https://ria.ru/20220928/raketa-1820031527.html
Запущенная КНДР ракета упала в море
Запущенная КНДР ракета упала в море - РИА Новости, 28.09.2022
Запущенная КНДР ракета упала в море
Ракета, пуск которой осуществила Северная Корея в сторону Японского моря, уже упала, сообщила служба безопасности на море. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:40
2022-09-28T12:40
2022-09-28T12:51
в мире
япония
японское море
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 28 сен – РИА Новости. Ракета, пуск которой осуществила Северная Корея в сторону Японского моря, уже упала, сообщила служба безопасности на море.Также служба безопасности на море просит "суда соблюдать бдительность и при обнаружении фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности".Ранее сообщалось о том, что при канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб с участием ключевых министров в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореей в сторону Японского моря.
https://ria.ru/20220921/vstrecha-1818311344.html
япония
японское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Японское море, КНДР (Северная Корея)
12:40 28.09.2022 (обновлено: 12:51 28.09.2022)
Запущенная КНДР ракета упала в море
Минобороны Японии: запущенная КНДР баллистическая ракета упала в море