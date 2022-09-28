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В Херсонской области начался процесс формирования правительства - РИА Новости, 28.09.2022
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В Херсонской области начался процесс формирования правительства
В Херсонской области начался процесс формирования правительства - РИА Новости, 28.09.2022
В Херсонской области начался процесс формирования правительства
В Херсонской области уже сформирован совет министров, на его основе в ближайшей перспективе будут формироваться органы исполнительной власти, сообщил во среду... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:31
2022-09-28T20:31
херсонская область
референдум в донбассе
сергей елисеев
в мире
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ХЕРСОН, 28 сен – РИА Новости. В Херсонской области уже сформирован совет министров, на его основе в ближайшей перспективе будут формироваться органы исполнительной власти, сообщил во среду журналистам председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.По его словам, сформированный кабинет станет основой исполнительной власти в области, "на его основе будут формироваться органы исполнительной власти Херсонской области в ближайшей перспективе."
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херсонская область , референдум в донбассе, сергей елисеев, в мире
Херсонская область , Референдум в Донбассе, Сергей Елисеев, В мире
20:31 28.09.2022
 
В Херсонской области начался процесс формирования правительства

Елисеев рассказал о процессе формирования правительства Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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ХЕРСОН, 28 сен – РИА Новости. В Херсонской области уже сформирован совет министров, на его основе в ближайшей перспективе будут формироваться органы исполнительной власти, сообщил во среду журналистам председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.
"Процесс формирования правительства начался: совет министров Херсонской области сформирован", - сообщил Елисеев.
По его словам, сформированный кабинет станет основой исполнительной власти в области, "на его основе будут формироваться органы исполнительной власти Херсонской области в ближайшей перспективе."
Бюллетень на референдуме о присоединении Херсонской области к России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
20:14
Власти Херсонской области объявили независимость по итогам референдума
 
Херсонская областьРеферендум в ДонбассеСергей ЕлисеевВ мире
 
 
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