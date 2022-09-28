Выбор граждан Донбасса спасет людей от геноцида, уверен Володин
Спикер Госдумы Володин о референдумах: выбор граждан Донбасса спасет людей от геноцида
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Принятое жителями территорий Донбасса решение войти в состав РФ спасёт миллионы людей от геноцида, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги голосования.
"Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида. Даёт возможность нам вместе строить планы на будущее", - написал политик в Telegram-канале.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. При этом представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов.