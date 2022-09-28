https://ria.ru/20220928/rakety-1820041241.html

В Южной Корее сообщили о двух пусках баллистических ракет в КНДР

В Южной Корее сообщили о двух пусках баллистических ракет в КНДР - РИА Новости, 28.09.2022

В Южной Корее сообщили о двух пусках баллистических ракет в КНДР

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности около Пхеньяна, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:08

2022-09-28T13:08

2022-09-28T15:38

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности около Пхеньяна, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.По данным СМИ, пуски произвели из района Сунан, где расположен столичный аэропорт. Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи зафиксировал их в период с 18:10 до 18:20 по местному времени (12:10-12:20 мск). Там также отметили, что военные находятся в полной готовности и тесном сотрудничестве с США.Нынешние испытания ракет в КНДР проходят на фоне военно-морских учений США и Южной Кореи в Желтом море. В них, в частности, задействованы атомный авианосец "Рональд Рейган", а также около 20 кораблей, в том числе атомная подводная лодка Annapolis и южнокорейский эсминец "Соэ Рю Сон Рён" с электронной системой "Иджис" (Aegis).В настоящее время в Южной Корее под предлогом угрозы со стороны КНДР находятся около 28,5 тысячи американских солдат. Пхеньян, в свою очередь, видит опасность в действиях Вашингтона и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции Совбеза ООН.В воскресенье Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года. Высота полета составила 50 километров. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Токио по дипломатическим каналам через посольство в Пекине заявил протест КНДР.Вашингтон и Пхеньян формально находятся в состоянии войны, поскольку конфликт в Корее 1950-1953 годов закончился только подписанием перемирия между КНДР с одной стороны и США, воевавшими под флагом ООН, — с другой.

https://ria.ru/20220926/kndr-1819569900.html

https://ria.ru/20220928/raketa-1820031527.html

кндр (северная корея)

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кндр (северная корея), южная корея, пхеньян