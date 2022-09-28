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Запущенная КНДР ракета упала в море - РИА Новости, 28.09.2022
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Запущенная КНДР ракета упала в море
Запущенная КНДР ракета упала в море - РИА Новости, 28.09.2022
Запущенная КНДР ракета упала в море
Ракета, пуск которой осуществила Северная Корея в сторону Японского моря, уже упала, сообщила служба безопасности на море. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:40
2022-09-28T12:51
в мире
япония
японское море
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 28 сен – РИА Новости. Ракета, пуск которой осуществила Северная Корея в сторону Японского моря, уже упала, сообщила служба безопасности на море.Также служба безопасности на море просит "суда соблюдать бдительность и при обнаружении фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности".Ранее сообщалось о том, что при канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб с участием ключевых министров в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореей в сторону Японского моря.
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япония
японское море
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в мире, япония, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Японское море, КНДР (Северная Корея)
12:40 28.09.2022 (обновлено: 12:51 28.09.2022)
 
Запущенная КНДР ракета упала в море

Минобороны Японии: запущенная КНДР баллистическая ракета упала в море

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 сен – РИА Новости. Ракета, пуск которой осуществила Северная Корея в сторону Японского моря, уже упала, сообщила служба безопасности на море.
Также служба безопасности на море просит "суда соблюдать бдительность и при обнаружении фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности".
Ранее сообщалось о том, что при канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб с участием ключевых министров в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореей в сторону Японского моря.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 04:49
Премьер Японии заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
 
В миреЯпонияЯпонское мореКНДР (Северная Корея)
 
 
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