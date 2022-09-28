https://ria.ru/20220928/referendumy-1819994443.html

Боррель осудил референдумы о вхождении в состав России

Боррель осудил референдумы о вхождении в состав России - РИА Новости, 28.09.2022

Боррель осудил референдумы о вхождении в состав России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал прошедшие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях референдумы... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:40

2022-09-28T10:40

2022-09-28T10:40

в мире

жозеп боррель

евросоюз

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал прошедшие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях референдумы "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан."ЕС осуждает проведение незаконных "референдумов" и их сфальсифицированные результаты. Это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне систематических нарушений прав человека", - написал Боррель в Twitter.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, жозеп боррель, евросоюз, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях