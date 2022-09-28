Рейтинг@Mail.ru
Молдавия не признала референдумы на освобожденных территориях - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/referendum-1820184073.html
Молдавия не признала референдумы на освобожденных территориях
Молдавия не признала референдумы на освобожденных территориях - РИА Новости, 28.09.2022
Молдавия не признала референдумы на освобожденных территориях
Молдавия не признает законность референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщил в среду глава... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:55
2022-09-28T19:55
в мире
василий небензя
россия
молдавия
донецкая народная республика
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819852765_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_6dce85ed08c72b42b70137c070beb41d.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Молдавия не признает законность референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщил в среду глава пресс-службы МИД республики Даниел Водэ.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ."Молдавия решительно осуждает так называемые плебисциты, незаконно организованные Российской Федерацией в оккупированных украинских Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях… Наша страна не признает результатов этих противоправных действий и подтверждает свою последовательную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - заявил Водэ журналистам.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 гг Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
https://ria.ru/20220928/tryudo-1819966325.html
https://ria.ru/20220928/referendum-1820056526.html
россия
молдавия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819852765_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_17209fc2cb68dceefef3e7d90fdd544d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, василий небензя, россия, молдавия, донецкая народная республика, совет безопасности оон
В мире, Василий Небензя, Россия, Молдавия, Донецкая Народная Республика, Совет Безопасности ООН
19:55 28.09.2022
 
Молдавия не признала референдумы на освобожденных территориях

Молдавия не признала референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудник избирательной комиссии
Сотрудник избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник избирательной комиссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Молдавия не признает законность референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщил в среду глава пресс-службы МИД республики Даниел Водэ.
С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.
Бюллетени во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
07:33
Премьер Канады пригрозил новыми санкциями против России из-за референдумов
"Молдавия решительно осуждает так называемые плебисциты, незаконно организованные Российской Федерацией в оккупированных украинских Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях… Наша страна не признает результатов этих противоправных действий и подтверждает свою последовательную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - заявил Водэ журналистам.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 гг Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Иностранные наблюдатели следят за подсчетом голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
14:01
Наблюдатели на референдуме в Донбассе заявили, что не боятся санкций
 
В миреВасилий НебензяРоссияМолдавияДонецкая Народная РеспубликаСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала