https://ria.ru/20220928/pravitelstvo-1820190970.html
В Херсонской области начался процесс формирования правительства
В Херсонской области начался процесс формирования правительства - РИА Новости, 28.09.2022
В Херсонской области начался процесс формирования правительства
В Херсонской области уже сформирован совет министров, на его основе в ближайшей перспективе будут формироваться органы исполнительной власти, сообщил во среду... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:31
2022-09-28T20:31
2022-09-28T20:31
херсонская область
референдум в донбассе
сергей елисеев
в мире
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ХЕРСОН, 28 сен – РИА Новости. В Херсонской области уже сформирован совет министров, на его основе в ближайшей перспективе будут формироваться органы исполнительной власти, сообщил во среду журналистам председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.По его словам, сформированный кабинет станет основой исполнительной власти в области, "на его основе будут формироваться органы исполнительной власти Херсонской области в ближайшей перспективе."
https://ria.ru/20220928/nezavisimost-1820188380.html
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херсонская область , референдум в донбассе, сергей елисеев, в мире
Херсонская область , Референдум в Донбассе, Сергей Елисеев, В мире
В Херсонской области начался процесс формирования правительства
Елисеев рассказал о процессе формирования правительства Херсонской области