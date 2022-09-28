Небензя заявил в Совбезе ООН, что референдумы прошли прозрачно
Постпред России Небензя заявил в Совбезе ООН, что референдумы прошли прозрачно
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкПодсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России
Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России
ООН, 28 сен – РИА Новости. Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли прозрачно, хоть об этом и не сообщат западные СМИ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Знаю, что наши бывшие западные партнеры нас не услышат, точнее сделают вид, что не услышали, однако скажу, что референдумы были проведены в условиях исключительной прозрачности, при полном соблюдении всех избирательных норм", - сказал Небензя.
По его словам, это непреложный факт, "сколько бы киевский режим и его покровители ни пытались утверждать обратное". "За их ходом (референдумов - ред.) наблюдали более 100 независимых международных наблюдателей из 40 стран. Они активно делятся своими впечатлениями в СМИ и соцсетях, в том числе о том, что были удивлены тем, с каким энтузиазмом жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей отнеслись к этим референдумам, как долго они этого ждали", - указал он.
Постпред отметил, что в западных СМИ, вероятнее всего, не прозвучат комментарии этих наблюдателей.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.