https://ria.ru/20220928/raketa-1820031527.html

Запущенная КНДР ракета упала в море

Запущенная КНДР ракета упала в море - РИА Новости, 28.09.2022

Запущенная КНДР ракета упала в море

Ракета, пуск которой осуществила Северная Корея в сторону Японского моря, уже упала, сообщила служба безопасности на море. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:40

2022-09-28T12:40

2022-09-28T12:51

в мире

япония

японское море

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 28 сен – РИА Новости. Ракета, пуск которой осуществила Северная Корея в сторону Японского моря, уже упала, сообщила служба безопасности на море.Также служба безопасности на море просит "суда соблюдать бдительность и при обнаружении фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности".Ранее сообщалось о том, что при канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб с участием ключевых министров в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореей в сторону Японского моря.

https://ria.ru/20220921/vstrecha-1818311344.html

япония

японское море

кндр (северная корея)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, японское море, кндр (северная корея)