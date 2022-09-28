https://ria.ru/20220928/puteshestviya-1819900104.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят горнолыжные путевки в СНГ зимой

Туроператоры рассказали, сколько стоят горнолыжные путевки в СНГ зимой - РИА Новости, 28.09.2022

Туроператоры рассказали, сколько стоят горнолыжные путевки в СНГ зимой

Туроператоры планируют продавать путевки на горнолыжные курорты стран ближнего зарубежья и рассказывают, сколько будет стоить такой отдых, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:04

2022-09-28T11:04

2022-09-28T12:21

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туроператоры планируют продавать путевки на горнолыжные курорты стран ближнего зарубежья и рассказывают, сколько будет стоить такой отдых, сообщает АТОР.В зимнем сезоне участники рынка предложат путешественникам туры в армянский Цахкадзор, азербайджанский Шахдаг, узбекский Амирсой, белорусский курорт Силичи, киргизский Каракол, а также в Чимбулак и "Лесную сказку" в Казахстане.Стоимость путевок с перелетом из Москвы начинается от 60 тысяч рублей на двоих. Можно приобрести пакетный тур или оплатить только наземные услуги.Туроператоры прогнозируют высокий спрос на такой отдых по нескольким причинам: наличие прямой перевозки, отсутствие языкового барьера и новые трассы для тех, кто уже много раз был в Красной Поляне и на других отечественных горнолыжных курортах.По информации экспертов, в зависимости от направления, зимний тур в страны постсоветского пространства обойдется дешевле, чем аналогичный в Красную Поляну, на 30, а то и 50 процентов. В период новогодних праздников разница в цене может доходить и до 100 процентов.

https://ria.ru/20220831/kuroorty-1813132973.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, казахстан, москва, красная поляна, ассоциация туроператоров россии (атор), белоруссия, узбекистан, армения, азербайджан