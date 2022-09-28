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Песков ответил на вопрос о договорах о присоединении новых территорий - РИА Новости, 28.09.2022
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Песков ответил на вопрос о договорах о присоединении новых территорий
Песков ответил на вопрос о договорах о присоединении новых территорий - РИА Новости, 28.09.2022
Песков ответил на вопрос о договорах о присоединении новых территорий
Кремль своевременно проинформирует о дате подписания договоров о присоединении новых территорий, сообщил журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:03
2022-09-28T13:03
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
запорожская область
нато
референдум в донбассе
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кремль своевременно проинформирует о дате подписания договоров о присоединении новых территорий, сообщил журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы проинформируем вас своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда ожидается подписание договоров о присоединении к России новых территорий по итогам референдумов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, нато, референдум в донбассе
В мире, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, НАТО, Референдум в Донбассе
13:03 28.09.2022
 
Песков ответил на вопрос о договорах о присоединении новых территорий

Кремль проинформирует, когда будут подписаны договоры о присоединении новых территорий

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кремль своевременно проинформирует о дате подписания договоров о присоединении новых территорий, сообщил журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы проинформируем вас своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда ожидается подписание договоров о присоединении к России новых территорий по итогам референдумов.
Обращение президента РФ Владимира Путина
Вчера, 12:48Специальная военная операция на Украине
Обращения Путина по референдумам пока не планируется, заявил Песков
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 11:35Специальная военная операция на Украине
Пушилин и Пасечник едут в Москву для дальнейших юридических процедур
 
В миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
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