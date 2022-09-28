https://ria.ru/20220928/putin-1819998554.html

Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина

Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина - РИА Новости, 28.09.2022

Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала серьезно относиться к словам российского президента Владимира Путина, ее слова приводит немецкое издание Süddeutsche... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:58

2022-09-28T10:58

2022-09-28T11:33

в мире

ангела меркель

владимир путин

германия

россия

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БЕРЛИН, 28 сен — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала серьезно относиться к словам российского президента Владимира Путина, ее слова приводит немецкое издание Süddeutsche Zeitung.Меркель приняла участие в открытии "Фонда федерального канцлера Гельмута Коля". В ходе своего выступления она затронула актуальную политическую повестку. Она напомнила, что однажды уже говорила о том, что слова российского лидера следует воспринимать всерьёз, и теперь она вновь подчеркнула важность этого."Не отмахиваться от них (заявлений российского лидера. — Прим. ред.) как от блефа, а серьезно относиться к ним — это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости — которая помогает сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, даже разработать новый", — приводит издание слова Меркель.Ранее в своем обращении к россиянам Владимир Путин предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".

https://ria.ru/20220607/merkel-1793868994.html

германия

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Кирилл Волков

в мире, ангела меркель, владимир путин, германия, россия