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Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина - РИА Новости, 28.09.2022
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Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина - РИА Новости, 28.09.2022
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала серьезно относиться к словам российского президента Владимира Путина, ее слова приводит немецкое издание Süddeutsche... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:58
2022-09-28T11:33
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БЕРЛИН, 28 сен — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала серьезно относиться к словам российского президента Владимира Путина, ее слова приводит немецкое издание Süddeutsche Zeitung.Меркель приняла участие в открытии "Фонда федерального канцлера Гельмута Коля". В ходе своего выступления она затронула актуальную политическую повестку. Она напомнила, что однажды уже говорила о том, что слова российского лидера следует воспринимать всерьёз, и теперь она вновь подчеркнула важность этого."Не отмахиваться от них (заявлений российского лидера. — Прим. ред.) как от блефа, а серьезно относиться к ним — это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости — которая помогает сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, даже разработать новый", — приводит издание слова Меркель.Ранее в своем обращении к россиянам Владимир Путин предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
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в мире, ангела меркель, владимир путин, германия, россия
В мире, Ангела Меркель, Владимир Путин, Германия, Россия
10:58 28.09.2022 (обновлено: 11:33 28.09.2022)
 
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина

Меркель назвала серьезное отношение к словам Путина признаком политической мудрости

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ангела Меркель во время встречи
Владимир Путин и Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Владимир Путин и Ангела Меркель во время встречи. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 сен — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала серьезно относиться к словам российского президента Владимира Путина, ее слова приводит немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
Меркель приняла участие в открытии "Фонда федерального канцлера Гельмута Коля". В ходе своего выступления она затронула актуальную политическую повестку. Она напомнила, что однажды уже говорила о том, что слова российского лидера следует воспринимать всерьёз, и теперь она вновь подчеркнула важность этого.
"Не отмахиваться от них (заявлений российского лидера. — Прим. ред.) как от блефа, а серьезно относиться к ним — это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости — которая помогает сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, даже разработать новый", — приводит издание слова Меркель.
Ранее в своем обращении к россиянам Владимир Путин предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
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