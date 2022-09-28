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ГП инициировала дело о терроризме после повреждений на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022
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ГП инициировала дело о терроризме после повреждений на "Северных потоках"
ГП инициировала дело о терроризме после повреждений на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022
ГП инициировала дело о терроризме после повреждений на "Северных потоках"
Генеральная прокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела после повреждений газопроводов "Северный поток". РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-28T19:50
2022-09-29T00:37
россия
северный поток
северный поток — 2
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дания
в мире
генеральная прокуратура рф
природный газ
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела после повреждений газопроводов "Северный поток".По факту произошедшего началось предварительное следствие. В Генпрокуратуре также отметили, что газ по "Северному потоку" и "Северному потоку — 2" поставлялся в Европу как для промышленных предприятий, так и для отопления жилых помещений. Повреждение трубопроводов нанесло России существенный экономический ущерб, резюмировали в ведомстве.В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".Оба газопровода в тот момент не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
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россия, северный поток, северный поток — 2, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дания, в мире, генеральная прокуратура рф, природный газ
Россия, Северный поток, Северный поток — 2, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дания, В мире, Генеральная прокуратура РФ, Природный газ
19:50 28.09.2022 (обновлено: 00:37 29.09.2022)
 
ГП инициировала дело о терроризме после повреждений на "Северных потоках"

ФСБ России возбудила уголовное дело о терроризме после повреждения "Северных потоков"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела после повреждений газопроводов "Северный поток".

"В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ ("Акт международного терроризма"), по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело", — подчеркнули в ведомстве.

По факту произошедшего началось предварительное следствие.
В Генпрокуратуре также отметили, что газ по "Северному потоку" и "Северному потоку — 2" поставлялся в Европу как для промышленных предприятий, так и для отопления жилых помещений. Повреждение трубопроводов нанесло России существенный экономический ущерб, резюмировали в ведомстве.
Место утечки на газопроводе Северный поток
Вчера, 18:34
"Северные потоки" могут опустеть к концу недели, заявили власти Дании
В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".
Оба газопровода в тот момент не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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РоссияСеверный потокСеверный поток — 2Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ДанияВ миреГенеральная прокуратура РФПриродный газ
 
 
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