https://ria.ru/20220928/prilozheniya-1820050134.html

РКН потребовал объяснить удаление российских приложений из App Store

РКН потребовал объяснить удаление российских приложений из App Store - РИА Новости, 28.09.2022

РКН потребовал объяснить удаление российских приложений из App Store

Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить причины удаления из App Store российских приложений, в том числе VK, Сбербанка, ВТБ и "Аэрофлота", сообщило... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:37

2022-09-28T13:37

2022-09-28T13:43

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

сбербанк россии

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в мире

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить причины удаления из App Store российских приложений, в том числе VK, Сбербанка, ВТБ и "Аэрофлота", сообщило ведомство."Роскомнадзор потребовал от администрации Apple Inc. разъяснить причины удаления из App Store приложений компании VK ... Также Роскомнадзор потребовал у Apple разъяснить причины удаления площадкой App Store ряда популярных приложений российских компаний, таких как: "Домклик", "Юла", "2ГИС", "Сбербанк", "Альфа-банк", "ВТБ", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "Открытие", "Новикомбанк", "Аэрофлот" и "Utair", - говорится в сообщении.Уточняется, что следствием действий американской корпорации для VK стала потеря миллионами российских пользователей возможности использовать социальную сеть "ВКонтакте" и другие приложения, в том числе: VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Админ, Mail.ru.Ведомство считает, что такие дискриминационные ограничения нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение и являются недопустимыми.В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.

https://ria.ru/20220927/vk-1819672435.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сбербанк россии, втб, в мире