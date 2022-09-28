https://ria.ru/20220928/proekt-1819969107.html

К Минэнерго обратились за помощью с проектом "Сахалин-1"

К Минэнерго обратились за помощью с проектом "Сахалин-1" - РИА Новости, 28.09.2022

К Минэнерго обратились за помощью с проектом "Сахалин-1"

"Сахалинская энергия", оператор проекта "Сахалин-2", предложила Минэнерго помочь проекту "Сахалин-1", который приостановил добычу нефти и газа, с реализацией... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T08:09

2022-09-28T08:09

2022-09-28T08:09

экономика

сахалин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

сахалин-1

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен - РИА Новости. "Сахалинская энергия", оператор проекта "Сахалин-2", предложила Минэнерго помочь проекту "Сахалин-1", который приостановил добычу нефти и газа, с реализацией непроданных объемов, сообщил коммерческий директор оператора Андрей Охоткин.Фактически единственный поставщик газа для Сахалина, Приморского и Хабаровского краев на данный момент "Сахалинская энергия", хотя для нее это не основная задача. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, проект "Сахалин-1" остановил добычу нефти и газа. Хранилища проекта заполнены, поэтому он не может подавать газ в регионы. "Сахалин-3" приостановил работу в летний период, добавил Охоткин."Мы предложили министерству энергетики рассмотреть вопрос, может быть, оказания товарищеской помощи проекту "Сахалин-1", который встал внезапно. Газ не может подавать, потому что танки нефтяные переполнены, соответственно, производство не может продолжаться. Мы предложили: давайте, может быть, мы этим займемся, мы с удовольствием подключились бы и сфокусировали непроданные объемы", - отметил директор оператора."Рынки нам известны. Перевозчик у нас с "Сахалин-1" один и тот же - "Совкомфлот". Суда нам известны, операции известны. Мы вполне могли бы включиться и помочь", - заметил он.Охоткин добавил, что "Сахалинская энергия" готова стабильно обеспечивать газом регионы всю зиму. "Сахалинская энергия" готова прийти на помощь соседям и региону и обеспечить подачу газа в первую очередь на весь зимний период без перебоев, потому что вдвоем нас с "Сахалин-3", если объемы посчитать, особенно ноябрьские, декабрьские, может не хватить просто", - пояснил он.Оператором проекта "Сахалин-1" остается дочерняя компания ExxonMobil, владеет его долей в 30%. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. Минэнерго РФ рассчитывает, что добычу удастся восстановить до конца 2022 года, несмотря на позицию ExxonMobil. Также акционерами "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

https://ria.ru/20220928/neft-1819963939.html

сахалин

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, сахалин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сахалин-1