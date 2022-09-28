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Мезенцев: 28 интеграционных программ Союзного государства успешно работают - РИА Новости, 28.09.2022
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Мезенцев: 28 интеграционных программ Союзного государства успешно работают
Мезенцев: 28 интеграционных программ Союзного государства успешно работают - РИА Новости, 28.09.2022
Мезенцев: 28 интеграционных программ Союзного государства успешно работают
Двадцать восемь интеграционных программ союзного государства реализуются успешно, спорные моменты, в том числе по нефти и газу, оставлены в прошлом, заявил в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:27
2022-09-28T13:27
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Двадцать восемь интеграционных программ союзного государства реализуются успешно, спорные моменты, в том числе по нефти и газу, оставлены в прошлом, заявил в среду госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев."Двадцать восемь союзных программ реализуются успешно, и на счастье, пройдя "кефирные", "мясные", нефтяные и газовые споры, принципиально оставив их в прошлом, мы сегодня говорим на языке взаимопонимания",- сказал Мезенцев на российско-белорусском форуме "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев
13:27 28.09.2022
 

Мезенцев: 28 интеграционных программ Союзного государства успешно работают

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Двадцать восемь интеграционных программ союзного государства реализуются успешно, спорные моменты, в том числе по нефти и газу, оставлены в прошлом, заявил в среду госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
"Двадцать восемь союзных программ реализуются успешно, и на счастье, пройдя "кефирные", "мясные", нефтяные и газовые споры, принципиально оставив их в прошлом, мы сегодня говорим на языке взаимопонимания",- сказал Мезенцев на российско-белорусском форуме "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 22:02Союзное государство
Дмитрий Мезенцев обсудил ход союзных программ с главой НАН Беларуси
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияДмитрий Мезенцев
 
 
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