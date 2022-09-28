https://ria.ru/20220928/referendum-1820065642.html
Запад не признает итоги референдумов в Донбассе, считает эксперт
Запад не признает итоги референдумов в Донбассе, считает эксперт - РИА Новости, 28.09.2022
Запад не признает итоги референдумов в Донбассе, считает эксперт
США и Запад признали независимость Косово, Словении и Хорватии, потому что Вашингтону это было выгодно для усиления военного присутствия НАТО в Восточной... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:27
2022-09-28T14:27
2022-09-28T14:27
эммануэль макрон
украина
россия
сша
нато
евросоюз
северный поток
северный поток — 2
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ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. США и Запад признали независимость Косово, Словении и Хорватии, потому что Вашингтону это было выгодно для усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе, но они не признают итоги референдумов в четырех регионах восточной Украины, потому что это противоречит их цели ослабить РФ, заявил в среду РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%."Эти четыре региона на востоке Украины исторически были более тесно связаны с Россией, чем другие районы Украины. Как логическое продолжение российско-украинского конфликта последних шести месяцев реакция различных стран (на референдумы – ред.) такая же, какой она была на раннем этапе конфликта: есть поддержка, есть противостояние и есть нейтралитет, какой-то политической тенденции или подавляющей позиции общественного мнения нет", - заявил Ван Цзайбан, отвечая на вопрос, какой ответ на референдумы следует ждать от международного сообщества.По его словам, "сильнее других объединены Украина, США и европейские страны, которые резко выступают против референдумов и не признают их легитимными и действительными, другие страны более спокойно наблюдают и, похоже, больше обеспокоены тем, как ситуация будет развиваться после вхождения соответствующих регионов в состав РФ".Также, указал он, еще предстоит выяснить, связано ли одновременное повреждение газопроводов "Северный поток 1" и Северный поток 2" с проведением референдумов.Аналитик также отметил, что после появления результатов референдума, особенно после того, как Россия указала, что будет использовать все средства для сохранения территориальной целостности, отношение ЕС и Франции заметно смягчилось, к примеру, французский президент Эммануэль Макрон призвал стороны вернуться за стол переговоров."Ели говорить о соотношении сил России и Украины, то Украине будет крайне сложно забрать обратно эти четыре региона. Даже в случае, если Соединенные Штаты и Европа продолжат оказывать или даже увеличат помощь Украине, это вряд ли осуществится", - заявил эксперт на вопрос о том, сможет ли Украина вернуть эти территории.Однако, указал он, "следует отметить, что рельеф вдоль границы между Россией и Украиной равнинный, эту местность легко атаковать и трудно защищать, поэтому Украина не откажется от своих попыток отвоевать эти территории обратно"."США и Запад признали независимость, к примеру, Косово, Словении и Хорватии, потому что Вашингтону выгодно создавать хаос и использовать его для усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе. На это указывали российские эксперты-международники, когда началась война в Косово", - заявил Ван Цзайбан на вопрос о том, почему в том случае итоги референдумов были признаны, а нынешнем - нет.Однако, подчеркнул он, "они не хотят принимать итоги референдумов в Крыму и четырех регионах Украины о вхождении в состав России, потому что это противоречит целям США и Европы, в особенности США, ослабить и расчленить Россию"."Экономическая и военная помощь Украине со стороны Европы и США препятствовала попыткам России и Украины договориться о политическом урегулировании, после более чем полугодового топтания на месте Украина понесла огромные потери, что подчеркивает некомпетентность и грубость стратегических планов американских и европейских элит", - добавил он.Поэтому, отметил аналитик, "даже, если США и Европе сложно будет помочь Украине вернуть эти четыре региона, они даже на словах не согласятся официально признать легитимность референдумов".
https://ria.ru/20220928/referendum-1820056526.html
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эммануэль макрон, украина, россия, сша, нато, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, референдумы на освобожденных территориях
Эммануэль Макрон, Украина, Россия, США, НАТО, Евросоюз, Северный поток, Северный поток — 2, Референдумы на освобожденных территориях
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. США и Запад признали независимость Косово, Словении и Хорватии, потому что Вашингтону это было выгодно для усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе, но они не признают итоги референдумов в четырех регионах восточной Украины, потому что это противоречит их цели ослабить РФ, заявил в среду РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках
, а также в Херсонской и Запорожской областях
. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР
за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области
– 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
"Эти четыре региона на востоке Украины исторически были более тесно связаны с Россией, чем другие районы Украины. Как логическое продолжение российско-украинского конфликта последних шести месяцев реакция различных стран (на референдумы – ред.) такая же, какой она была на раннем этапе конфликта: есть поддержка, есть противостояние и есть нейтралитет, какой-то политической тенденции или подавляющей позиции общественного мнения нет", - заявил Ван Цзайбан, отвечая на вопрос, какой ответ на референдумы следует ждать от международного сообщества.
По его словам, "сильнее других объединены Украина, США и европейские страны, которые резко выступают против референдумов и не признают их легитимными и действительными, другие страны более спокойно наблюдают и, похоже, больше обеспокоены тем, как ситуация будет развиваться после вхождения соответствующих регионов в состав РФ".
Также, указал он, еще предстоит выяснить, связано ли одновременное повреждение газопроводов "Северный поток
1" и Северный поток 2
" с проведением референдумов.
Аналитик также отметил, что после появления результатов референдума, особенно после того, как Россия указала, что будет использовать все средства для сохранения территориальной целостности, отношение ЕС
и Франции
заметно смягчилось, к примеру, французский президент Эммануэль Макрон
призвал стороны вернуться за стол переговоров.
"Ели говорить о соотношении сил России и Украины, то Украине будет крайне сложно забрать обратно эти четыре региона. Даже в случае, если Соединенные Штаты и Европа
продолжат оказывать или даже увеличат помощь Украине, это вряд ли осуществится", - заявил эксперт на вопрос о том, сможет ли Украина вернуть эти территории.
Однако, указал он, "следует отметить, что рельеф вдоль границы между Россией и Украиной равнинный, эту местность легко атаковать и трудно защищать, поэтому Украина не откажется от своих попыток отвоевать эти территории обратно".
"США и Запад признали независимость, к примеру, Косово, Словении и Хорватии, потому что Вашингтону выгодно создавать хаос и использовать его для усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе. На это указывали российские эксперты-международники, когда началась война в Косово", - заявил Ван Цзайбан на вопрос о том, почему в том случае итоги референдумов были признаны, а нынешнем - нет.
Однако, подчеркнул он, "они не хотят принимать итоги референдумов в Крыму и четырех регионах Украины о вхождении в состав России, потому что это противоречит целям США и Европы, в особенности США, ослабить и расчленить Россию".
"Экономическая и военная помощь Украине со стороны Европы и США препятствовала попыткам России и Украины договориться о политическом урегулировании, после более чем полугодового топтания на месте Украина понесла огромные потери, что подчеркивает некомпетентность и грубость стратегических планов американских и европейских элит", - добавил он.
Поэтому, отметил аналитик, "даже, если США и Европе сложно будет помочь Украине вернуть эти четыре региона, они даже на словах не согласятся официально признать легитимность референдумов".