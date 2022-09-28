https://ria.ru/20220928/puskepalis-1820168332.html
Волковский театр намерен выполнить все планы худрука Пускепалиса
Волковский театр намерен выполнить все планы худрука Пускепалиса - РИА Новости, 28.09.2022
Волковский театр намерен выполнить все планы худрука Пускепалиса
Ярославский государственный театр драмы имени Волкова заявил о намерении в начавшемся театральном сезоне претворить в жизнь все творческие планы погибшего в ДТП РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:10
2022-09-28T19:10
2022-09-28T19:10
культура
новости культуры
сергей пускепалис
россия
ростовский район
ярославская область
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театр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Ярославский государственный театр драмы имени Волкова заявил о намерении в начавшемся театральном сезоне претворить в жизнь все творческие планы погибшего в ДТП художественного руководителя Сергея Пускепалиса. Пресс-служба театра уточняет, что прошел общий сбор труппы. Директор учреждения Герман Громов, в частности, прокомментировал свое назначение врио художественного руководителя.Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. Он был художественным руководителем Волковского театра на протяжении трех лет. По данным следственных органов, 20 сентября около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис, выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся по касательной с одной фурой, а затем врезался в другую фуру. Пускепалис и его водитель погибли, водитель второй фуры госпитализирован.
https://ria.ru/20220926/puskepalis-1819618087.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, сергей пускепалис, россия, ростовский район, ярославская область, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), театр, театр драмы имени федора волкова
Культура, Новости культуры, Сергей Пускепалис, Россия, Ростовский район, Ярославская область, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Театр, Театр драмы имени Федора Волкова
Волковский театр намерен выполнить все планы худрука Пускепалиса
Волковский театр намерен выполнить все планы погибшего худрука Пускепалиса
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Ярославский государственный театр драмы имени Волкова заявил о намерении в начавшемся театральном сезоне претворить в жизнь все творческие планы погибшего в ДТП художественного руководителя Сергея Пускепалиса.
Пресс-служба театра уточняет, что прошел общий сбор труппы. Директор учреждения Герман Громов, в частности, прокомментировал свое назначение врио художественного руководителя.
Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. Он был художественным руководителем Волковского театра на протяжении трех лет.
По данным следственных органов, 20 сентября около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис, выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся по касательной с одной фурой, а затем врезался в другую фуру. Пускепалис и его водитель погибли, водитель второй фуры госпитализирован.