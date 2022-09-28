https://ria.ru/20220928/referendum-1820039637.html

Песков ответил на вопрос о договорах о присоединении новых территорий

Песков ответил на вопрос о договорах о присоединении новых территорий - РИА Новости, 28.09.2022

Песков ответил на вопрос о договорах о присоединении новых территорий

Кремль своевременно проинформирует о дате подписания договоров о присоединении новых территорий, сообщил журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:03

2022-09-28T13:03

2022-09-28T13:03

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

запорожская область

нато

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кремль своевременно проинформирует о дате подписания договоров о присоединении новых территорий, сообщил журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы проинформируем вас своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда ожидается подписание договоров о присоединении к России новых территорий по итогам референдумов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220928/referendumy-1820034440.html

https://ria.ru/20220928/pushilin-1820008743.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, нато, референдум в донбассе