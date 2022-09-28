https://ria.ru/20220928/referendumy-1819950385.html

Небензя заявил в Совбезе ООН, что референдумы прошли прозрачно

Небензя заявил в Совбезе ООН, что референдумы прошли прозрачно - РИА Новости, 28.09.2022

Небензя заявил в Совбезе ООН, что референдумы прошли прозрачно

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли прозрачно, хоть об этом и не сообщат западные СМИ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T01:11

2022-09-28T01:11

2022-09-28T01:11

в мире

россия

луганская народная республика

запорожская область

совет безопасности оон

василий небензя

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819897102_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_9bdd3da41598487add8c5810e9a3c3d7.jpg

ООН, 28 сен – РИА Новости. Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли прозрачно, хоть об этом и не сообщат западные СМИ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, это непреложный факт, "сколько бы киевский режим и его покровители ни пытались утверждать обратное". "За их ходом (референдумов - ред.) наблюдали более 100 независимых международных наблюдателей из 40 стран. Они активно делятся своими впечатлениями в СМИ и соцсетях, в том числе о том, что были удивлены тем, с каким энтузиазмом жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей отнеслись к этим референдумам, как долго они этого ждали", - указал он.Постпред отметил, что в западных СМИ, вероятнее всего, не прозвучат комментарии этих наблюдателей.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220928/zapad-1819950112.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, луганская народная республика, запорожская область, совет безопасности оон, василий небензя, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях