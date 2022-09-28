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Обращения Путина по референдумам пока не планируется, заявил Песков

Обращения Путина по референдумам пока не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2022

Обращения Путина по референдумам пока не планируется, заявил Песков

В настоящий момент обращение Путина в связи с итогами референдумов в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:48

2022-09-28T12:48

2022-09-28T12:59

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

россия

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В настоящий момент обращение Путина в связи с итогами референдумов в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%."В настоящий момент нет, но в случае, если какие-то мероприятия, и когда, скажем так, они уже возникнут, мы будем вас своевременно информировать", - заявил Песков, отвечая на вопрос планируется ли обращение президента РФ в связи с итогом референдумов.

https://ria.ru/20220928/pushilin-1819947295.html

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Кирилл Волков

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