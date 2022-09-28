https://ria.ru/20220928/programmy-1820046625.html
Мезенцев: 28 интеграционных программ Союзного государства успешно работают
Мезенцев: 28 интеграционных программ Союзного государства успешно работают - РИА Новости, 28.09.2022
Мезенцев: 28 интеграционных программ Союзного государства успешно работают
Двадцать восемь интеграционных программ союзного государства реализуются успешно, спорные моменты, в том числе по нефти и газу, оставлены в прошлом, заявил в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:27
2022-09-28T13:27
2022-09-28T13:27
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795755345_0:48:3163:1827_1920x0_80_0_0_72e0c5658f2e5b2f3b8f58e3eb6cca9e.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Двадцать восемь интеграционных программ союзного государства реализуются успешно, спорные моменты, в том числе по нефти и газу, оставлены в прошлом, заявил в среду госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев."Двадцать восемь союзных программ реализуются успешно, и на счастье, пройдя "кефирные", "мясные", нефтяные и газовые споры, принципиально оставив их в прошлом, мы сегодня говорим на языке взаимопонимания",- сказал Мезенцев на российско-белорусском форуме "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
https://ria.ru/20220805/mezentsev-1807659451.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795755345_434:0:3163:2047_1920x0_80_0_0_2c773564d4494787a0b2e2ae7f44cd7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев