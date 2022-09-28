https://ria.ru/20220928/predosterezhenie-1820188010.html

Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов

Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов - РИА Новости, 28.09.2022

Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов

Россия предостерегает США и Великобританию от опрометчивых шагов, которые могут приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте, заявил глава делегации РФ... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T20:24

2022-09-28T20:24

2022-09-28T20:24

россия

сша

украина

санкции в отношении россии

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия предостерегает США и Великобританию от опрометчивых шагов, которые могут приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Он отметил, что поддержка Киева в боевых действиях приравнивается к фактическому участию в конфликте."Самым внимательным образом следим за попытками США мобилизовать своих сателлитов на еще более ожесточенное противостояние с Российской Федерацией. Модернизируя собственный ядерный потенциал, Вашингтон поощряет к безответственной эскалации ядерной риторики и лондонских союзников, которые открыто заявляют о безусловной готовности в случае необходимости нажать на "красную кнопку". - сказал Гаврилов, текст выступления которого на заседании форума ОБСЕ был опубликован на сайте МИД РФ."Предостерегаем Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. Как заявил президент Российской Федерации, при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа будут использованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", - добавил он.Говоря о прошедших референдумах, Гаврилов добавил, что РФ будет принимать решения по их итогам без учета мнения стран-членов НАТО, имеет на это полное право в свете того, что "расширение НАТО можно реализовывать без оглядки на мнение России".

https://ria.ru/20220928/pentagon-1820186961.html

https://ria.ru/20220928/ukraina-1820052689.html

россия

сша

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, украина, санкции в отношении россии