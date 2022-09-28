Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов
Глава делегации в Вене Гаврилов: Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия предостерегает США и Великобританию от опрометчивых шагов, которые могут приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Он отметил, что поддержка Киева в боевых действиях приравнивается к фактическому участию в конфликте.
"Самым внимательным образом следим за попытками США мобилизовать своих сателлитов на еще более ожесточенное противостояние с Российской Федерацией. Модернизируя собственный ядерный потенциал, Вашингтон поощряет к безответственной эскалации ядерной риторики и лондонских союзников, которые открыто заявляют о безусловной готовности в случае необходимости нажать на "красную кнопку". - сказал Гаврилов, текст выступления которого на заседании форума ОБСЕ был опубликован на сайте МИД РФ.
"Предостерегаем Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. Как заявил президент Российской Федерации, при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа будут использованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", - добавил он.
Говоря о прошедших референдумах, Гаврилов добавил, что РФ будет принимать решения по их итогам без учета мнения стран-членов НАТО, имеет на это полное право в свете того, что "расширение НАТО можно реализовывать без оглядки на мнение России".