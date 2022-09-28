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В Кремле заявили, что Путин встретится с главами ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/putin-1820032164.html
В Кремле заявили, что Путин встретится с главами ДНР и ЛНР
В Кремле заявили, что Путин встретится с главами ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.09.2022
В Кремле заявили, что Путин встретится с главами ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в графике российского лидера пока нет общения с главами ДНР и ЛНР, но так или... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:42
2022-09-28T12:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
владимир путин
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в графике российского лидера пока нет общения с главами ДНР и ЛНР, но так или иначе оно будет, планы верстаются.Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий в среду передал главе республики Денису Пушилину итоговый протокол по голосованию на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ. Пушилин также заявил, что выезжает в Москву "практически сейчас"."Мы сообщим вам, как только они вставят в график, и если они встанут в график. Так или иначе, конечно же, будет общение, пока планы верстаются", - сказал Песков.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, владимир путин, россия, политика, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Владимир Путин, Россия, Политика, Дмитрий Песков
12:42 28.09.2022 (обновлено: 12:57 28.09.2022)
 
В Кремле заявили, что Путин встретится с главами ДНР и ЛНР

Песков: в графике Путина пока нет общения с Пушилиным и Пасечником, но планы верстаются

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией ЛНР и ДНР
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией ЛНР и ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в графике российского лидера пока нет общения с главами ДНР и ЛНР, но так или иначе оно будет, планы верстаются.
Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий в среду передал главе республики Денису Пушилину итоговый протокол по голосованию на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ. Пушилин также заявил, что выезжает в Москву "практически сейчас".
"Мы сообщим вам, как только они вставят в график, и если они встанут в график. Так или иначе, конечно же, будет общение, пока планы верстаются", - сказал Песков.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
Россия не может себе позволить проиграть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеВладимир ПутинРоссияПолитикаДмитрий Песков
 
 
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