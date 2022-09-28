https://ria.ru/20220928/referendum-1819981977.html

Выбор граждан Донбасса спасет людей от геноцида, уверен Володин

Выбор граждан Донбасса спасет людей от геноцида, уверен Володин - РИА Новости, 28.09.2022

Выбор граждан Донбасса спасет людей от геноцида, уверен Володин

Принятое жителями территорий Донбасса решение войти в состав РФ спасёт миллионы людей от геноцида, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:42

2022-09-28T09:42

2022-09-28T09:42

в мире

вячеслав володин

россия

донбасс

луганская народная республика

евросоюз

госдума рф

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Принятое жителями территорий Донбасса решение войти в состав РФ спасёт миллионы людей от геноцида, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги голосования."Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида. Даёт возможность нам вместе строить планы на будущее", - написал политик в Telegram-канале.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. При этом представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов.

https://ria.ru/20220928/kherson-1819981087.html

россия

донбасс

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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