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Володин обсуждает с главами фракций итоги референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Володин обсуждает с главами фракций итоги референдумов
Володин обсуждает с главами фракций итоги референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
Володин обсуждает с главами фракций итоги референдумов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед пленарным заседанием в среду проводит совещание с руководителями думских фракций, идет обсуждение итогов референдумов в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:06
2022-09-28T11:07
специальная военная операция на украине
политика
госдума рф
вячеслав володин
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед пленарным заседанием в среду проводит совещание с руководителями думских фракций, идет обсуждение итогов референдумов в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин перед началом пленарного заседания проводит совещание с руководителями политических фракций. Обсуждаются итоги референдума в Донецкой и Луганской Республиках, в Херсонской и Запорожской областях", - сообщила пресс-служба Думы.Ранее Володин отмечал, что в случае принятия жителями территорий Донбасса решения о вхождении в состав Российской Федерации Госдума его поддержит.
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политика, госдума рф, вячеслав володин, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
11:06 28.09.2022 (обновлено: 11:07 28.09.2022)
 
Володин обсуждает с главами фракций итоги референдумов

Володин перед пленарным заседанием Госдумы обсуждает с главами фракций итоги референдумов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Запорожской области
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Запорожской области
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед пленарным заседанием в среду проводит совещание с руководителями думских фракций, идет обсуждение итогов референдумов в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин перед началом пленарного заседания проводит совещание с руководителями политических фракций. Обсуждаются итоги референдума в Донецкой и Луганской Республиках, в Херсонской и Запорожской областях", - сообщила пресс-служба Думы.
Ранее Володин отмечал, что в случае принятия жителями территорий Донбасса решения о вхождении в состав Российской Федерации Госдума его поддержит.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаГосдума РФВячеслав ВолодинРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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