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Россия прирастет серьезными в плане экономики территориями, заявили в Крыму - РИА Новости, 28.09.2022
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Россия прирастет серьезными в плане экономики территориями, заявили в Крыму
Россия прирастет серьезными в плане экономики территориями, заявили в Крыму - РИА Новости, 28.09.2022
Россия прирастет серьезными в плане экономики территориями, заявили в Крыму
Россия с вхождением в ее состав республик Донбасса, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей прирастет серьезными промышленными и... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T08:58
2022-09-28T08:58
владимир константинов
россия
запорожская область
луганская народная республика
в мире
республика крым
херсонская область
донецкая народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Россия с вхождением в ее состав республик Донбасса, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей прирастет серьезными промышленными и сельскохозяйственными территориями, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%."Россия прирастает серьезными территориями. Донецк и Луганск - промышленно развитые и не дотационные территории, что касается Херсонской и Запорожской областей, конечно, это успешные плодородные сельскохозяйственные регионы с достаточными запасами воды. Это регионы, которые традиционно снабжали Россию, да и всю Украину зерном, фруктами, овощами", - сказал Константинов агентству.По его словам, если говорить о ДНР и ЛНР, то они выстрадали свое возвращение в Россию."Для них это был действительно долгий путь. Там сложилась команда, люди хотят жить в России. Их интеграционные процессы будут проходить очень динамично. И задача федеральных и региональных властей — восстановить их экономический потенциал, чтобы регионы опять задышали полной экономической грудью", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20220928/referendumy-1819950385.html
https://ria.ru/20220927/kherson-1819939624.html
россия
запорожская область
луганская народная республика
республика крым
херсонская область
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владимир константинов, россия, запорожская область, луганская народная республика, в мире, республика крым, херсонская область , донецкая народная республика
Владимир Константинов, Россия, Запорожская область, Луганская Народная Республика, В мире, Республика Крым, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
08:58 28.09.2022
 
Россия прирастет серьезными в плане экономики территориями, заявили в Крыму

Глава парламента Крыма Константинов: Россия прирастет серьезными территориями

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБюллетени во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе
Бюллетени во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Бюллетени во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Россия с вхождением в ее состав республик Донбасса, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей прирастет серьезными промышленными и сельскохозяйственными территориями, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.
Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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"Россия прирастает серьезными территориями. Донецк и Луганск - промышленно развитые и не дотационные территории, что касается Херсонской и Запорожской областей, конечно, это успешные плодородные сельскохозяйственные регионы с достаточными запасами воды. Это регионы, которые традиционно снабжали Россию, да и всю Украину зерном, фруктами, овощами", - сказал Константинов агентству.
По его словам, если говорить о ДНР и ЛНР, то они выстрадали свое возвращение в Россию.
"Для них это был действительно долгий путь. Там сложилась команда, люди хотят жить в России. Их интеграционные процессы будут проходить очень динамично. И задача федеральных и региональных властей — восстановить их экономический потенциал, чтобы регионы опять задышали полной экономической грудью", - подчеркнул Константинов.
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Владимир КонстантиновРоссияЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаВ миреРеспублика КрымХерсонская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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