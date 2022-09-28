https://ria.ru/20220928/referendum-1819988229.html

Кадыров назвал итоги референдумов "закономерным финалом многолетнего гнета"

Кадыров назвал итоги референдумов "закономерным финалом многолетнего гнета" - РИА Новости, 28.09.2022

Кадыров назвал итоги референдумов "закономерным финалом многолетнего гнета"

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал результаты референдума в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России "закономерным... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:11

2022-09-28T10:11

2022-09-28T10:11

специальная военная операция на украине

политика

россия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

ГРОЗНЫЙ, 28 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал результаты референдума в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России "закономерным финалом многолетнего гнета".В ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 сентября проходили референдумы о вхождении в состав РФ. Голосование завершилось 27 сентября в 16.00 мск. Согласно уже обработанным бюллетеням, подавляющее большинство поддержали присоединение этих территорий к России."Безусловно, это закономерный финал многолетнего гнета со стороны националистической киевской хунты. В течение многих лет жители этих территорий подвергались постоянному насилию, и никто не мог гарантировать им их законные права. Президент России Владимир Путин положил конец этой несправедливости, дав народу возможность самому выбрать свою дальнейшую судьбу", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Глава региона написал, что чеченский народ внес свой посильный вклад в приближение этого события, чему он искренне рад. "Теперь у нас общая страна и общее будущее, которое мы все сплоченно отстоим любой ценой", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе