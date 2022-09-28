Рейтинг@Mail.ru
Пушилин ответил на вопрос об обращении к Путину по итогам референдума - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/pushilin-1819947295.html
Пушилин ответил на вопрос об обращении к Путину по итогам референдума
Пушилин ответил на вопрос об обращении к Путину по итогам референдума - РИА Новости, 28.09.2022
Пушилин ответил на вопрос об обращении к Путину по итогам референдума
Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по итогам референдума в ДНР: все по плану, этот план - стать частью РФ. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T00:33
2022-09-28T06:39
в мире
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819855554_0:156:3074:1885_1920x0_80_0_0_4d33c48adf277bd14a1f3b9061836839.jpg
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по итогам референдума в ДНР: все по плану, этот план - стать частью РФ."Мы с моим коллегой Леонидом Ивановичем (Пасечником, главой ЛНР - ред.) уже к президенту (РФ - ред.) обращались и он высказал поддержку - если жители Донбасса проголосуют положительно на референдуме, то он поддержит это решение. Конечно же, мы придём к следующей юридической части. Все по плану, который мы для себя нарисовали уже давно - это план как можно быстрее стать частью большой страны, России", - ответил Пушилин на вопрос журналистов, будет ли теперь обращаться к Путину с просьбой о включении ДНР в состав РФ.
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819855554_117:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_8ede5a54a20e3257c72a3869915eab83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
00:33 28.09.2022 (обновлено: 06:39 28.09.2022)
 
Пушилин ответил на вопрос об обращении к Путину по итогам референдума

Глава ДНР Пушилин о дальнейших шагах: все по плану — как можно быстрее стать частью России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по итогам референдума в ДНР: все по плану, этот план - стать частью РФ.
"Мы с моим коллегой Леонидом Ивановичем (Пасечником, главой ЛНР - ред.) уже к президенту (РФ - ред.) обращались и он высказал поддержку - если жители Донбасса проголосуют положительно на референдуме, то он поддержит это решение. Конечно же, мы придём к следующей юридической части. Все по плану, который мы для себя нарисовали уже давно - это план как можно быстрее стать частью большой страны, России", - ответил Пушилин на вопрос журналистов, будет ли теперь обращаться к Путину с просьбой о включении ДНР в состав РФ.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Инфографика
Посмотреть
 
В миреДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала