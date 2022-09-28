https://ria.ru/20220928/referendumy-1820000473.html
Володин обсуждает с главами фракций итоги референдумов
Володин обсуждает с главами фракций итоги референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
Володин обсуждает с главами фракций итоги референдумов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед пленарным заседанием в среду проводит совещание с руководителями думских фракций, идет обсуждение итогов референдумов в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:06
2022-09-28T11:06
2022-09-28T11:07
специальная военная операция на украине
политика
госдума рф
вячеслав володин
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед пленарным заседанием в среду проводит совещание с руководителями думских фракций, идет обсуждение итогов референдумов в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин перед началом пленарного заседания проводит совещание с руководителями политических фракций. Обсуждаются итоги референдума в Донецкой и Луганской Республиках, в Херсонской и Запорожской областях", - сообщила пресс-служба Думы.Ранее Володин отмечал, что в случае принятия жителями территорий Донбасса решения о вхождении в состав Российской Федерации Госдума его поддержит.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:06 28.09.2022 (обновлено: 11:07 28.09.2022)
Володин обсуждает с главами фракций итоги референдумов
Володин перед пленарным заседанием Госдумы обсуждает с главами фракций итоги референдумов