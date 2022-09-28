14:10 28.09.2022 (обновлено: 14:11 28.09.2022)
Турчак поблагодарил всех членов избиркомов и наблюдателей за работу
Секретарь Генсовета ЕР Турчак поблагодарил наблюдателей за работу на референдуме
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак поблагодарил членов избирательных комиссий и коллег из Госдумы и Совфеда в составе корпуса наблюдателей за работу на референдуме.
"Голосование состоялось. Благодарю всех членов комиссий, которые несмотря на обстрелы и угрозы, выполняли свою работу. Спасибо коллегам в ГД и СФ за работу в составе корпуса наблюдателей. Жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей - за терпение и участие в референдуме", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.
Он добавил, что наблюдательная миссия выполнена, но гуманитарная миссия "Единой России" продолжается.
"Это историческое событие. И нам выпала честь быть его свидетелями и участниками. Это наша общая Победа!" - подчеркнул Турчак.
С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.