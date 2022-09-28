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Туроператоры рассказали, сколько стоят горнолыжные путевки в СНГ зимой - РИА Новости, 28.09.2022
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Туризм
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Туроператоры рассказали, сколько стоят горнолыжные путевки в СНГ зимой
Туроператоры рассказали, сколько стоят горнолыжные путевки в СНГ зимой - РИА Новости, 28.09.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоят горнолыжные путевки в СНГ зимой
Туроператоры планируют продавать путевки на горнолыжные курорты стран ближнего зарубежья и рассказывают, сколько будет стоить такой отдых, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:04
2022-09-28T12:21
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красная поляна
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туроператоры планируют продавать путевки на горнолыжные курорты стран ближнего зарубежья и рассказывают, сколько будет стоить такой отдых, сообщает АТОР.В зимнем сезоне участники рынка предложат путешественникам туры в армянский Цахкадзор, азербайджанский Шахдаг, узбекский Амирсой, белорусский курорт Силичи, киргизский Каракол, а также в Чимбулак и "Лесную сказку" в Казахстане.Стоимость путевок с перелетом из Москвы начинается от 60 тысяч рублей на двоих. Можно приобрести пакетный тур или оплатить только наземные услуги.Туроператоры прогнозируют высокий спрос на такой отдых по нескольким причинам: наличие прямой перевозки, отсутствие языкового барьера и новые трассы для тех, кто уже много раз был в Красной Поляне и на других отечественных горнолыжных курортах.По информации экспертов, в зависимости от направления, зимний тур в страны постсоветского пространства обойдется дешевле, чем аналогичный в Красную Поляну, на 30, а то и 50 процентов. В период новогодних праздников разница в цене может доходить и до 100 процентов.
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туризм, новости - туризм, казахстан, москва, красная поляна, ассоциация туроператоров россии (атор), белоруссия, узбекистан, армения, азербайджан
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Казахстан, Москва, Красная Поляна, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Белоруссия, Узбекистан, Армения, Азербайджан
11:04 28.09.2022 (обновлено: 12:21 28.09.2022)
 
Туроператоры рассказали, сколько стоят горнолыжные путевки в СНГ зимой

АТОР: стоимость горнолыжных туров на курорты СНГ начинается от 60 тысяч рублей на двоих

© РИА Новости / Николай ХижнякГорнолыжный курорт "Чимбулак"
Горнолыжный курорт Чимбулак - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туроператоры планируют продавать путевки на горнолыжные курорты стран ближнего зарубежья и рассказывают, сколько будет стоить такой отдых, сообщает АТОР.
В зимнем сезоне участники рынка предложат путешественникам туры в армянский Цахкадзор, азербайджанский Шахдаг, узбекский Амирсой, белорусский курорт Силичи, киргизский Каракол, а также в Чимбулак и "Лесную сказку" в Казахстане.
Стоимость путевок с перелетом из Москвы начинается от 60 тысяч рублей на двоих. Можно приобрести пакетный тур или оплатить только наземные услуги.
Туроператоры прогнозируют высокий спрос на такой отдых по нескольким причинам: наличие прямой перевозки, отсутствие языкового барьера и новые трассы для тех, кто уже много раз был в Красной Поляне и на других отечественных горнолыжных курортах.
По информации экспертов, в зависимости от направления, зимний тур в страны постсоветского пространства обойдется дешевле, чем аналогичный в Красную Поляну, на 30, а то и 50 процентов. В период новогодних праздников разница в цене может доходить и до 100 процентов.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 03:37Туризм
Назван главный конкурент Красной Поляны за туристов этой зимой
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКазахстанМоскваКрасная ПолянаАссоциация туроператоров России (АТОР)БелоруссияУзбекистанАрменияАзербайджан
 
 
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