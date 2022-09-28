Референдум в Херсонской области соответствует всем нормам, заявил Сальдо
Глава ВГА Херсонской области Сальдо: наблюдатели заявили о легитимности референдума
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЛюди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
Люди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в обращении к президенту РФ Владимиру Путину заявил, что референдум в регионе проведен в соответствии со всеми общепризнанными принципами и нормами международного права.
"В Херсонской области состоялся референдум о вхождении в состав Российской Федерации, на котором более 87% жителей нашего региона высказались за воссоединение со своей исторической Родиной. Подчеркиваю, что референдум был проведен в соответствии со всеми общепризнанными принципами и нормами международного права". - говорится в обращении Сальдо, опубликованном в его Telegram-канале.
"Уставом ООН провозглашен принцип о праве каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, поэтому проведение референдума на территории нашей области является абсолютно законным. Наблюдатели из различных стран мира также отметили легитимность и прозрачность процедуры голосования, поэтому итоги референдума ни у кого не могут вызвать сомнений", - говорится в обращении Сальдо, опубликованном в его Telegram-канале.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.