https://ria.ru/20220928/referendum-1820147056.html

В МИД рассказали об этапе воплощения в жизнь итогов референдумов

В МИД рассказали об этапе воплощения в жизнь итогов референдумов - РИА Новости, 28.09.2022

В МИД рассказали об этапе воплощения в жизнь итогов референдумов

Российский МИД заявил, что в ближайшее время предстоит этап совместных действий по воплощению в жизнь прошедших референдумов в Донецкой и Луганской республиках... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:45

2022-09-28T17:45

2022-09-28T17:55

россия

политика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

донецкая народная республика

нато

херсонская область

владимир путин

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский МИД заявил, что в ближайшее время предстоит этап совместных действий по воплощению в жизнь прошедших референдумов в Донецкой и Луганской республиках и на других территориях."В ближайшее время предстоит ответственный этап наших совместных действий по воплощению в жизнь чаяний жителей ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей быть вместе с Россией", - говорится в заявлении МИД РФ.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность.Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220928/referendumy-1820145295.html

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россия

донецкая народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, политика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, донецкая народная республика, нато, херсонская область , владимир путин, в мире