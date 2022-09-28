https://ria.ru/20220928/radioperedacha-1820025455.html
Радиопередача Sputnik Турция получила награду Палаты архитекторов Анкары
Радиопередача Sputnik Турция получила награду Палаты архитекторов Анкары - РИА Новости, 28.09.2022
Радиопередача Sputnik Турция получила награду Палаты архитекторов Анкары
Отделение Палаты архитекторов Турции в Анкаре объявило лауреатов премии им. Эмре Мадрана в области журналистики по защите окружающей среды в 2022 году. В... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:21
2022-09-28T12:21
2022-09-28T12:21
турция
sputnik турция
анкара (провинция)
sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1820025455.jpg?1664356894
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Отделение Палаты архитекторов Турции в Анкаре объявило лауреатов премии им. Эмре Мадрана в области журналистики по защите окружающей среды в 2022 году. В номинации "Радиопрограмма года" награды удостоилась передача радио Sputnik Турция "Вечерняя почта с Атиллой Гюнером".Премия, которая носит имя турецкого архитектора, известного своим значительным вкладом в защиту природного и культурного наследия, в этом году вручается уже в cедьмой раз. Церемония награждения журналистов состоится 3 октября во Всемирный день архитектуры в столичном Музее археологии и изящных искусств Эримтан.Как отметила руководитель отделения Палаты архитекторов в Анкаре Тезджан Каракуш Джандан, такой награды традиционно удостаиваются "работники СМИ, которые освещают нашу борьбу за защиту и сохранение природных и культурных памятников".Передача "Вечерняя почта с Атиллой Гюнером" ранее уже становилась лауреатом многочисленных наград в области радиожурналистики. Так, в 2011 году передача была признана "Лучшей радиопрограммой года" Обществом журналистов Турции, в 2012 году удостоена награды "Лучшая программа" по версии Ассоциации современных журналистов Турции, в 2013 году награждена премией в области журналистики им. Седата Симави Обществом журналистов Турции, в марте прошлого года удостоена Награды за радиовещание в период пандемии Стамбульской медицинской палаты. Осенью прошлого года "Вечерняя почта" также была названа радиопрограммой года по версии Палаты архитекторов Анкары.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20220912/sputnikpro-1816327969.html
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, sputnik турция, анкара (провинция), sputnik
Турция, Sputnik Турция, Анкара (провинция), Sputnik
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Отделение Палаты архитекторов Турции в Анкаре объявило лауреатов премии им. Эмре Мадрана в области журналистики по защите окружающей среды в 2022 году. В номинации "Радиопрограмма года" награды удостоилась передача радио Sputnik Турция "Вечерняя почта с Атиллой Гюнером".
Премия, которая носит имя турецкого архитектора, известного своим значительным вкладом в защиту природного и культурного наследия, в этом году вручается уже в cедьмой раз. Церемония награждения журналистов состоится 3 октября во Всемирный день архитектуры в столичном Музее археологии и изящных искусств Эримтан.
Как отметила руководитель отделения Палаты архитекторов в Анкаре Тезджан Каракуш Джандан, такой награды традиционно удостаиваются "работники СМИ, которые освещают нашу борьбу за защиту и сохранение природных и культурных памятников".
Передача "Вечерняя почта с Атиллой Гюнером" ранее уже становилась лауреатом многочисленных наград в области радиожурналистики. Так, в 2011 году передача была признана "Лучшей радиопрограммой года" Обществом журналистов Турции, в 2012 году удостоена награды "Лучшая программа" по версии Ассоциации современных журналистов Турции, в 2013 году награждена премией в области журналистики им. Седата Симави Обществом журналистов Турции, в марте прошлого года удостоена Награды за радиовещание в период пандемии Стамбульской медицинской палаты. Осенью прошлого года "Вечерняя почта" также была названа радиопрограммой года по версии Палаты архитекторов Анкары.
Sputnik
– международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.