https://ria.ru/20220928/profobrazovanie-1820103432.html

Мишустин предложил не называть профессиональное образование средним

Мишустин предложил не называть профессиональное образование средним - РИА Новости, 28.09.2022

Мишустин предложил не называть профессиональное образование средним

Премьер РФ Михаил Мишустин предложил отказаться от характеристики "среднее" применительно к профессиональному образованию. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:06

2022-09-28T16:06

2022-09-28T16:20

общество

михаил мишустин

россия

колледжи

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595532521_0:164:2794:1735_1920x0_80_0_0_2b27e116b7b163b6db8832442e455ee6.jpg

РЕУТОВ, 28 сен - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин предложил отказаться от характеристики "среднее" применительно к профессиональному образованию."Надо исключить слова "среднее образование". Это что-то неправильно ребят ориентирующее", - добавил он.Мишустин отметил, что нельзя недооценивать колледжи, именно в их выпускниках заинтересованы предприятия, в том числе оборонного сектора."Сегодня мы говорили с нашими уважаемыми заказчиками о том, как важны эти руки. Они за них борются. Дальше эта ситуация будет только повышать конкурентное преимущество ребят, которые заканчивают колледж", - сказал глава правительства.Премьер также посетил центр опережающей профессиональной подготовки. Центр осуществляет подготовку и развитие инженерного творчества школьников, повышение квалификации преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения, а также переподготовку сотрудников реального сектора экономики.Мишустин в сопровождении директора колледжа и министра просвещения посетил лабораторию мобильной робототехники и мехатроники для школьников, аудиторию тестирования для мастеров производственного обучения и преподавателей спецдисциплин, а также аудиторию инженерной графики для работников предприятий.Глава правительства кратко пообщался с школьниками, которые проходят практику в колледже. В частности, он спросил у детей, где они планируют получить высшее образование. Несколько школьников сказали, что планируют поступить в колледж "Энергия", так как им очень нравится в этом учреждении."Сегодня колледж дает такое образование, что не всякое высшее учебное заведение сможет. Тут вопрос выбора, чем человек хочет заниматься", - сказал глава правительства.Одна из школьниц спросила премьера, есть ли список профессий, в которых государство заинтересовано больше всего."Государство у нас очень большое. Предприятий очень много. Имею в виду компании, которые в стране работают. Поэтому приоритизация такого списка - дело вкусовое", - ответил Мишустин.Он добавил, что специальности, представленные в том числе в колледже "Энергия", очень важны. В частности, премьер упомянул биотехнологии, 3D-моделирование, электрику и ещё ряд профессий."Нужно выбирать, что по душе, что по сердцу. Технические специальности сегодня очень важны, чтобы наш технологический суверенитет страны был обеспечен", - сказал Мишустин.Кроме того, премьеру представили презентацию на тему трансформации системы среднего профессионального образования с учётом новых вызовов.В завершении своего визита Мишустин поздравил преподавателей и учащихся "Энергии" с наступающим днём профессионального среднего образования.

https://na.ria.ru/20220921/profobrrazovanie-1818329640.html

https://ria.ru/20220909/mordoviya-1815652923.html

https://ria.ru/20220831/kolledzhi-1813324185.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, михаил мишустин, россия, колледжи, навигатор абитуриента