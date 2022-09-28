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Боррель осудил референдумы о вхождении в состав России - РИА Новости, 28.09.2022
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Боррель осудил референдумы о вхождении в состав России
Боррель осудил референдумы о вхождении в состав России - РИА Новости, 28.09.2022
Боррель осудил референдумы о вхождении в состав России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал прошедшие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях референдумы... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:40
2022-09-28T10:40
в мире
жозеп боррель
евросоюз
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал прошедшие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях референдумы "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан."ЕС осуждает проведение незаконных "референдумов" и их сфальсифицированные результаты. Это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне систематических нарушений прав человека", - написал Боррель в Twitter.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
10:40 28.09.2022
 
Боррель осудил референдумы о вхождении в состав России

Боррель назвал референдумы о вхождении в состав России нарушением суверенитета Украины

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости
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Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал прошедшие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях референдумы "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Инфографика
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"ЕС осуждает проведение незаконных "референдумов" и их сфальсифицированные результаты. Это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне систематических нарушений прав человека", - написал Боррель в Twitter.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00
Выбор под обстрелом. Донбасс проголосовал за присоединение к России
 
В миреЖозеп БоррельЕвросоюзРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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