https://ria.ru/20220928/referendum-1819950733.html
Небензя: Донбасс, Херсонщина и Запорожье выполнили рекомендацию Зеленского
Небензя: Донбасс, Херсонщина и Запорожье выполнили рекомендацию Зеленского - РИА Новости, 28.09.2022
Небензя: Донбасс, Херсонщина и Запорожье выполнили рекомендацию Зеленского
Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сегодня выполняют циничную рекомендацию Владимира Зеленского "убраться из Украины в Россию", заявил на... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T01:15
2022-09-28T01:15
2022-09-28T05:24
в мире
владимир зеленский
украина
донбасс
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сегодня выполняют циничную рекомендацию Владимира Зеленского "убраться из Украины в Россию", заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.Он напомнил, что с 2014 года Киев целенаправленно взял курс на физическое истребление неугодных жителей ЛНР и ДНР при покровительстве ЕС и США. "Они палец о палец не ударили, чтобы заставить киевские власти соблюдать минские соглашения, гарантировавшие безопасность граждан этих республик, их достойное будущее в составе Украины", - сказал Небензя.По его словам, власти Украины открыто объявили русских и русскоязычных граждан этих регионов "нелюдями", "особями"."Владимир Зеленский в одном из интервью в августе прошлого года заявил, что всем, кто считает себя русским и любит русский язык, ради своего блага и блага своих детей стоит "убраться из Украины в Россию". Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию, возвращаясь на родину и забирая при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки", - заключил Небензя.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. По итогам подсчета голосов за вхождение в состав России высказалось подавляющее большинство жителей этих регионов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, донбасс, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
01:15 28.09.2022 (обновлено: 05:24 28.09.2022)
Небензя: Донбасс, Херсонщина и Запорожье выполнили рекомендацию Зеленского
Небензя: Донбасс, Херсонщина и Запорожье выполнили циничную рекомендацию Зеленского
ООН, 28 сен – РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сегодня выполняют циничную рекомендацию Владимира Зеленского "убраться из Украины в Россию", заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.
Он напомнил, что с 2014 года Киев
целенаправленно взял курс на физическое истребление неугодных жителей ЛНР и ДНР при покровительстве ЕС
и США
. "Они палец о палец не ударили, чтобы заставить киевские власти соблюдать минские соглашения, гарантировавшие безопасность граждан этих республик, их достойное будущее в составе Украины", - сказал Небензя.
По его словам, власти Украины открыто объявили русских и русскоязычных граждан этих регионов "нелюдями", "особями".
"Владимир Зеленский в одном из интервью в августе прошлого года заявил, что всем, кто считает себя русским и любит русский язык, ради своего блага и блага своих детей стоит "убраться из Украины в Россию". Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию, возвращаясь на родину и забирая при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки", - заключил Небензя.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. По итогам подсчета голосов за вхождение в состав России высказалось подавляющее большинство жителей этих регионов.