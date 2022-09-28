https://ria.ru/20220928/proekt-1819969107.html
К Минэнерго обратились за помощью с проектом "Сахалин-1"
К Минэнерго обратились за помощью с проектом "Сахалин-1" - РИА Новости, 28.09.2022
К Минэнерго обратились за помощью с проектом "Сахалин-1"
"Сахалинская энергия", оператор проекта "Сахалин-2", предложила Минэнерго помочь проекту "Сахалин-1", который приостановил добычу нефти и газа, с реализацией... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T08:09
2022-09-28T08:09
2022-09-28T08:09
экономика
сахалин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
сахалин-1
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен - РИА Новости. "Сахалинская энергия", оператор проекта "Сахалин-2", предложила Минэнерго помочь проекту "Сахалин-1", который приостановил добычу нефти и газа, с реализацией непроданных объемов, сообщил коммерческий директор оператора Андрей Охоткин.Фактически единственный поставщик газа для Сахалина, Приморского и Хабаровского краев на данный момент "Сахалинская энергия", хотя для нее это не основная задача. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, проект "Сахалин-1" остановил добычу нефти и газа. Хранилища проекта заполнены, поэтому он не может подавать газ в регионы. "Сахалин-3" приостановил работу в летний период, добавил Охоткин."Мы предложили министерству энергетики рассмотреть вопрос, может быть, оказания товарищеской помощи проекту "Сахалин-1", который встал внезапно. Газ не может подавать, потому что танки нефтяные переполнены, соответственно, производство не может продолжаться. Мы предложили: давайте, может быть, мы этим займемся, мы с удовольствием подключились бы и сфокусировали непроданные объемы", - отметил директор оператора."Рынки нам известны. Перевозчик у нас с "Сахалин-1" один и тот же - "Совкомфлот". Суда нам известны, операции известны. Мы вполне могли бы включиться и помочь", - заметил он.Охоткин добавил, что "Сахалинская энергия" готова стабильно обеспечивать газом регионы всю зиму. "Сахалинская энергия" готова прийти на помощь соседям и региону и обеспечить подачу газа в первую очередь на весь зимний период без перебоев, потому что вдвоем нас с "Сахалин-3", если объемы посчитать, особенно ноябрьские, декабрьские, может не хватить просто", - пояснил он.Оператором проекта "Сахалин-1" остается дочерняя компания ExxonMobil, владеет его долей в 30%. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. Минэнерго РФ рассчитывает, что добычу удастся восстановить до конца 2022 года, несмотря на позицию ExxonMobil. Также акционерами "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
https://ria.ru/20220928/neft-1819963939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сахалин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сахалин-1
Экономика, Сахалин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Сахалин-1
К Минэнерго обратились за помощью с проектом "Сахалин-1"
"Сахалинская энергия" предложила Минэнерго помочь проекту "Сахалин-1" с реализацией сырья
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен - РИА Новости. "Сахалинская энергия", оператор проекта "Сахалин-2", предложила Минэнерго помочь проекту "Сахалин-1", который приостановил добычу нефти и газа, с реализацией непроданных объемов, сообщил коммерческий директор оператора Андрей Охоткин.
Фактически единственный поставщик газа для Сахалина
, Приморского и Хабаровского краев
на данный момент "Сахалинская энергия", хотя для нее это не основная задача. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко
, проект "Сахалин-1" остановил добычу нефти и газа. Хранилища проекта заполнены, поэтому он не может подавать газ в регионы. "Сахалин-3" приостановил работу в летний период, добавил Охоткин.
"Мы предложили министерству энергетики рассмотреть вопрос, может быть, оказания товарищеской помощи проекту "Сахалин-1", который встал внезапно. Газ не может подавать, потому что танки нефтяные переполнены, соответственно, производство не может продолжаться. Мы предложили: давайте, может быть, мы этим займемся, мы с удовольствием подключились бы и сфокусировали непроданные объемы", - отметил директор оператора.
"Рынки нам известны. Перевозчик у нас с "Сахалин-1" один и тот же - "Совкомфлот
". Суда нам известны, операции известны. Мы вполне могли бы включиться и помочь", - заметил он.
Охоткин добавил, что "Сахалинская энергия" готова стабильно обеспечивать газом регионы всю зиму. "Сахалинская энергия" готова прийти на помощь соседям и региону и обеспечить подачу газа в первую очередь на весь зимний период без перебоев, потому что вдвоем нас с "Сахалин-3", если объемы посчитать, особенно ноябрьские, декабрьские, может не хватить просто", - пояснил он.
Оператором проекта "Сахалин-1" остается дочерняя компания ExxonMobil
, владеет его долей в 30%. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. Минэнерго РФ
рассчитывает, что добычу удастся восстановить до конца 2022 года, несмотря на позицию ExxonMobil. Также акционерами "Сахалина-1" являются "Роснефть
" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).