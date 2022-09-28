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Кадыров назвал итоги референдумов "закономерным финалом многолетнего гнета"
Кадыров назвал итоги референдумов "закономерным финалом многолетнего гнета" - РИА Новости, 28.09.2022
Кадыров назвал итоги референдумов "закономерным финалом многолетнего гнета"
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал результаты референдума в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России "закономерным... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:11
2022-09-28T10:11
2022-09-28T10:11
специальная военная операция на украине
политика
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
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ГРОЗНЫЙ, 28 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал результаты референдума в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России "закономерным финалом многолетнего гнета".В ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 сентября проходили референдумы о вхождении в состав РФ. Голосование завершилось 27 сентября в 16.00 мск. Согласно уже обработанным бюллетеням, подавляющее большинство поддержали присоединение этих территорий к России."Безусловно, это закономерный финал многолетнего гнета со стороны националистической киевской хунты. В течение многих лет жители этих территорий подвергались постоянному насилию, и никто не мог гарантировать им их законные права. Президент России Владимир Путин положил конец этой несправедливости, дав народу возможность самому выбрать свою дальнейшую судьбу", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Глава региона написал, что чеченский народ внес свой посильный вклад в приближение этого события, чему он искренне рад. "Теперь у нас общая страна и общее будущее, которое мы все сплоченно отстоим любой ценой", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадыров назвал итоги референдумов "закономерным финалом многолетнего гнета"
Кадыров назвал итоги референдумов закономерным финалом многолетнего гнета со стороны Киева