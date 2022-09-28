https://ria.ru/20220928/potok-1820183210.html

ГП инициировала дело о терроризме после повреждений на "Северных потоках"

ГП инициировала дело о терроризме после повреждений на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022

ГП инициировала дело о терроризме после повреждений на "Северных потоках"

Генеральная прокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела после повреждений газопроводов "Северный поток". РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-28T19:50

2022-09-28T19:50

2022-09-29T00:37

россия

северный поток

северный поток — 2

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дания

в мире

генеральная прокуратура рф

природный газ

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела после повреждений газопроводов "Северный поток".По факту произошедшего началось предварительное следствие. В Генпрокуратуре также отметили, что газ по "Северному потоку" и "Северному потоку — 2" поставлялся в Европу как для промышленных предприятий, так и для отопления жилых помещений. Повреждение трубопроводов нанесло России существенный экономический ущерб, резюмировали в ведомстве.В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".Оба газопровода в тот момент не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.

https://ria.ru/20220928/potok-1820163599.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, северный поток, северный поток — 2, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дания, в мире, генеральная прокуратура рф, природный газ