https://ria.ru/20220928/pushilin-1819947295.html
Пушилин ответил на вопрос об обращении к Путину по итогам референдума
Пушилин ответил на вопрос об обращении к Путину по итогам референдума - РИА Новости, 28.09.2022
Пушилин ответил на вопрос об обращении к Путину по итогам референдума
Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по итогам референдума в ДНР: все по плану, этот план - стать частью РФ. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T00:33
2022-09-28T00:33
2022-09-28T06:39
в мире
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819855554_0:156:3074:1885_1920x0_80_0_0_4d33c48adf277bd14a1f3b9061836839.jpg
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по итогам референдума в ДНР: все по плану, этот план - стать частью РФ."Мы с моим коллегой Леонидом Ивановичем (Пасечником, главой ЛНР - ред.) уже к президенту (РФ - ред.) обращались и он высказал поддержку - если жители Донбасса проголосуют положительно на референдуме, то он поддержит это решение. Конечно же, мы придём к следующей юридической части. Все по плану, который мы для себя нарисовали уже давно - это план как можно быстрее стать частью большой страны, России", - ответил Пушилин на вопрос журналистов, будет ли теперь обращаться к Путину с просьбой о включении ДНР в состав РФ.
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819855554_117:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_8ede5a54a20e3257c72a3869915eab83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
00:33 28.09.2022 (обновлено: 06:39 28.09.2022)
Пушилин ответил на вопрос об обращении к Путину по итогам референдума
Глава ДНР Пушилин о дальнейших шагах: все по плану — как можно быстрее стать частью России