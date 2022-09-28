https://ria.ru/20220928/puskepalis-1820168332.html

Волковский театр намерен выполнить все планы худрука Пускепалиса

Волковский театр намерен выполнить все планы худрука Пускепалиса - РИА Новости, 28.09.2022

Волковский театр намерен выполнить все планы худрука Пускепалиса

Ярославский государственный театр драмы имени Волкова заявил о намерении в начавшемся театральном сезоне претворить в жизнь все творческие планы погибшего в ДТП РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T19:10

2022-09-28T19:10

2022-09-28T19:10

культура

новости культуры

сергей пускепалис

россия

ростовский район

ярославская область

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

театр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Ярославский государственный театр драмы имени Волкова заявил о намерении в начавшемся театральном сезоне претворить в жизнь все творческие планы погибшего в ДТП художественного руководителя Сергея Пускепалиса. Пресс-служба театра уточняет, что прошел общий сбор труппы. Директор учреждения Герман Громов, в частности, прокомментировал свое назначение врио художественного руководителя.Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. Он был художественным руководителем Волковского театра на протяжении трех лет. По данным следственных органов, 20 сентября около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис, выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся по касательной с одной фурой, а затем врезался в другую фуру. Пускепалис и его водитель погибли, водитель второй фуры госпитализирован.

https://ria.ru/20220926/puskepalis-1819618087.html

россия

ростовский район

ярославская область

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей пускепалис, россия, ростовский район, ярославская область, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), театр, театр драмы имени федора волкова