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Небензя: Донбасс, Херсонщина и Запорожье выполнили рекомендацию Зеленского

Небензя: Донбасс, Херсонщина и Запорожье выполнили рекомендацию Зеленского - РИА Новости, 28.09.2022

Небензя: Донбасс, Херсонщина и Запорожье выполнили рекомендацию Зеленского

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сегодня выполняют циничную рекомендацию Владимира Зеленского "убраться из Украины в Россию", заявил на... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T01:15

2022-09-28T01:15

2022-09-28T05:24

в мире

владимир зеленский

украина

донбасс

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

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ООН, 28 сен – РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сегодня выполняют циничную рекомендацию Владимира Зеленского "убраться из Украины в Россию", заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.Он напомнил, что с 2014 года Киев целенаправленно взял курс на физическое истребление неугодных жителей ЛНР и ДНР при покровительстве ЕС и США. "Они палец о палец не ударили, чтобы заставить киевские власти соблюдать минские соглашения, гарантировавшие безопасность граждан этих республик, их достойное будущее в составе Украины", - сказал Небензя.По его словам, власти Украины открыто объявили русских и русскоязычных граждан этих регионов "нелюдями", "особями"."Владимир Зеленский в одном из интервью в августе прошлого года заявил, что всем, кто считает себя русским и любит русский язык, ради своего блага и блага своих детей стоит "убраться из Украины в Россию". Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию, возвращаясь на родину и забирая при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки", - заключил Небензя.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. По итогам подсчета голосов за вхождение в состав России высказалось подавляющее большинство жителей этих регионов.

украина

донбасс

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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