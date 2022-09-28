https://ria.ru/20220928/referendum-1820059067.html

Турчак поблагодарил всех членов избиркомов и наблюдателей за работу

Турчак поблагодарил всех членов избиркомов и наблюдателей за работу - РИА Новости, 28.09.2022

Турчак поблагодарил всех членов избиркомов и наблюдателей за работу

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак поблагодарил членов избирательных комиссий и коллег из Госдумы и Совфеда в составе корпуса наблюдателей за... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:10

2022-09-28T14:10

2022-09-28T14:11

политика

андрей турчак

россия

запорожская область

донбасс

совет федерации рф

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак поблагодарил членов избирательных комиссий и коллег из Госдумы и Совфеда в составе корпуса наблюдателей за работу на референдуме."Голосование состоялось. Благодарю всех членов комиссий, которые несмотря на обстрелы и угрозы, выполняли свою работу. Спасибо коллегам в ГД и СФ за работу в составе корпуса наблюдателей. Жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей - за терпение и участие в референдуме", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.Он добавил, что наблюдательная миссия выполнена, но гуманитарная миссия "Единой России" продолжается.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.

https://ria.ru/20220928/turchak-1819946685.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819872037.html

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Дарья Буймова

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