Более 40 компаний покажут разработки Made in Russia на выставке KIOGE 2022

2022-09-28T18:10

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Несколько десятков российских компаний представят свои разработки под единым брендом Made in Russia на нефтегазовой выставке KIOGE 2022 в Казахстане, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Крупнейшая в регионе нефтегазовая выставка KIOGE 2022 начала работу 28 сентября в Алматы, Казахстан. В выставке под единым брендом Made in Russia принимают участие 42 российские компании", - говорится в сообщении.Экспортеры представят потенциальным партнерам из Казахстана и других стран свои решения в области аналитических и измерительных технологий, программного обеспечения, а также новейшее оборудование и транспортные средства в нефтегазовой отрасли.В день открытия коллективный стенд Made in Russia посетил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.Более 300 b2b-встреч запланированы с представителями международного бизнеса, а также госструктурами Казахстана, сообщает РЭЦ.

