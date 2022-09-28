13:08 28.09.2022 (обновлено: 15:38 28.09.2022)
В Южной Корее сообщили о двух пусках баллистических ракет в КНДР
Южнокорейские военные: КНДР совершила два пуска баллистических ракет малой дальности
© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности около Пхеньяна, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
По данным СМИ, пуски произвели из района Сунан, где расположен столичный аэропорт. Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи зафиксировал их в период с 18:10 до 18:20 по местному времени (12:10-12:20 мск). Там также отметили, что военные находятся в полной готовности и тесном сотрудничестве с США.
Нынешние испытания ракет в КНДР проходят на фоне военно-морских учений США и Южной Кореи в Желтом море. В них, в частности, задействованы атомный авианосец "Рональд Рейган", а также около 20 кораблей, в том числе атомная подводная лодка Annapolis и южнокорейский эсминец "Соэ Рю Сон Рён" с электронной системой "Иджис" (Aegis).
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В настоящее время в Южной Корее под предлогом угрозы со стороны КНДР находятся около 28,5 тысячи американских солдат. Пхеньян, в свою очередь, видит опасность в действиях Вашингтона и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции Совбеза ООН.
Вашингтон и Пхеньян формально находятся в состоянии войны, поскольку конфликт в Корее 1950-1953 годов закончился только подписанием перемирия между КНДР с одной стороны и США, воевавшими под флагом ООН, — с другой.