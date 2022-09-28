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В МИД рассказали об этапе воплощения в жизнь итогов референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
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В МИД рассказали об этапе воплощения в жизнь итогов референдумов
В МИД рассказали об этапе воплощения в жизнь итогов референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
В МИД рассказали об этапе воплощения в жизнь итогов референдумов
Российский МИД заявил, что в ближайшее время предстоит этап совместных действий по воплощению в жизнь прошедших референдумов в Донецкой и Луганской республиках... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:45
2022-09-28T17:55
россия
политика
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
донецкая народная республика
нато
херсонская область
владимир путин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский МИД заявил, что в ближайшее время предстоит этап совместных действий по воплощению в жизнь прошедших референдумов в Донецкой и Луганской республиках и на других территориях."В ближайшее время предстоит ответственный этап наших совместных действий по воплощению в жизнь чаяний жителей ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей быть вместе с Россией", - говорится в заявлении МИД РФ.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность.Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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донецкая народная республика
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россия, политика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, донецкая народная республика, нато, херсонская область , владимир путин, в мире
Россия, Политика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Донецкая Народная Республика, НАТО, Херсонская область , Владимир Путин, В мире
17:45 28.09.2022 (обновлено: 17:55 28.09.2022)
 
В МИД рассказали об этапе воплощения в жизнь итогов референдумов

В МИД заявили, что в ближайшее время предстоит этап воплощения в жизнь итогов референдумов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский МИД заявил, что в ближайшее время предстоит этап совместных действий по воплощению в жизнь прошедших референдумов в Донецкой и Луганской республиках и на других территориях.
"В ближайшее время предстоит ответственный этап наших совместных действий по воплощению в жизнь чаяний жителей ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей быть вместе с Россией", - говорится в заявлении МИД РФ.
Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 17:39Специальная военная операция на Украине
МИД России назвал референдумы соответствующими международному праву
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность.
Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 16:08
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РоссияПолитикаРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхДонецкая Народная РеспубликаНАТОХерсонская областьВладимир ПутинВ мире
 
 
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