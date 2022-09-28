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Пушилин ответил на вопрос об обращении к Путину по итогам референдума

Пушилин ответил на вопрос об обращении к Путину по итогам референдума - РИА Новости, 28.09.2022

Пушилин ответил на вопрос об обращении к Путину по итогам референдума

Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по итогам референдума в ДНР: все по плану, этот план - стать частью РФ. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T00:33

2022-09-28T00:33

2022-09-28T06:39

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денис пушилин

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луганская народная республика

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по итогам референдума в ДНР: все по плану, этот план - стать частью РФ."Мы с моим коллегой Леонидом Ивановичем (Пасечником, главой ЛНР - ред.) уже к президенту (РФ - ред.) обращались и он высказал поддержку - если жители Донбасса проголосуют положительно на референдуме, то он поддержит это решение. Конечно же, мы придём к следующей юридической части. Все по плану, который мы для себя нарисовали уже давно - это план как можно быстрее стать частью большой страны, России", - ответил Пушилин на вопрос журналистов, будет ли теперь обращаться к Путину с просьбой о включении ДНР в состав РФ.

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Максим Горбачев

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