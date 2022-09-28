Боррель осудил референдумы о вхождении в состав России
Боррель назвал референдумы о вхождении в состав России нарушением суверенитета Украины
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал прошедшие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях референдумы "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.
"ЕС осуждает проведение незаконных "референдумов" и их сфальсифицированные результаты. Это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне систематических нарушений прав человека", - написал Боррель в Twitter.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.