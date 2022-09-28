Россия прирастет серьезными в плане экономики территориями, заявили в Крыму
Глава парламента Крыма Константинов: Россия прирастет серьезными территориями
© РИА Новости / Перейти в медиабанкБюллетени во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе
Бюллетени во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Россия с вхождением в ее состав республик Донбасса, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей прирастет серьезными промышленными и сельскохозяйственными территориями, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.
"Россия прирастает серьезными территориями. Донецк и Луганск - промышленно развитые и не дотационные территории, что касается Херсонской и Запорожской областей, конечно, это успешные плодородные сельскохозяйственные регионы с достаточными запасами воды. Это регионы, которые традиционно снабжали Россию, да и всю Украину зерном, фруктами, овощами", - сказал Константинов агентству.
По его словам, если говорить о ДНР и ЛНР, то они выстрадали свое возвращение в Россию.
"Для них это был действительно долгий путь. Там сложилась команда, люди хотят жить в России. Их интеграционные процессы будут проходить очень динамично. И задача федеральных и региональных властей — восстановить их экономический потенциал, чтобы регионы опять задышали полной экономической грудью", - подчеркнул Константинов.