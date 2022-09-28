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Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов - РИА Новости, 28.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/predosterezhenie-1820188010.html
Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов
Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов - РИА Новости, 28.09.2022
Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов
Россия предостерегает США и Великобританию от опрометчивых шагов, которые могут приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте, заявил глава делегации РФ... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:24
2022-09-28T20:24
россия
сша
украина
санкции в отношении россии
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия предостерегает США и Великобританию от опрометчивых шагов, которые могут приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Он отметил, что поддержка Киева в боевых действиях приравнивается к фактическому участию в конфликте."Самым внимательным образом следим за попытками США мобилизовать своих сателлитов на еще более ожесточенное противостояние с Российской Федерацией. Модернизируя собственный ядерный потенциал, Вашингтон поощряет к безответственной эскалации ядерной риторики и лондонских союзников, которые открыто заявляют о безусловной готовности в случае необходимости нажать на "красную кнопку". - сказал Гаврилов, текст выступления которого на заседании форума ОБСЕ был опубликован на сайте МИД РФ."Предостерегаем Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. Как заявил президент Российской Федерации, при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа будут использованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", - добавил он.Говоря о прошедших референдумах, Гаврилов добавил, что РФ будет принимать решения по их итогам без учета мнения стран-членов НАТО, имеет на это полное право в свете того, что "расширение НАТО можно реализовывать без оглядки на мнение России".
https://ria.ru/20220928/pentagon-1820186961.html
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россия, сша, украина, санкции в отношении россии
Россия, США, Украина, Санкции в отношении России, Специальная военная операция на Украине
20:24 28.09.2022
 
Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов

Глава делегации в Вене Гаврилов: Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия предостерегает США и Великобританию от опрометчивых шагов, которые могут приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Он отметил, что поддержка Киева в боевых действиях приравнивается к фактическому участию в конфликте.
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"Самым внимательным образом следим за попытками США мобилизовать своих сателлитов на еще более ожесточенное противостояние с Российской Федерацией. Модернизируя собственный ядерный потенциал, Вашингтон поощряет к безответственной эскалации ядерной риторики и лондонских союзников, которые открыто заявляют о безусловной готовности в случае необходимости нажать на "красную кнопку". - сказал Гаврилов, текст выступления которого на заседании форума ОБСЕ был опубликован на сайте МИД РФ.
"Предостерегаем Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. Как заявил президент Российской Федерации, при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа будут использованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", - добавил он.
Говоря о прошедших референдумах, Гаврилов добавил, что РФ будет принимать решения по их итогам без учета мнения стран-членов НАТО, имеет на это полное право в свете того, что "расширение НАТО можно реализовывать без оглядки на мнение России".
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