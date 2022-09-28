https://ria.ru/20220928/puskepalis-1820139752.html

В Москве прошла премьера последнего фильма с участием Сергея Пускепалиса

В Москве прошла премьера последнего фильма с участием Сергея Пускепалиса - РИА Новости, 28.09.2022

В Москве прошла премьера последнего фильма с участием Сергея Пускепалиса

В Москве прошла премьера последнего фильма с участием Сергея Пускепалиса "Сердце Пармы", сообщается в Telegram-канале Министерства культуры. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:35

2022-09-28T17:35

2022-09-28T17:35

культура

новости культуры

сергей пускепалис

москва

кино и сериалы

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Москве прошла премьера последнего фильма с участием Сергея Пускепалиса "Сердце Пармы", сообщается в Telegram-канале Министерства культуры. Его память почтили минутой молчания и специальным роликом.Ленту сняли по одноименному роману Алексея Иванова. Режиссер — Антон Мегердичев ("Движение вверх"). Пускепалис воплотил образ воеводы по имени Полюд. Этот персонаж спас от гибели главного героя Михаила, когда он был еще ребенком, и заменил мальчику отца.События происходят в XV веке, "во времена крещения языческой Перми Великой и установления власти московского князя Ивана III", уточняется в публикации. "Сердце Пармы" выйдет в прокат 6 октября.

https://ria.ru/20220921/puskepalis-1818307060.html

москва

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей пускепалис, москва, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)