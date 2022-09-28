https://ria.ru/20220928/referendum-1819973487.html

Россия прирастет серьезными в плане экономики территориями, заявили в Крыму

Россия прирастет серьезными в плане экономики территориями, заявили в Крыму - РИА Новости, 28.09.2022

Россия прирастет серьезными в плане экономики территориями, заявили в Крыму

Россия с вхождением в ее состав республик Донбасса, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей прирастет серьезными промышленными и... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T08:58

2022-09-28T08:58

2022-09-28T08:58

владимир константинов

россия

запорожская область

луганская народная республика

в мире

республика крым

херсонская область

донецкая народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Россия с вхождением в ее состав республик Донбасса, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей прирастет серьезными промышленными и сельскохозяйственными территориями, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%."Россия прирастает серьезными территориями. Донецк и Луганск - промышленно развитые и не дотационные территории, что касается Херсонской и Запорожской областей, конечно, это успешные плодородные сельскохозяйственные регионы с достаточными запасами воды. Это регионы, которые традиционно снабжали Россию, да и всю Украину зерном, фруктами, овощами", - сказал Константинов агентству.По его словам, если говорить о ДНР и ЛНР, то они выстрадали свое возвращение в Россию."Для них это был действительно долгий путь. Там сложилась команда, люди хотят жить в России. Их интеграционные процессы будут проходить очень динамично. И задача федеральных и региональных властей — восстановить их экономический потенциал, чтобы регионы опять задышали полной экономической грудью", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20220928/referendumy-1819950385.html

https://ria.ru/20220927/kherson-1819939624.html

россия

запорожская область

луганская народная республика

республика крым

херсонская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир константинов, россия, запорожская область, луганская народная республика, в мире, республика крым, херсонская область , донецкая народная республика