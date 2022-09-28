https://ria.ru/20220928/referendumy-1820000473.html

Володин обсуждает с главами фракций итоги референдумов

Володин обсуждает с главами фракций итоги референдумов - РИА Новости, 28.09.2022

Володин обсуждает с главами фракций итоги референдумов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед пленарным заседанием в среду проводит совещание с руководителями думских фракций, идет обсуждение итогов референдумов в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:06

2022-09-28T11:06

2022-09-28T11:07

специальная военная операция на украине

политика

госдума рф

вячеслав володин

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед пленарным заседанием в среду проводит совещание с руководителями думских фракций, идет обсуждение итогов референдумов в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин перед началом пленарного заседания проводит совещание с руководителями политических фракций. Обсуждаются итоги референдума в Донецкой и Луганской Республиках, в Херсонской и Запорожской областях", - сообщила пресс-служба Думы.Ранее Володин отмечал, что в случае принятия жителями территорий Донбасса решения о вхождении в состав Российской Федерации Госдума его поддержит.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, вячеслав володин, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях