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Нижегородский насильник, похитивший девушку, получил меньше 3,5 года
Нижегородский насильник, похитивший девушку, получил меньше 3,5 года - РИА Новости, 28.09.2022
Нижегородский насильник, похитивший девушку, получил меньше 3,5 года
Житель Нижнего Новгорода, насиловавший похищенную девушку в подвале гаража, осужден на 3 года 2 месяца колонии общего режима, сообщает следственное управление... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:34
2022-09-28T14:34
2022-09-28T14:37
происшествия
россия
нижний новгород
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, насиловавший похищенную девушку в подвале гаража, осужден на 3 года 2 месяца колонии общего режима, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Следствием и судом установлено, что днем 24 августа 2021 года 39-летний подсудимый встретился с девушкой с сайта знакомств. Угрожая ножом, он в в своем автомобиле сковал ей руки наручниками, связал ноги тросом, залепил рот лентой и повез в повальное помещение гаража, где удерживал до 2 сентября. Потерпевшая была освобождена полицейскими, искавших ее по заявлению матери. Отмечается, что мужчина неоднократно насиловал находившуюся в заточении девушку и совершал иные насильственные действия сексуального характера."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.В ходе предварительного расследования мужчина, которого обвиняли по статьям 126 (похищение человека), 131 и 132 (изнасилование и иные действия сексуального характера) УК РФ, был заключен под стражу.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
14:34 28.09.2022 (обновлено: 14:37 28.09.2022)
Нижегородский насильник, похитивший девушку, получил меньше 3,5 года
Нижегородского насильника, прятавшего девушку в подвале, осудили на три года и два месяца