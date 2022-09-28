https://ria.ru/20220928/programmy-1820046625.html

Мезенцев: 28 интеграционных программ Союзного государства успешно работают

Мезенцев: 28 интеграционных программ Союзного государства успешно работают - РИА Новости, 28.09.2022

Мезенцев: 28 интеграционных программ Союзного государства успешно работают

Двадцать восемь интеграционных программ союзного государства реализуются успешно, спорные моменты, в том числе по нефти и газу, оставлены в прошлом, заявил в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:27

2022-09-28T13:27

2022-09-28T13:27

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Двадцать восемь интеграционных программ союзного государства реализуются успешно, спорные моменты, в том числе по нефти и газу, оставлены в прошлом, заявил в среду госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев."Двадцать восемь союзных программ реализуются успешно, и на счастье, пройдя "кефирные", "мясные", нефтяные и газовые споры, принципиально оставив их в прошлом, мы сегодня говорим на языке взаимопонимания",- сказал Мезенцев на российско-белорусском форуме "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20220805/mezentsev-1807659451.html

россия

белоруссия

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Алёна Пава

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев