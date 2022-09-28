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Небензя осудил западные пропагандистские вбросы о референдумах - РИА Новости, 28.09.2022
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Небензя осудил западные пропагандистские вбросы о референдумах
Небензя осудил западные пропагандистские вбросы о референдумах - РИА Новости, 28.09.2022
Небензя осудил западные пропагандистские вбросы о референдумах
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал пропагандистскими вбросами заявления Запада о том, что жителей якобы заставляли голосовать на референдумах в ДНР,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T00:14
2022-09-28T00:14
в мире
василий небензя
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
мид германии
оон
референдумы на освобожденных территориях
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал пропагандистскими вбросами заявления Запада о том, что жителей якобы заставляли голосовать на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Нисколько не удивляют пропагандистские вбросы о том, что людей якобы принуждают к голосованию, что их по несколько дней пытали, чтобы заставить сделать выбор в пользу присоединения к России", - сказал Небензя.Он привел слова главы МИД ФРГ Анны-Лены Бербок о том, что "их расстреливают и насилуют, а потом они должны ставить галочки"."То есть, видимо, они голосуют уже после того, как их расстреляли и изнасиловали. А те солдаты, которых вы видели, охраняли участников референдума от весьма вероятных провокаций со стороны Украины", - добавил он.
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в мире, василий небензя, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид германии, оон, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Василий Небензя, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, МИД Германии, ООН, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
00:14 28.09.2022
 
Небензя осудил западные пропагандистские вбросы о референдумах

Небензя назвал пропагандой заявления, что людей заставляли голосовать на референдумах

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБюллетени во время подсчета голосов
Бюллетени во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Бюллетени во время подсчета голосов
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал пропагандистскими вбросами заявления Запада о том, что жителей якобы заставляли голосовать на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Западные страны изначально заявили, что не будут признавать результаты этих референдумов и бросили всю мощь своей пропагандистской машины на их очернение", - сказал Небензя.
"Нисколько не удивляют пропагандистские вбросы о том, что людей якобы принуждают к голосованию, что их по несколько дней пытали, чтобы заставить сделать выбор в пользу присоединения к России", - сказал Небензя.
Он привел слова главы МИД ФРГ Анны-Лены Бербок о том, что "их расстреливают и насилуют, а потом они должны ставить галочки".
"То есть, видимо, они голосуют уже после того, как их расстреляли и изнасиловали. А те солдаты, которых вы видели, охраняли участников референдума от весьма вероятных провокаций со стороны Украины", - добавил он.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
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В миреВасилий НебензяРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМИД ГерманииООНРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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