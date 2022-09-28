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В Москве прошла премьера последнего фильма с участием Сергея Пускепалиса - РИА Новости, 28.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220928/puskepalis-1820139752.html
В Москве прошла премьера последнего фильма с участием Сергея Пускепалиса
В Москве прошла премьера последнего фильма с участием Сергея Пускепалиса - РИА Новости, 28.09.2022
В Москве прошла премьера последнего фильма с участием Сергея Пускепалиса
В Москве прошла премьера последнего фильма с участием Сергея Пускепалиса "Сердце Пармы", сообщается в Telegram-канале Министерства культуры. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:35
2022-09-28T17:35
культура
новости культуры
сергей пускепалис
москва
кино и сериалы
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Москве прошла премьера последнего фильма с участием Сергея Пускепалиса "Сердце Пармы", сообщается в Telegram-канале Министерства культуры. Его память почтили минутой молчания и специальным роликом.Ленту сняли по одноименному роману Алексея Иванова. Режиссер — Антон Мегердичев ("Движение вверх"). Пускепалис воплотил образ воеводы по имени Полюд. Этот персонаж спас от гибели главного героя Михаила, когда он был еще ребенком, и заменил мальчику отца.События происходят в XV веке, "во времена крещения языческой Перми Великой и установления власти московского князя Ивана III", уточняется в публикации. "Сердце Пармы" выйдет в прокат 6 октября.
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новости культуры, сергей пускепалис, москва, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Сергей Пускепалис, Москва, Кино и сериалы, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
17:35 28.09.2022
 
В Москве прошла премьера последнего фильма с участием Сергея Пускепалиса

В Москве прошла премьера последнего фильма с участием Сергея Пускепалиса "Сердце Пармы"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАктер и режиссер Сергей Пускепалис
Актер и режиссер Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Москве прошла премьера последнего фильма с участием Сергея Пускепалиса "Сердце Пармы", сообщается в Telegram-канале Министерства культуры.
Его память почтили минутой молчания и специальным роликом.
Ленту сняли по одноименному роману Алексея Иванова. Режиссер — Антон Мегердичев ("Движение вверх").
Пускепалис воплотил образ воеводы по имени Полюд. Этот персонаж спас от гибели главного героя Михаила, когда он был еще ребенком, и заменил мальчику отца.
События происходят в XV веке, "во времена крещения языческой Перми Великой и установления власти московского князя Ивана III", уточняется в публикации.

"Работа над картиной началась в 2019 году. Съемки проходили в городе Губаха Пермского края – там воссоздан форпост древнего центра Перми Великой Чердыни, а также Усть-выми", — рассказывают в Минкульте.

"Сердце Пармы" выйдет в прокат 6 октября.
Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 02:39Культура
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП по дороге в Донбасс
 
КультураНовости культурыСергей ПускепалисМоскваКино и сериалыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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