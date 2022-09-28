https://ria.ru/20220928/referendumy-1820110701.html

ФРГ никогда не признает результаты референдумов в Донбассе, заявил Шольц

ФРГ никогда не признает результаты референдумов в Донбассе, заявил Шольц - РИА Новости, 28.09.2022

ФРГ никогда не признает результаты референдумов в Донбассе, заявил Шольц

Германия "никогда не признает" результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:22

2022-09-28T16:22

2022-09-28T16:33

специальная военная операция на украине

в мире

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олаф шольц

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референдумы на освобожденных территориях

владимир зеленский

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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Германия "никогда не признает" результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с Владимиром Зеленским."Касаясь ситуации в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, незаконно оккупированных Россией, канцлер подчеркнул, что Германия никогда не признает результаты мнимых референдумов", - говорится в сообщении правительства ФРГ в связи с телефонным разговором между Шольцем и Зеленским, который состоялся в среду.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 гг Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, референдум в донбассе, германия, олаф шольц, россия, референдумы на освобожденных территориях, владимир зеленский, украина