Молдавия не признала референдумы на освобожденных территориях
Молдавия не признала референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях
Сотрудник избирательной комиссии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Молдавия не признает законность референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщил в среду глава пресс-службы МИД республики Даниел Водэ.
С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.
"Молдавия решительно осуждает так называемые плебисциты, незаконно организованные Российской Федерацией в оккупированных украинских Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях… Наша страна не признает результатов этих противоправных действий и подтверждает свою последовательную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - заявил Водэ журналистам.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 гг Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.