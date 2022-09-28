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Выбор граждан Донбасса спасет людей от геноцида, уверен Володин - РИА Новости, 28.09.2022
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Выбор граждан Донбасса спасет людей от геноцида, уверен Володин
Выбор граждан Донбасса спасет людей от геноцида, уверен Володин - РИА Новости, 28.09.2022
Выбор граждан Донбасса спасет людей от геноцида, уверен Володин
Принятое жителями территорий Донбасса решение войти в состав РФ спасёт миллионы людей от геноцида, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:42
2022-09-28T09:42
в мире
вячеслав володин
россия
донбасс
луганская народная республика
евросоюз
госдума рф
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Принятое жителями территорий Донбасса решение войти в состав РФ спасёт миллионы людей от геноцида, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги голосования."Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида. Даёт возможность нам вместе строить планы на будущее", - написал политик в Telegram-канале.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. При этом представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов.
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россия
донбасс
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в мире, вячеслав володин, россия, донбасс, луганская народная республика, евросоюз, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Вячеслав Володин, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Евросоюз, Госдума РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
09:42 28.09.2022
 
Выбор граждан Донбасса спасет людей от геноцида, уверен Володин

Спикер Госдумы Володин о референдумах: выбор граждан Донбасса спасет людей от геноцида

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Принятое жителями территорий Донбасса решение войти в состав РФ спасёт миллионы людей от геноцида, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги голосования.
"Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида. Даёт возможность нам вместе строить планы на будущее", - написал политик в Telegram-канале.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. При этом представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов.
Люди у одного из избирательных участков в Херсоне, где проходит референдум о присоединении Херсонской области к Росси - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
09:38
Херсонскую область не интересует мнение ЕС о референдуме, заявили в ВГА
 
В миреВячеслав ВолодинРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаЕвросоюзГосдума РФРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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