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Небензя осудил западные пропагандистские вбросы о референдумах
Небензя осудил западные пропагандистские вбросы о референдумах - РИА Новости, 28.09.2022
Небензя осудил западные пропагандистские вбросы о референдумах
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал пропагандистскими вбросами заявления Запада о том, что жителей якобы заставляли голосовать на референдумах в ДНР,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T00:14
2022-09-28T00:14
2022-09-28T00:14
в мире
василий небензя
россия
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луганская народная республика
мид германии
оон
референдумы на освобожденных территориях
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал пропагандистскими вбросами заявления Запада о том, что жителей якобы заставляли голосовать на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Нисколько не удивляют пропагандистские вбросы о том, что людей якобы принуждают к голосованию, что их по несколько дней пытали, чтобы заставить сделать выбор в пользу присоединения к России", - сказал Небензя.Он привел слова главы МИД ФРГ Анны-Лены Бербок о том, что "их расстреливают и насилуют, а потом они должны ставить галочки"."То есть, видимо, они голосуют уже после того, как их расстреляли и изнасиловали. А те солдаты, которых вы видели, охраняли участников референдума от весьма вероятных провокаций со стороны Украины", - добавил он.
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Небензя осудил западные пропагандистские вбросы о референдумах
Небензя назвал пропагандой заявления, что людей заставляли голосовать на референдумах