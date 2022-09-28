Более 40 компаний покажут разработки Made in Russia на выставке KIOGE 2022
© РИА Новости / Павел БедняковСтенд Made in Russia на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Несколько десятков российских компаний представят свои разработки под единым брендом Made in Russia на нефтегазовой выставке KIOGE 2022 в Казахстане, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Крупнейшая в регионе нефтегазовая выставка KIOGE 2022 начала работу 28 сентября в Алматы, Казахстан. В выставке под единым брендом Made in Russia принимают участие 42 российские компании", - говорится в сообщении.
Экспортеры представят потенциальным партнерам из Казахстана и других стран свои решения в области аналитических и измерительных технологий, программного обеспечения, а также новейшее оборудование и транспортные средства в нефтегазовой отрасли.
В день открытия коллективный стенд Made in Russia посетил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
Более 300 b2b-встреч запланированы с представителями международного бизнеса, а также госструктурами Казахстана, сообщает РЭЦ.
"Крупнейшая в регионе нефтегазовая выставка KIOGE 2022 начала работу 28 сентября в Алматы, Казахстан. В выставке под единым брендом Made in Russia принимают участие 42 российские компании", - говорится в сообщении.
Экспортеры представят потенциальным партнерам из Казахстана и других стран свои решения в области аналитических и измерительных технологий, программного обеспечения, а также новейшее оборудование и транспортные средства в нефтегазовой отрасли.
В день открытия коллективный стенд Made in Russia посетил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
Более 300 b2b-встреч запланированы с представителями международного бизнеса, а также госструктурами Казахстана, сообщает РЭЦ.