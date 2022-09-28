09:07 28.09.2022 (обновлено: 09:45 28.09.2022)
Путин поздравил атомщиков с профессиональным праздником
Президент Путин отметил вклад атомщиков в обеспечение обороноспособности
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником и отметил их вклад в разработку новейших вооружений, способных обеспечить ядерный паритет и обороноспособность РФ, данная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днём работника атомной промышленности. Вы трудитесь в одной из базовых, ключевых отраслей отечественной экономики, и от вашей компетентности, ответственного отношения к делу во многом зависят укрепление индустриального, энергетического, оборонно-промышленного потенциала страны, эффективное развитие перспективных областей науки и медицины", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что благодаря напряженной, слаженной работе проектировщиков, специалистов, инженеров в эксплуатацию вводятся новые объекты энергетической инфраструктуры, создаются современные цифровые, инновационные продукты, многое делается для успешной реализации масштабных программ хозяйственного освоения Арктики и Северного морского пути.
Кроме того, президент РФ отметил вклад работников отрасли в разработку новейших вооружений, которые не имеют аналогов и надежно могут обеспечить ядерный паритет и обороноспособность России.
"Убежден, чтобы и дальше оставаться в авангарде, необходимо уделять приоритетное внимание широкому внедрению передовых технологий, наращиванию фундаментальных научных исследований, подготовке высококвалифицированных кадров. Важным шагом в этом направлении стало открытие в сентябре минувшего года Национального центра физики и математики в Сарове. Желаю вам и впредь достойно решать поставленные задачи на благо Отечества. Доброго здоровья и всего наилучшего", - резюмировал Путин.