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Небензя осудил западные пропагандистские вбросы о референдумах

Небензя осудил западные пропагандистские вбросы о референдумах - РИА Новости, 28.09.2022

Небензя осудил западные пропагандистские вбросы о референдумах

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал пропагандистскими вбросами заявления Запада о том, что жителей якобы заставляли голосовать на референдумах в ДНР,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T00:14

2022-09-28T00:14

2022-09-28T00:14

в мире

василий небензя

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

мид германии

оон

референдумы на освобожденных территориях

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ООН, 28 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал пропагандистскими вбросами заявления Запада о том, что жителей якобы заставляли голосовать на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Нисколько не удивляют пропагандистские вбросы о том, что людей якобы принуждают к голосованию, что их по несколько дней пытали, чтобы заставить сделать выбор в пользу присоединения к России", - сказал Небензя.Он привел слова главы МИД ФРГ Анны-Лены Бербок о том, что "их расстреливают и насилуют, а потом они должны ставить галочки"."То есть, видимо, они голосуют уже после того, как их расстреляли и изнасиловали. А те солдаты, которых вы видели, охраняли участников референдума от весьма вероятных провокаций со стороны Украины", - добавил он.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Максим Горбачев

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