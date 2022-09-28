https://ria.ru/20220928/putin-1820032164.html

В Кремле заявили, что Путин встретится с главами ДНР и ЛНР

В Кремле заявили, что Путин встретится с главами ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.09.2022

В Кремле заявили, что Путин встретится с главами ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в графике российского лидера пока нет общения с главами ДНР и ЛНР, но так или... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:42

2022-09-28T12:42

2022-09-28T12:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

владимир путин

россия

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в графике российского лидера пока нет общения с главами ДНР и ЛНР, но так или иначе оно будет, планы верстаются.Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий в среду передал главе республики Денису Пушилину итоговый протокол по голосованию на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ. Пушилин также заявил, что выезжает в Москву "практически сейчас"."Мы сообщим вам, как только они вставят в график, и если они встанут в график. Так или иначе, конечно же, будет общение, пока планы верстаются", - сказал Песков.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, владимир путин, россия, политика, дмитрий песков