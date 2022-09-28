https://ria.ru/20220928/referendum-1820040078.html

Референдум в Херсонской области соответствует всем нормам, заявил Сальдо

Референдум в Херсонской области соответствует всем нормам, заявил Сальдо - РИА Новости, 28.09.2022

Референдум в Херсонской области соответствует всем нормам, заявил Сальдо

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в обращении к президенту РФ Владимиру Путину заявил, что референдум в регионе проведен в соответствии со... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:04

2022-09-28T13:04

2022-09-28T13:04

владимир сальдо

владимир путин

херсонская область

россия

луганская народная республика

оон

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819118635_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4e2de9fcfe10c96fb66a39d31e36b0c4.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в обращении к президенту РФ Владимиру Путину заявил, что референдум в регионе проведен в соответствии со всеми общепризнанными принципами и нормами международного права."В Херсонской области состоялся референдум о вхождении в состав Российской Федерации, на котором более 87% жителей нашего региона высказались за воссоединение со своей исторической Родиной. Подчеркиваю, что референдум был проведен в соответствии со всеми общепризнанными принципами и нормами международного права". - говорится в обращении Сальдо, опубликованном в его Telegram-канале."Уставом ООН провозглашен принцип о праве каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, поэтому проведение референдума на территории нашей области является абсолютно законным. Наблюдатели из различных стран мира также отметили легитимность и прозрачность процедуры голосования, поэтому итоги референдума ни у кого не могут вызвать сомнений", - говорится в обращении Сальдо, опубликованном в его Telegram-канале.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220928/saldo-1820033590.html

https://ria.ru/20220928/kherson-1819981087.html

херсонская область

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир сальдо, владимир путин, херсонская область , россия, луганская народная республика, оон, референдумы на освобожденных территориях