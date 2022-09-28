https://ria.ru/20220928/profobrazovanie-1820103432.html
Мишустин предложил не называть профессиональное образование средним
Мишустин предложил не называть профессиональное образование средним - РИА Новости, 28.09.2022
Мишустин предложил не называть профессиональное образование средним
Премьер РФ Михаил Мишустин предложил отказаться от характеристики "среднее" применительно к профессиональному образованию. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:06
2022-09-28T16:06
2022-09-28T16:20
общество
михаил мишустин
россия
колледжи
навигатор абитуриента
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РЕУТОВ, 28 сен - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин предложил отказаться от характеристики "среднее" применительно к профессиональному образованию."Надо исключить слова "среднее образование". Это что-то неправильно ребят ориентирующее", - добавил он.Мишустин отметил, что нельзя недооценивать колледжи, именно в их выпускниках заинтересованы предприятия, в том числе оборонного сектора."Сегодня мы говорили с нашими уважаемыми заказчиками о том, как важны эти руки. Они за них борются. Дальше эта ситуация будет только повышать конкурентное преимущество ребят, которые заканчивают колледж", - сказал глава правительства.Премьер также посетил центр опережающей профессиональной подготовки. Центр осуществляет подготовку и развитие инженерного творчества школьников, повышение квалификации преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения, а также переподготовку сотрудников реального сектора экономики.Мишустин в сопровождении директора колледжа и министра просвещения посетил лабораторию мобильной робототехники и мехатроники для школьников, аудиторию тестирования для мастеров производственного обучения и преподавателей спецдисциплин, а также аудиторию инженерной графики для работников предприятий.Глава правительства кратко пообщался с школьниками, которые проходят практику в колледже. В частности, он спросил у детей, где они планируют получить высшее образование. Несколько школьников сказали, что планируют поступить в колледж "Энергия", так как им очень нравится в этом учреждении."Сегодня колледж дает такое образование, что не всякое высшее учебное заведение сможет. Тут вопрос выбора, чем человек хочет заниматься", - сказал глава правительства.Одна из школьниц спросила премьера, есть ли список профессий, в которых государство заинтересовано больше всего."Государство у нас очень большое. Предприятий очень много. Имею в виду компании, которые в стране работают. Поэтому приоритизация такого списка - дело вкусовое", - ответил Мишустин.Он добавил, что специальности, представленные в том числе в колледже "Энергия", очень важны. В частности, премьер упомянул биотехнологии, 3D-моделирование, электрику и ещё ряд профессий."Нужно выбирать, что по душе, что по сердцу. Технические специальности сегодня очень важны, чтобы наш технологический суверенитет страны был обеспечен", - сказал Мишустин.Кроме того, премьеру представили презентацию на тему трансформации системы среднего профессионального образования с учётом новых вызовов.В завершении своего визита Мишустин поздравил преподавателей и учащихся "Энергии" с наступающим днём профессионального среднего образования.
https://na.ria.ru/20220921/profobrrazovanie-1818329640.html
https://ria.ru/20220909/mordoviya-1815652923.html
https://ria.ru/20220831/kolledzhi-1813324185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия, колледжи, навигатор абитуриента
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Колледжи, Навигатор абитуриента
16:06 28.09.2022 (обновлено: 16:20 28.09.2022)
Мишустин предложил не называть профессиональное образование средним
Мишустин: надо исключить слова "среднее образование", это неправильно ребят ориентирует
РЕУТОВ, 28 сен - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин предложил отказаться от характеристики "среднее" применительно к профессиональному образованию.
"Ребята сегодня выбирают профессиональное среднее образование. Слово среднее как бы все усредняет? Ничего подобного. Оно приближает высокие технологии к тому, что нужно сделать, чтобы у страны технологический суверенитет и возможности внутреннего производства были основаны на своих технологиях и своих ресурсах. Это самое важное", - сказал Мишустин в ходе посещения колледжа "Энергия".
"Надо исключить слова "среднее образование". Это что-то неправильно ребят ориентирующее", - добавил он.
Мишустин
отметил, что нельзя недооценивать колледжи, именно в их выпускниках заинтересованы предприятия, в том числе оборонного сектора.
"Сегодня мы говорили с нашими уважаемыми заказчиками о том, как важны эти руки. Они за них борются. Дальше эта ситуация будет только повышать конкурентное преимущество ребят, которые заканчивают колледж
", - сказал глава правительства.
Премьер также посетил центр опережающей профессиональной подготовки. Центр осуществляет подготовку и развитие инженерного творчества школьников, повышение квалификации преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения, а также переподготовку сотрудников реального сектора экономики.
Мишустин в сопровождении директора колледжа и министра просвещения посетил лабораторию мобильной робототехники и мехатроники для школьников, аудиторию тестирования для мастеров производственного обучения и преподавателей спецдисциплин, а также аудиторию инженерной графики для работников предприятий.
Глава правительства кратко пообщался с школьниками, которые проходят практику в колледже. В частности, он спросил у детей, где они планируют получить высшее образование. Несколько школьников сказали, что планируют поступить в колледж "Энергия", так как им очень нравится в этом учреждении.
"Сегодня колледж дает такое образование, что не всякое высшее учебное заведение сможет. Тут вопрос выбора, чем человек хочет заниматься", - сказал глава правительства.
Одна из школьниц спросила премьера, есть ли список профессий, в которых государство заинтересовано больше всего.
"Государство у нас очень большое. Предприятий очень много. Имею в виду компании, которые в стране работают. Поэтому приоритизация такого списка - дело вкусовое", - ответил Мишустин.
Он добавил, что специальности, представленные в том числе в колледже "Энергия", очень важны. В частности, премьер упомянул биотехнологии, 3D-моделирование, электрику и ещё ряд профессий.
"Нужно выбирать, что по душе, что по сердцу. Технические специальности сегодня очень важны, чтобы наш технологический суверенитет страны был обеспечен", - сказал Мишустин.
Кроме того, премьеру представили презентацию на тему трансформации системы среднего профессионального образования с учётом новых вызовов.
В завершении своего визита Мишустин поздравил преподавателей и учащихся "Энергии" с наступающим днём профессионального среднего образования.