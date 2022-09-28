19:50 28.09.2022 (обновлено: 00:37 29.09.2022)
ГП инициировала дело о терроризме после повреждений на "Северных потоках"
ФСБ России возбудила уголовное дело о терроризме после повреждения "Северных потоков"
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела после повреждений газопроводов "Северный поток".
"В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ ("Акт международного терроризма"), по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело", — подчеркнули в ведомстве.
По факту произошедшего началось предварительное следствие.
В Генпрокуратуре также отметили, что газ по "Северному потоку" и "Северному потоку — 2" поставлялся в Европу как для промышленных предприятий, так и для отопления жилых помещений. Повреждение трубопроводов нанесло России существенный экономический ущерб, резюмировали в ведомстве.
В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".
Оба газопровода в тот момент не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.