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РКН потребовал объяснить удаление российских приложений из App Store - РИА Новости, 28.09.2022
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РКН потребовал объяснить удаление российских приложений из App Store
РКН потребовал объяснить удаление российских приложений из App Store - РИА Новости, 28.09.2022
РКН потребовал объяснить удаление российских приложений из App Store
Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить причины удаления из App Store российских приложений, в том числе VK, Сбербанка, ВТБ и "Аэрофлота", сообщило... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:37
2022-09-28T13:43
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сбербанк россии
втб
в мире
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить причины удаления из App Store российских приложений, в том числе VK, Сбербанка, ВТБ и "Аэрофлота", сообщило ведомство."Роскомнадзор потребовал от администрации Apple Inc. разъяснить причины удаления из App Store приложений компании VK ... Также Роскомнадзор потребовал у Apple разъяснить причины удаления площадкой App Store ряда популярных приложений российских компаний, таких как: "Домклик", "Юла", "2ГИС", "Сбербанк", "Альфа-банк", "ВТБ", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "Открытие", "Новикомбанк", "Аэрофлот" и "Utair", - говорится в сообщении.Уточняется, что следствием действий американской корпорации для VK стала потеря миллионами российских пользователей возможности использовать социальную сеть "ВКонтакте" и другие приложения, в том числе: VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Админ, Mail.ru.Ведомство считает, что такие дискриминационные ограничения нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение и являются недопустимыми.В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сбербанк россии, втб, в мире
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Сбербанк России, ВТБ, В мире
13:37 28.09.2022 (обновлено: 13:43 28.09.2022)
 
РКН потребовал объяснить удаление российских приложений из App Store

Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить удаление российских приложений из App Store

© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить причины удаления из App Store российских приложений, в том числе VK, Сбербанка, ВТБ и "Аэрофлота", сообщило ведомство.
"Роскомнадзор потребовал от администрации Apple Inc. разъяснить причины удаления из App Store приложений компании VK ... Также Роскомнадзор потребовал у Apple разъяснить причины удаления площадкой App Store ряда популярных приложений российских компаний, таких как: "Домклик", "Юла", "2ГИС", "Сбербанк", "Альфа-банк", "ВТБ", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "Открытие", "Новикомбанк", "Аэрофлот" и "Utair", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следствием действий американской корпорации для VK стала потеря миллионами российских пользователей возможности использовать социальную сеть "ВКонтакте" и другие приложения, в том числе: VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Админ, Mail.ru.
Ведомство считает, что такие дискриминационные ограничения нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение и являются недопустимыми.
В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Сбербанк РоссииВТБВ мире
 
 
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