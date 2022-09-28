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Путин поздравил атомщиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.09.2022
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Путин поздравил атомщиков с профессиональным праздником
Путин поздравил атомщиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.09.2022
Путин поздравил атомщиков с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником и отметил их вклад в разработку новейших вооружений,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:07
2022-09-28T09:45
россия
общество
владимир путин
арктика
саров
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником и отметил их вклад в разработку новейших вооружений, способных обеспечить ядерный паритет и обороноспособность РФ, данная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с Днём работника атомной промышленности. Вы трудитесь в одной из базовых, ключевых отраслей отечественной экономики, и от вашей компетентности, ответственного отношения к делу во многом зависят укрепление индустриального, энергетического, оборонно-промышленного потенциала страны, эффективное развитие перспективных областей науки и медицины", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что благодаря напряженной, слаженной работе проектировщиков, специалистов, инженеров в эксплуатацию вводятся новые объекты энергетической инфраструктуры, создаются современные цифровые, инновационные продукты, многое делается для успешной реализации масштабных программ хозяйственного освоения Арктики и Северного морского пути.Кроме того, президент РФ отметил вклад работников отрасли в разработку новейших вооружений, которые не имеют аналогов и надежно могут обеспечить ядерный паритет и обороноспособность России."Убежден, чтобы и дальше оставаться в авангарде, необходимо уделять приоритетное внимание широкому внедрению передовых технологий, наращиванию фундаментальных научных исследований, подготовке высококвалифицированных кадров. Важным шагом в этом направлении стало открытие в сентябре минувшего года Национального центра физики и математики в Сарове. Желаю вам и впредь достойно решать поставленные задачи на благо Отечества. Доброго здоровья и всего наилучшего", - резюмировал Путин.
https://ria.ru/20220928/tpu-1819791778.html
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россия, общество, владимир путин, арктика, саров
Россия, Общество, Владимир Путин, Арктика, Саров
09:07 28.09.2022 (обновлено: 09:45 28.09.2022)
 
Путин поздравил атомщиков с профессиональным праздником

Президент Путин отметил вклад атомщиков в обеспечение обороноспособности

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником и отметил их вклад в разработку новейших вооружений, способных обеспечить ядерный паритет и обороноспособность РФ, данная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днём работника атомной промышленности. Вы трудитесь в одной из базовых, ключевых отраслей отечественной экономики, и от вашей компетентности, ответственного отношения к делу во многом зависят укрепление индустриального, энергетического, оборонно-промышленного потенциала страны, эффективное развитие перспективных областей науки и медицины", - говорится в телеграмме.
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Томский политех будет готовить кадры для атомной отрасли Индонезии
Путин подчеркнул, что благодаря напряженной, слаженной работе проектировщиков, специалистов, инженеров в эксплуатацию вводятся новые объекты энергетической инфраструктуры, создаются современные цифровые, инновационные продукты, многое делается для успешной реализации масштабных программ хозяйственного освоения Арктики и Северного морского пути.
Кроме того, президент РФ отметил вклад работников отрасли в разработку новейших вооружений, которые не имеют аналогов и надежно могут обеспечить ядерный паритет и обороноспособность России.
"Убежден, чтобы и дальше оставаться в авангарде, необходимо уделять приоритетное внимание широкому внедрению передовых технологий, наращиванию фундаментальных научных исследований, подготовке высококвалифицированных кадров. Важным шагом в этом направлении стало открытие в сентябре минувшего года Национального центра физики и математики в Сарове. Желаю вам и впредь достойно решать поставленные задачи на благо Отечества. Доброго здоровья и всего наилучшего", - резюмировал Путин.
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День работника атомной промышленности в России
 
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