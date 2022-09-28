https://ria.ru/20220928/pravitelstvo-1820190970.html

В Херсонской области начался процесс формирования правительства

В Херсонской области начался процесс формирования правительства - РИА Новости, 28.09.2022

В Херсонской области начался процесс формирования правительства

В Херсонской области уже сформирован совет министров, на его основе в ближайшей перспективе будут формироваться органы исполнительной власти, сообщил во среду... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T20:31

2022-09-28T20:31

2022-09-28T20:31

херсонская область

референдум в донбассе

сергей елисеев

в мире

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ХЕРСОН, 28 сен – РИА Новости. В Херсонской области уже сформирован совет министров, на его основе в ближайшей перспективе будут формироваться органы исполнительной власти, сообщил во среду журналистам председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.По его словам, сформированный кабинет станет основой исполнительной власти в области, "на его основе будут формироваться органы исполнительной власти Херсонской области в ближайшей перспективе."

https://ria.ru/20220928/nezavisimost-1820188380.html

херсонская область

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херсонская область , референдум в донбассе, сергей елисеев, в мире