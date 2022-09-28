Песков ответил на вопрос о договорах о присоединении новых территорий
Кремль проинформирует, когда будут подписаны договоры о присоединении новых территорий
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кремль своевременно проинформирует о дате подписания договоров о присоединении новых территорий, сообщил журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы проинформируем вас своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда ожидается подписание договоров о присоединении к России новых территорий по итогам референдумов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.