Я сказал ему, что Канада никогда не признает российские "референдумы", - написал Трюдо.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 гг Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.