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Референдум в Херсонской области соответствует всем нормам, заявил Сальдо - РИА Новости, 28.09.2022
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Референдум в Херсонской области соответствует всем нормам, заявил Сальдо
Референдум в Херсонской области соответствует всем нормам, заявил Сальдо - РИА Новости, 28.09.2022
Референдум в Херсонской области соответствует всем нормам, заявил Сальдо
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в обращении к президенту РФ Владимиру Путину заявил, что референдум в регионе проведен в соответствии со... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:04
2022-09-28T13:04
владимир сальдо
владимир путин
херсонская область
россия
луганская народная республика
оон
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в обращении к президенту РФ Владимиру Путину заявил, что референдум в регионе проведен в соответствии со всеми общепризнанными принципами и нормами международного права."В Херсонской области состоялся референдум о вхождении в состав Российской Федерации, на котором более 87% жителей нашего региона высказались за воссоединение со своей исторической Родиной. Подчеркиваю, что референдум был проведен в соответствии со всеми общепризнанными принципами и нормами международного права". - говорится в обращении Сальдо, опубликованном в его Telegram-канале."Уставом ООН провозглашен принцип о праве каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, поэтому проведение референдума на территории нашей области является абсолютно законным. Наблюдатели из различных стран мира также отметили легитимность и прозрачность процедуры голосования, поэтому итоги референдума ни у кого не могут вызвать сомнений", - говорится в обращении Сальдо, опубликованном в его Telegram-канале.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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владимир сальдо, владимир путин, херсонская область , россия, луганская народная республика, оон, референдумы на освобожденных территориях
Владимир Сальдо, Владимир Путин, Херсонская область , Россия, Луганская Народная Республика, ООН, Референдумы на освобожденных территориях
13:04 28.09.2022
 
Референдум в Херсонской области соответствует всем нормам, заявил Сальдо

Глава ВГА Херсонской области Сальдо: наблюдатели заявили о легитимности референдума

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЛюди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
Люди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Люди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в обращении к президенту РФ Владимиру Путину заявил, что референдум в регионе проведен в соответствии со всеми общепризнанными принципами и нормами международного права.
"В Херсонской области состоялся референдум о вхождении в состав Российской Федерации, на котором более 87% жителей нашего региона высказались за воссоединение со своей исторической Родиной. Подчеркиваю, что референдум был проведен в соответствии со всеми общепризнанными принципами и нормами международного права". - говорится в обращении Сальдо, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 12:45
Сальдо попросил Путина принять Херсонскую область в состав России
"Уставом ООН провозглашен принцип о праве каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, поэтому проведение референдума на территории нашей области является абсолютно законным. Наблюдатели из различных стран мира также отметили легитимность и прозрачность процедуры голосования, поэтому итоги референдума ни у кого не могут вызвать сомнений", - говорится в обращении Сальдо, опубликованном в его Telegram-канале.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Люди у одного из избирательных участков в Херсоне, где проходит референдум о присоединении Херсонской области к Росси - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 09:38
Херсонскую область не интересует мнение ЕС о референдуме, заявили в ВГА
 
Владимир СальдоВладимир ПутинХерсонская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаООНРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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