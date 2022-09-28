https://ria.ru/20220928/rasizm-1820059737.html

Звезда "Очень странных дел" столкнулся с расизмом

Звезда "Очень странных дел" столкнулся с расизмом - РИА Новости, 28.09.2022

Звезда "Очень странных дел" столкнулся с расизмом

Звезда "Очень странных дел" Калеб Маклафлин столкнулся с расизмом, пишет Deadline. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:15

2022-09-28T18:15

2022-09-28T18:19

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Звезда "Очень странных дел" Калеб Маклафлин столкнулся с расизмом, пишет Deadline."На самом первом Comic-Con с моим участием некоторые гости не подходили ко мне за автографом, потому что я черный. Кто-то из них объяснял это тем, что мой персонаж плохо относился к Одиннадцатой Одиннадцатой (героиня сериала "Очень странные дела", — Прим. ред.). Даже сейчас есть те, кто не подписывается на мои соцсети и не поддерживает меня, как других актеров, из-за того, какого цвета у меня кожа", — говорит Маклафлин.Калеб признался, что такое отношение сильно повлияло на него, когда он был младше. Но он не собирается отвечать ненавистью своим обидчикам. Первый сезон "Очень странных дел" вышел в 2016 году, а четвертый — этим летом. В шоу рассказывается о мистических событиях в провинциальном городке в Америке. Разобраться в происходящем пытаются местные школьники и их семьи. Маклафлин снимается в проекте с первого сезона и играет одну из главный ролей — Лукаса Синклера.

https://ria.ru/20220908/aktery-1815342421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, расизм