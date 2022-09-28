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Турчак поблагодарил всех членов избиркомов и наблюдателей за работу - РИА Новости, 28.09.2022
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Турчак поблагодарил всех членов избиркомов и наблюдателей за работу
Турчак поблагодарил всех членов избиркомов и наблюдателей за работу - РИА Новости, 28.09.2022
Турчак поблагодарил всех членов избиркомов и наблюдателей за работу
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак поблагодарил членов избирательных комиссий и коллег из Госдумы и Совфеда в составе корпуса наблюдателей за... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:10
2022-09-28T14:11
политика
андрей турчак
россия
запорожская область
донбасс
совет федерации рф
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак поблагодарил членов избирательных комиссий и коллег из Госдумы и Совфеда в составе корпуса наблюдателей за работу на референдуме."Голосование состоялось. Благодарю всех членов комиссий, которые несмотря на обстрелы и угрозы, выполняли свою работу. Спасибо коллегам в ГД и СФ за работу в составе корпуса наблюдателей. Жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей - за терпение и участие в референдуме", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.Он добавил, что наблюдательная миссия выполнена, но гуманитарная миссия "Единой России" продолжается.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.
https://ria.ru/20220928/turchak-1819946685.html
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политика, андрей турчак, россия, запорожская область, донбасс, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Политика, Андрей Турчак, Россия, Запорожская область, Донбасс, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Единая Россия, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
14:10 28.09.2022 (обновлено: 14:11 28.09.2022)
 
Турчак поблагодарил всех членов избиркомов и наблюдателей за работу

Секретарь Генсовета ЕР Турчак поблагодарил наблюдателей за работу на референдуме

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак поблагодарил членов избирательных комиссий и коллег из Госдумы и Совфеда в составе корпуса наблюдателей за работу на референдуме.
"Голосование состоялось. Благодарю всех членов комиссий, которые несмотря на обстрелы и угрозы, выполняли свою работу. Спасибо коллегам в ГД и СФ за работу в составе корпуса наблюдателей. Жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей - за терпение и участие в референдуме", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.
Сотрудница избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считает голоса по итогам референдума - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Турчак поздравил жителей Донбасса с результатами референдума
Он добавил, что наблюдательная миссия выполнена, но гуманитарная миссия "Единой России" продолжается.
"Это историческое событие. И нам выпала честь быть его свидетелями и участниками. Это наша общая Победа!" - подчеркнул Турчак.
С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.
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ПолитикаАндрей ТурчакРоссияЗапорожская областьДонбассСовет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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