https://ria.ru/20220928/prigovor-1820068024.html

Нижегородский насильник, похитивший девушку, получил меньше 3,5 года

Нижегородский насильник, похитивший девушку, получил меньше 3,5 года - РИА Новости, 28.09.2022

Нижегородский насильник, похитивший девушку, получил меньше 3,5 года

Житель Нижнего Новгорода, насиловавший похищенную девушку в подвале гаража, осужден на 3 года 2 месяца колонии общего режима, сообщает следственное управление... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:34

2022-09-28T14:34

2022-09-28T14:37

происшествия

россия

нижний новгород

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, насиловавший похищенную девушку в подвале гаража, осужден на 3 года 2 месяца колонии общего режима, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Следствием и судом установлено, что днем 24 августа 2021 года 39-летний подсудимый встретился с девушкой с сайта знакомств. Угрожая ножом, он в в своем автомобиле сковал ей руки наручниками, связал ноги тросом, залепил рот лентой и повез в повальное помещение гаража, где удерживал до 2 сентября. Потерпевшая была освобождена полицейскими, искавших ее по заявлению матери. Отмечается, что мужчина неоднократно насиловал находившуюся в заточении девушку и совершал иные насильственные действия сексуального характера."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.В ходе предварительного расследования мужчина, которого обвиняли по статьям 126 (похищение человека), 131 и 132 (изнасилование и иные действия сексуального характера) УК РФ, был заключен под стражу.

https://ria.ru/20200921/nasilniki-i-ubiytsy-detey-reestr-pozhiznennoe-ili-braslet-1577569397.html

https://ria.ru/20220914/nasilnik-1816713999.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)