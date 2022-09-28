https://ria.ru/20220928/radioperedacha-1820025455.html

Радиопередача Sputnik Турция получила награду Палаты архитекторов Анкары

Радиопередача Sputnik Турция получила награду Палаты архитекторов Анкары - РИА Новости, 28.09.2022

Радиопередача Sputnik Турция получила награду Палаты архитекторов Анкары

Отделение Палаты архитекторов Турции в Анкаре объявило лауреатов премии им. Эмре Мадрана в области журналистики по защите окружающей среды в 2022 году. В... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:21

2022-09-28T12:21

2022-09-28T12:21

турция

sputnik турция

анкара (провинция)

sputnik

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Отделение Палаты архитекторов Турции в Анкаре объявило лауреатов премии им. Эмре Мадрана в области журналистики по защите окружающей среды в 2022 году. В номинации "Радиопрограмма года" награды удостоилась передача радио Sputnik Турция "Вечерняя почта с Атиллой Гюнером".Премия, которая носит имя турецкого архитектора, известного своим значительным вкладом в защиту природного и культурного наследия, в этом году вручается уже в cедьмой раз. Церемония награждения журналистов состоится 3 октября во Всемирный день архитектуры в столичном Музее археологии и изящных искусств Эримтан.Как отметила руководитель отделения Палаты архитекторов в Анкаре Тезджан Каракуш Джандан, такой награды традиционно удостаиваются "работники СМИ, которые освещают нашу борьбу за защиту и сохранение природных и культурных памятников".Передача "Вечерняя почта с Атиллой Гюнером" ранее уже становилась лауреатом многочисленных наград в области радиожурналистики. Так, в 2011 году передача была признана "Лучшей радиопрограммой года" Обществом журналистов Турции, в 2012 году удостоена награды "Лучшая программа" по версии Ассоциации современных журналистов Турции, в 2013 году награждена премией в области журналистики им. Седата Симави Обществом журналистов Турции, в марте прошлого года удостоена Награды за радиовещание в период пандемии Стамбульской медицинской палаты. Осенью прошлого года "Вечерняя почта" также была названа радиопрограммой года по версии Палаты архитекторов Анкары.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

турция, sputnik турция, анкара (провинция), sputnik