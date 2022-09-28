https://ria.ru/20220928/putin-1819975048.html

Путин поздравил атомщиков с профессиональным праздником

Путин поздравил атомщиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.09.2022

Путин поздравил атомщиков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником и отметил их вклад в разработку новейших вооружений,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:07

2022-09-28T09:07

2022-09-28T09:45

россия

общество

владимир путин

арктика

саров

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником и отметил их вклад в разработку новейших вооружений, способных обеспечить ядерный паритет и обороноспособность РФ, данная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с Днём работника атомной промышленности. Вы трудитесь в одной из базовых, ключевых отраслей отечественной экономики, и от вашей компетентности, ответственного отношения к делу во многом зависят укрепление индустриального, энергетического, оборонно-промышленного потенциала страны, эффективное развитие перспективных областей науки и медицины", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что благодаря напряженной, слаженной работе проектировщиков, специалистов, инженеров в эксплуатацию вводятся новые объекты энергетической инфраструктуры, создаются современные цифровые, инновационные продукты, многое делается для успешной реализации масштабных программ хозяйственного освоения Арктики и Северного морского пути.Кроме того, президент РФ отметил вклад работников отрасли в разработку новейших вооружений, которые не имеют аналогов и надежно могут обеспечить ядерный паритет и обороноспособность России."Убежден, чтобы и дальше оставаться в авангарде, необходимо уделять приоритетное внимание широкому внедрению передовых технологий, наращиванию фундаментальных научных исследований, подготовке высококвалифицированных кадров. Важным шагом в этом направлении стало открытие в сентябре минувшего года Национального центра физики и математики в Сарове. Желаю вам и впредь достойно решать поставленные задачи на благо Отечества. Доброго здоровья и всего наилучшего", - резюмировал Путин.

https://ria.ru/20220928/tpu-1819791778.html

https://ria.ru/20220928/atomschiki-1819604451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, владимир путин, арктика, саров