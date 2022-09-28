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Более 40 компаний покажут разработки Made in Russia на выставке KIOGE 2022 - РИА Новости, 28.09.2022
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Более 40 компаний покажут разработки Made in Russia на выставке KIOGE 2022
Более 40 компаний покажут разработки Made in Russia на выставке KIOGE 2022 - РИА Новости, 28.09.2022
Более 40 компаний покажут разработки Made in Russia на выставке KIOGE 2022
Несколько десятков российских компаний представят свои разработки под единым брендом Made in Russia на нефтегазовой выставке KIOGE 2022 в Казахстане, сообщает... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:10
2022-09-28T18:10
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
россия
казахстан
сделано в россии
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Несколько десятков российских компаний представят свои разработки под единым брендом Made in Russia на нефтегазовой выставке KIOGE 2022 в Казахстане, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Крупнейшая в регионе нефтегазовая выставка KIOGE 2022 начала работу 28 сентября в Алматы, Казахстан. В выставке под единым брендом Made in Russia принимают участие 42 российские компании", - говорится в сообщении.Экспортеры представят потенциальным партнерам из Казахстана и других стран свои решения в области аналитических и измерительных технологий, программного обеспечения, а также новейшее оборудование и транспортные средства в нефтегазовой отрасли.В день открытия коллективный стенд Made in Russia посетил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.Более 300 b2b-встреч запланированы с представителями международного бизнеса, а также госструктурами Казахстана, сообщает РЭЦ.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия, казахстан, сделано в россии, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Технологии, Россия, Казахстан, Сделано в России, Форум "Сделано в России"
18:10 28.09.2022
 

Более 40 компаний покажут разработки Made in Russia на выставке KIOGE 2022

© РИА Новости / Павел БедняковСтенд Made in Russia на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
Стенд Made in Russia на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Несколько десятков российских компаний представят свои разработки под единым брендом Made in Russia на нефтегазовой выставке KIOGE 2022 в Казахстане, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).

"Крупнейшая в регионе нефтегазовая выставка KIOGE 2022 начала работу 28 сентября в Алматы, Казахстан. В выставке под единым брендом Made in Russia принимают участие 42 российские компании", - говорится в сообщении.

Экспортеры представят потенциальным партнерам из Казахстана и других стран свои решения в области аналитических и измерительных технологий, программного обеспечения, а также новейшее оборудование и транспортные средства в нефтегазовой отрасли.

В день открытия коллективный стенд Made in Russia посетил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Более 300 b2b-встреч запланированы с представителями международного бизнеса, а также госструктурами Казахстана, сообщает РЭЦ.
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 13:28
РЭЦ: экспозиция Made in Russia открылась в Дубае на выставке WETEX
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТехнологииРоссияКазахстанСделано в РоссииФорум "Сделано в России"
 
 
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