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Звезда "Очень странных дел" столкнулся с расизмом - РИА Новости, 28.09.2022
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Культура
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Звезда "Очень странных дел" столкнулся с расизмом
Звезда "Очень странных дел" столкнулся с расизмом - РИА Новости, 28.09.2022
Звезда "Очень странных дел" столкнулся с расизмом
Звезда "Очень странных дел" Калеб Маклафлин столкнулся с расизмом, пишет Deadline. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:15
2022-09-28T18:19
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Звезда "Очень странных дел" Калеб Маклафлин столкнулся с расизмом, пишет Deadline."На самом первом Comic-Con с моим участием некоторые гости не подходили ко мне за автографом, потому что я черный. Кто-то из них объяснял это тем, что мой персонаж плохо относился к Одиннадцатой Одиннадцатой (героиня сериала "Очень странные дела", — Прим. ред.). Даже сейчас есть те, кто не подписывается на мои соцсети и не поддерживает меня, как других актеров, из-за того, какого цвета у меня кожа", — говорит Маклафлин.Калеб признался, что такое отношение сильно повлияло на него, когда он был младше. Но он не собирается отвечать ненавистью своим обидчикам. Первый сезон "Очень странных дел" вышел в 2016 году, а четвертый — этим летом. В шоу рассказывается о мистических событиях в провинциальном городке в Америке. Разобраться в происходящем пытаются местные школьники и их семьи. Маклафлин снимается в проекте с первого сезона и играет одну из главный ролей — Лукаса Синклера.
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новости культуры, кино и сериалы, расизм
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, расизм
18:15 28.09.2022 (обновлено: 18:19 28.09.2022)
 
Звезда "Очень странных дел" столкнулся с расизмом

Звезда "Очень странных дел" Калеб Маклафлин столкнулся с расизмом

© Netflix, 2016 - ...Кадр из сериала "Очень странные дела"
Кадр из сериала Очень странные дела
© Netflix, 2016 - ...
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Звезда "Очень странных дел" Калеб Маклафлин столкнулся с расизмом, пишет Deadline.
"На самом первом Comic-Con с моим участием некоторые гости не подходили ко мне за автографом, потому что я черный. Кто-то из них объяснял это тем, что мой персонаж плохо относился к Одиннадцатой Одиннадцатой (героиня сериала "Очень странные дела", — Прим. ред.). Даже сейчас есть те, кто не подписывается на мои соцсети и не поддерживает меня, как других актеров, из-за того, какого цвета у меня кожа", — говорит Маклафлин.
Калеб признался, что такое отношение сильно повлияло на него, когда он был младше. Но он не собирается отвечать ненавистью своим обидчикам.
Первый сезон "Очень странных дел" вышел в 2016 году, а четвертый — этим летом. В шоу рассказывается о мистических событиях в провинциальном городке в Америке. Разобраться в происходящем пытаются местные школьники и их семьи. Маклафлин снимается в проекте с первого сезона и играет одну из главный ролей — Лукаса Синклера.
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